Названы лучшие фильм, актер и сериал за последние 15 лет

Сервис «КиноПоиск» провел опрос среди россиян и определил лучший российский фильм за последние пятнадцать лет. Голосование проходило на официальной странице сервиса в социальной сети «ВКонтакте», сообщает РИА Новости.

Всего было представлено шесть номинаций. В номинации «Из России с любовью» предлагалось выбрать фильм, изменивший отношение к российскому кино за последние 15 лет. Победила кинокартина «Дурак» режиссера Юрия Быкова.

В номинации «Король говорит!», где предлагалось выбрать режиссера, внесшего самый большой вклад в российское кино, пользователи также выбрали Быкова.

Номинация «Профессионал» предлагала выбрать актера, который часто появляется на экране, но которому всегда рады. В ней победил Константин Хабенский.

В номинации «Звезда родилась» выбирали молодого кинематографиста, которому зрители готовы доверить будущее отечественного кино. Победителем стала актриса Ирина Горбачева.

В номинации «Я — легенда» предлагалось выбрать персонажа фильма или сериала, которого можно считать героем поколения. Победителем стал Антон Городецкий — персонаж из «Ночного дозора», роль которого сыграл опять же Хабенский.

Также в номинации «Остаться в живых» зрители выбрали завершившийся сериал, продолжение которого они хотели бы увидеть. Здесь победу одержал сериал «Бригада».