От Петросяна до Воли. В День смеха россияне назвали самых любимых юмористов

На первом месте оказался ныне покойный писатель-сатирик Михаил Задорнов (из всей выборки его назвали любимым юмористом 21% опрошенных, а среди 45−59-летних — 28%). На втором месте идет Евгения Петросяна (20% среди всех опрошенных и 28% среди 60 лет+). Третье место у Михаила Жванецкого — 9% (14% среди 60 лет+).

В молодежной среде (18−24 года) первенствуют представители Camedy Павел Воля (20% среди молодых россиян) и Гарик Харламов (14%).

Максима Галкина, Владимира Винокура и Ефима Шифрина любимыми юмористами назвали по 5% наших сограждан.

Также социологи узнали, что юмористические телепередачи любят любят смотреть 59% граждан нашей страны. Из них 6% делают это ежедневно, каждый четвертый смотрит юмористические передачи несколько раз в неделю, еще 22% - несколько раз в месяц, а 6% - несколько раз в год. Чаще остальных юмористические телешоу смотрят люди старшего поколения (69% среди 60 лет+).