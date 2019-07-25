Надежда Бабкина и Мария Шукшина представили в Барнауле спектакль «Калина красная»

Спектакль «Калина красная» привезли в Барнаул специально на Шукшинский фесиваль. Чтобы поставить на сцене это произведение и не посрамить память великого кинематографиста, нужна была изрядная доля смелости. В спектакле играют Мария Шукшина, Андрей Мерзликин, Сергей Никоненко, Наталья Егорова, Вячеслав Манучаров. Народная артистка России Надежда Бабкина рассказала, как артисты «бегали» от своих ролей и что испытывают зрители «Калины красной».

Спектакль и Шукшин

В спектакле заняты 66 человек. Это почти весь состав театра «Русская песня», которым руководит Надежда Бабкина. Драма «Калина красная» обрамлена музыкальным материалом. Здесь звучат и городские песни, и романсы, шуточные, хороводные, духовные песни, которые призваны по-новому раскрыть для зрителя драматический шукшинский текст.

Спектакль проходит по федеральному национальному проекту «Культура», у него есть поддержка от Министерства культуры. Однако, как говорит Надежда Бабкина «приходится похлопотать».

Надежда Бабкина,

руководитель фолк-театра «Русская песня»:

Наверное, все складывается благодаря тому, что мы играем: Шукшин — этим все сказано. Это народный человек с огромной душой. Его слог близок каждому, потому что мы родились здесь, мы общаемся на русском языке, просто колорит везде разный. Так вот у этого гениального человека такой колорит, который всем до одного попадает прямо в душу. Вчера собираемся в самолет, мне работник аэропорта помогает нести сумки. И говорит: «Это, наверное, полсамолета ваших тут». Я говорю, ну, примерно. Он спросил куда мы, и я сказала, что летим в Барнаул на празднование дня рождения Шукшина, ему было бы 90 лет, и представляем спектакль «Калина красная». И он повернулся ко мне и говорит: «Ооой! Как я его люблю. Это — наш человек!»

Такой масштаб

Надежда Бабкина исполняет в спектакле роль Лизаветы Марковны — тещи старшего брата Любы. Поставить спектакль ей предложил исполнительный директор театра «Русская песня» Антон Собянин. По словам артистки, идея как-то сразу «зашла в душу».

«Я подумала, ой как хорошо, просто прекрасно, такой масштаб! — говорит Бабкина. — Но при одном условии. Главную роль будет играть Маша Шукшина. Я набрала Маше, предложила, она рассмеялась, подумала, что я подшучиваю. Потом пришла, уселись, она и говорит: «Да, вы что ребята, серьезно что ли? Я не пойду». Я говорю, нет, ты должна.

Бабкина вспомнила, как однажды на показе ребята пошли в зал послушать, что люди говорят.

«Антон и Серега уселись в какой-то ряд и слышат, как мужчина говорит женщине «А что это будет?». Она ему: «Да, я понятия не имею. Сейчас, наверное, Бабкина выйдет песни попоет, потом что-нибудь почитают из Шукшина. Но все равно же интересно вроде». Когда все началось, они спинами прям к креслам прижались, а в финале первыми встали для аплодисментов.

Спектакль «Калина красная» — явление уникальное. Больше никто не осмелился поставить этот шукшинский материал на сцене. Казалось бы, простая человеческая история для режиссеров оказывается неподъемной из-за довлеющих кинообразов главных героев, которые исполнили сам Василий Шукшин и его супруга Лидия Федосеева.

«Нам коллеги из других театров говорят: «Ну, вы замахнулись!». Ну да, а чего нам стесняться с такой-то командой?» — говорит Надежда Бабкина.

Спектакль «Калина красная» в Барнауле. Анна Зайкова.

Мария Шукшина — Люба Байкалова

Мария Шукшина на пресс-конференции перед спектаклем рассказала, что ей много пишут в соцсетях. На основании запросов своих подписчиков она делает вывод, что человек уже изголодался по настоящим глубоким отношениям и переживаниям.

Мария Шукшина,

актриса:

Люди хотят Шукшина. Папина «Калина красная» и наш спектакль — это такой глоток кислорода. Сейчас все больше в замочную скважину за чужой жизнью хотят подглядывать. Но от такого быстро устаешь. Хочется чего-то глубинного, с основой. Так что папа — с нами.

Режиссер спектакля Дмитрий Петрунь неоднократно подчеркивал, что его главной задачей было уйти от Шукшина хрестоматийного и раскрыть какую-то свою историю на основе его, добиться того, чтобы у зрителей не возникало желания сравнивать спектакль с фильмом. Но, конечно, зритель все равно сравнивает. И это главная причина, почему актеры приняли предложение играть в «Калине красной» неоднозначно.

Мария Шукшина,

актриса:

Мы прекрасно понимали, что это огромная ответственность, и зрители, конечно, будут сравнивать нас с героями фильма. Тут либо надо делать очень хорошо, либо никак. Мама была на спектакле. Я очень переживала и нервничала. Она всегда мой самый строгий критик. После я спросила: «Ну как?» А она молчит. За эту минуту у меня вся жизнь перед глазами пролетела. Паузу она выдержала хорошо прям, а потом сказала: «Гениально».

Спектакль «Калина красная» в Барнауле. Анна Зайкова.

Андрей Мерзликин — Егор Прокудин

Спектакль «Калина красная» — это тот самый случай в искусстве, когда первой мыслью становится «нет, даже браться не стоит». Андрей Мерзликин в какой-то момент тоже испугался огромной ответственности.

Андрей Мерзликин,

актер:

После того, как эту роль сыграл Шукшин? Ну, нет! В исполнительском, литературном и в человеческом плане Егор Прокудин — это Эверест творчества Василия Макаровича. Это, можно сказать святая роль. В ней удалось воплотить образ падшего, осознавшего это, исповедовавшегося и раскаявшегося человека, получившего любовь, желание жить и работать. Как, вы думаете, актер отнесется к предложению сыграть роль Егора Прокудина? Я просто сбежал.

«В лицо он мне сказал: «Как же это здорово!». Смотрю — глаза загорелись, — вспоминает Надежда Бабкина. — Потом пока шла подготовка, он, наверное, думал и обмуслякивал всю эту тему, а потом сбежал и на телефон не отвечал».

Мерзликин согласился на роль Прокудина, когда ему сказали, что главную роль все же будет играть Мария Шукшина.

«Маша рядом, и это главное, — говорит актер. — Мы на сцене готовы к любым импровизациям. Василий Макарович как-то сказал: «Дерзновение надо иметь, кто смел, тот и прав». Испугаться всякий может, но дальше надо идти вперед, а с Надеждой Георгиевной это можно делать, она — настоящий ледокол».

Спектакль «Калина красная» в Барнауле. Анна Зайкова.

Сергей Никоненко — отец Любы

«Ну, о чем речь, о такой роли можно только мечтать, — говорит народный артист России Сергей Никоненко. Тут хор очень много значит — ангельские голоса. У меня каждый раз мороз по коже. Вы это почувствуете».

Актер рассказал, что познакомился с Шукшиным, когда в 1959 году поступил во ВГИК, и что он как режиссер и как человек был «совершенно неординарен».

Сергей Никоненко,

актер:

На съемках «Своих людей» (я там Ваську Чудика играл) в деревне под Владимиром пока рабочие устанавливали рельсы и прокладывали кабели, Шукшин сидел на лавочке, думал о сцене. Говорит: «Серег, видишь — бабки сидят, иди к ним, попроси спеть что они тут обычно по праздникам поют, а мы запишем и в фильм вставим». Я пошел, попросил, они мне: «Отчего ж не попеть. Красненького поднесете, так и попоем». И спросили меня, про что кино. И я стал рассказывать про своего героя, что он приехал к брату, а у брата судьба неустроенная, и все спиваются от этой неустроенности. Бабки говорят: «Гляди ты, у Нюрки-то тоже брат уехал в город и спился». Я в какой-то момент понял, что Шукшин давно уже здесь сидит и просто слушает. И говорит мне потом: «Вот как рассказывал бабкам, так и играй». Вот что такое режиссура Василия Макаровича.

Спектакль «Калина красная» в Барнауле. Анна Зайкова.

Вячеслав Манучаров — Мишка , младший брат Любы

Актер признался, что для него роль деревенского дурачка — это невероятный эксперимент, а выход на сцену с «классиками» каждый раз превращается в мастер-класс.

Вячеслав Манучаров,

актер:

У меня сложившееся амплуа, я всю жизнь играю каких-то злодеев, эстетов-аристократов. Приглашение в спектакль по Шукшину — это лотерейный билет. Играть русскую деревню, какую-то настоящую жизнь для меня это то же, что в космос полететь. Это такой кайф. Знаете, есть тяжелые спектакли, когда приходишь домой, наливаешь рюмку и думаешь, наконец-то это закончилось. А есть работа в «Калине красной», у меня после нее ощущение, что я в храм сходил, так светло. После спектакля зритель выходит с другими глазами. Я в финале смотрю в зал, и передо мной стоят не какие-то взрослые «окаменелости», а чистые детские души. Это и есть наша великая профессия, которой мы отдаем жизнь.

Спектакль «Калина красная» в Барнауле. Анна Зайкова.

Цветы и слезы

Андрея Мерзликина на сцене легко принять за Василия Шукшина, он все время снимает кепку и приглаживает волосы, садится на стул, характерно перекашиваясь, и весьма органичен в трусах в банных сценах. Зритель, видевший фильм, узнает эти знаковые интонации в его монологах.

О Марии Шукшине критики пишут, что она полностью скопировала свою мать в роли Любы Байкаловой — от прически до походки. Да и внешне с годами актриса все больше похожа на Лидию Федосееву. Она играет тихо и просто, но зритель обязательно увидит огромную «земную» энергию и искренние слезы актрисы — ощутит ту самую настоящую шукшинскую силу.

Гости шли на спектакль как на праздник, было видно, что многие выбирали лучшие наряды. Никто не скупился на цветы.

На поклоне в финале показа Надежда Бабкина еще раз подчеркнула, что играть на малой родине великого народного актера и писателя — большая ответственность, а Мария Шукшина не на шутку разволновалась и почти заплакала.