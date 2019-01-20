Названы 10 самых популярных на Западе советских фильмов

Самым популярным советским фильмом на Западе стал фильм «Сталкер» Андрея Тарковского Об этом пишет «Слово и дело» со ссылкой на американский портал IMDB.

Топ-10 советских фильмов составили к годовщине выхода на экраны фильма «Броненосец „Потемкин“» Сергея Эйзенштейна 1926 года. Этот фильм «навсегда изменил восприятие кино» и стал примером для режиссеров-последователей. Например, сцена расстрела на лестнице позже была фактически скопирована в «Крестном отце» и «Неприкасаемых».

В тройку самых популярных на Западе вошли также «Иди и смотри» Элема Климова и «Солярис» Тарковского.

В десятке также оказались фильмы Тарковского «Андрей Рублев», «Зеркало», «Жертвоприношение» и «Ностальгия». Зрители также отметили «Иронию Судьбы, или С легким паром!» Эльдара Рязанова и «Войну и мир» Сергея Бондарчука.

«Броненосец „Потемкин“» занял 10-е место.