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На барнаульской набережной пройдет веселое шоу барабанщиков

13−14 июля на набережной Оби в Барнауле состоится фееричное выступление музыкантов барнаульской школы барабанщиков. Концерты начинаются в 17.00.

Концерт барабанщиков на набережной Барнаула.
Концерт барабанщиков на набережной Барнаула.
Фото предоставлено "Драмстарз Барнаул"

Группировка называется «Драмстарз Барнаул». Это филиал Санкт-Петербургской барабанной школы, основанной музыкантами из групп AMATORY и STIGMATA Даниилом Светловым и Владимиром Зиновьевым.

Организатором барнаульских концертов является преподаватель филиала Владислав Зиновьев. Он будет выступать на набережной вместе с еще одним преподавателем игры на ударных Александром Мазуровым.

Ребята сыграют около сотни композиций. Причем сделают это абсолютно бесплатно. В последний раз они играли на открытом воздухе во время проведения Музейной ночи.

Музыканты DRUMSTARZ уверяют, что готовы отработать концерты на всю катушку и зарядить позитивом всех барнаульцев и отдыхающих.

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