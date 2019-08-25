«Очень бодипозитивна»: звезда Comedy Woman не постеснялась показать себя до и после похудения

Известная участница шоу Comedy Woman Надежда Ангарская на странице в Instagram опубликовала фото, где она — до и после похудения. «Я довольная и настроена продолжать», — написала звезда.

«Я всегда была позитивна! Но это не помешало мне поработать над своим боди. Теперь я очень бодипозитивна», — написала Ангарская. Она предложила подписчикам оцените результат по какой-нибудь ими же придуманной шкале.

Реакция фолловеров не заставила себя ждать. «Внутренний огонь от размеров тела не зависит», «Шкалы нет, это верхушка Эвереста!» — посыпались комментарии под постом. Хотя нашлись и те, кто написал, что «раньше нравилось больше».

Ангарская худеет уже не первый месяц. Еще весной 2018 года она стала активно заниматься спортом и села на жесткую диету. «В начале было трудно. И мне, и окружающим. Сейчас трудно только окружающим. Не могут есть и пить запрещенку в моем присутствии», — шутила Ангарская.

За два года участница Comedy Woman сбросила 30 килограммов, пишет Телепрограмма.pro.