Не Улицкая: стало известно, кто получил Нобелевскую премию по литературе

10 октября Шведская академия в Стокгольме традиционно вручила Нобелевскую премию по литературе. Ее получили двое — польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук и австрийский драматург Петер Хандке, сообщают РИА Новости.

Премию-2019 Хандке вручили с формулировкой «за влиятельную работу, в которой с лингвистической изобретательностью он исследовал периферию и специфику человеческого опыта», пишет ТАСС.

Ольга Токарчук получила премию за 2018 год — в прошлом году «Нобелевку» отменили из-за финансового и эротический скандала: Жана-Клода Арно, супруга академика Катарины Фростенсон, обвинили в сексуальных домогательствах и мошенничестве, напоминает «Фонтанка. Ру». Токарчук наградили за «повествовательное воображение, которое с энциклопедической страстью отражает пересечение границ как образ жизни»

Ходили слухи, что Нобелевскую премию могла получить российская писательница Людмила Улицкая. Была ли она в шорт-листе, будет известно лишь через 50 лет — только по прошествии этого времени открывают список номинантов.

Чем известны Токарчук и Хандке

Польской писательнице Ольге Токарчук 57 лет. Она активная феминистка и вегетарианка, поддерживающая партию зеленых. Изучала психологию в Варшавском университете, работала психотерапевтом в клинике в Валбжихе. Утвеждает, что черпает вдохновение из трудов Карла Юнга.

Сейчас у писательницы опубликовано 10 романов и несколько сборников рассказов и эссе, пишет «Взгляд». Наиболее известным произведением Токарчук является роман «Бегуны» — это более ста историй странствий, подсмотренных в странствиях рассказчицы-наблюдательницы.

Австриец Петер Хандке — драматург, писатель и сценарист, на 20 лет старше Токарчук. Его называют титаном европейской литературы, его творчеству посвящено множество статей даже российских исследователей. На его примере критики пытаются проследить переход среди европейских авторов с модернизма на постмодернизм.

Среди наиболее известных его работ — повесть «Страх вратаря перед одиннадцатиметровым» в жанре реализма, роман «Короткое письмо, долгое прощание» о человеке средних лет, находящемся в глубочайшем духовном кризисе. Он путешествует по США то ли в поисках, то ли в попытке убежать от когда-то близкой ему жены.