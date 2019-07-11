Начались съемки сиквела «Двенадцать стульев»: кто сыграет Остапа Бендера?

Киностудия «Среда», принадлежащая продюсеру Александру Цекало, и Rambler Group приступили к съемках восьмисерийного сериала «Бендер», где главную роль сыграет актер Сергей Безруков. Фактически это будет современное продолжение произведений Ильфа и Петрова. Стоимость каждой серии, как пишут «Ведомости», составит 25 млн рублей.

Первая часть сериала выйдет весной 2020 года. Прокат организуют таким же образом, как и нашумевший «Гоголь» (касса этого фильма составила совокупно 1,5 млрд рублей).

Сначала фильм покажут как телесериал, а затем он выйдет на большой экран. Лишь после этого более расширенную версию кинокартины распространят в интернете.

Онлайн-кинотеатр Okko получит эксклюзивное окно для показа фильмов «Бендер».

Софья Квашилава,

представитель Ramblrer Group: