Начались съемки сиквела «Двенадцать стульев»: кто сыграет Остапа Бендера?

Первая часть сериала выйдет весной 2020 года. Прокат организуют таким же образом, как и нашумевший «Гоголь» (касса этого фильма составила совокупно 1,5 млрд рублей).
Сначала фильм покажут как телесериал, а затем он выйдет на большой экран. Лишь после этого более расширенную версию кинокартины распространят в интернете.
Онлайн-кинотеатр Okko получит эксклюзивное окно для показа фильмов «Бендер».
Софья Квашилава,
представитель Ramblrer Group:
По своему стилю «Бендер» — это смесь советских «Неуловимых мстителей» и приемов режиссера Гая Ричи.