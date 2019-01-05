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Новогодний «Полицейский с Рублевки» стал миллиардером

Комедия «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» с Александром Петровым в главной роли собрала в российском прокате более 1 млрд рублей, следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, сообщает «Афиша Daily». С 20 декабря по 2 января картину посмотрели более 3,4 млн зрителей.

Сергей Бурунов и Александр Петров.
Сергей Бурунов и Александр Петров.
instagram.com/sergeyburunovofficial

Фильм является киноадаптацией одноименного сериала, который идет по телеканалу ТНТ с 2016 года. По сюжету главный герой Григорий Измайлов, которого играет Александр Петров, пытается спасти от закрытия районное управление полиции «Барвиха Северное», в котором он служит. Для этого он грабит банк в надежде на то, что его начальник подполковник Владимир Яковлев (Сергей Бурунов) с помощью подсказок с легкостью раскроет это дело.

Главный редактор портала Kinodata.pro Сергей Лавров объясняет успех ленты тем, что в фильме снимается Петров, который сейчас довольно популярен, масштабной маркетинговой кампанией, «высоким» новогодним сезоном и тем, что картина является продолжением сериала, который смотрит молодежь.

Фильм стал 11-ой российской картиной, которая собрала в прокате более 1 млрд рублей. До этого такого результата удалось достигнуть картинам «Лед», «Движение вверх», «Викинг», «Елки-3», «Экипаж», «Притяжение», «Вий» и другим.

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