От Шерлока до Дейнерис. 6 подкастов, курсов и видео о том, что к чему в массовой культуре

Есть фильмы и сериалы, от обсуждения которых даже при желании не скрыться. Но одно дело — бесконечно слушать о том, кто достоин Железного трона, и совсем другое — узнать что-то любопытное о предыстории блокбастеров, их влиянии на обустройство современного общества и отсылках друг к другу. Altapress.ru нашел лекции, курсы и подкасты о том, что вы все равно (рано или поздно) посмотрите.

Что: аудиокурс на «Радио Arzamas».

Кто: Тамара Эйдельман, историк, переводчик, блогер и редактор Russian Life.

О чем: о феномене популярности «Игры престолов», многочисленных отсылках, которые в ней можно найти, о том, как Джордж Мартин создал свою вселенную. Но главное — о том, из чего эта вселенная состоит. Например, вы можете узнать, как устроена власть в королевствах Вестероса: откуда там взялись зачатки демократии, почему все бунты там такие кровавые, из-за чего женские персонажи здесь почти всегда бесправны, но все равно оказываются у власти. Или выяснить, чем «ИП» похожа на историю Средних веков и где в Вестеросе найти вандалов, Римскую империю и Венецию.

Власть и народ у Толкина

Властелин колец. Кадр из фильма

Что: видеолекция интернет-журнала «Постнаука».

Кто: Мария Штейнман, профессор школы филологии факультета гуманитарных наук ВШЭ.

О чем: о политическом устройстве Средиземья, споре Толкина и Ортега-и-Гассета и принципиальных отличиях экранизации «Властелина колец» от книги. За 18 минут можно узнать, кто такой Гендальф с точки зрения политической модели, как Саруман воплощает концепцию пропаганды, почему Дэнетор — справедливый правитель и чем он похож на Неда Старка и Тайвина Ланнистера. Да, про «Игру престолов» здесь тоже будет — по мнению Штейман, Джордж Мартин часто полемизирует с Толкином и во многом продолжает его идеи.

Теория «большого сериального взрыва»

Шерлок. Кадр из сериала

Что: лекция на Youtube-канале Высшей школы экономики.

Кто: Виталий Куренной, философ, профессор ВШЭ, научный редактор журнала «Логос».

О чем: о том, почему кино проиграло. Каким образом сериалы влияют на технологии, меняют другие жанры искусства, формируют социальные группы? Почему Шерлок — очень старомодный персонаж, а «Доктор Хаус» — отличная демонстрация социологии профессии? У Виталия Куренного есть ответы на эти вопросы и свое мнение о культурно-социальных предпосылках «эпохи сериалов».

Как читать «Гарри Поттера»

Гарри Поттер. Кадр из фильма

Что: аудиокурс на «Радио Arzamas».

Кто: Николай Эппле, филолог, переводчик, журналист.

О чем: о серии романов и фильмов о Гарри Поттере. Вы узнаете, правда ли, что Роулинг — мать-одиночка на социальном пособии, где в ее произведениях отсылки к Диккенсу, Джейн Остин и Данте, как найти в них признаки классического образования автора. И вообще — почему сказка о маленьком волшебнике не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Самая популярная в мире книжная серия, самые многочисленные переводы, самая успешная экранизация и самые высокие гонорары — у всего этого есть причины.

«Мстители: финал»

Мстители. Кадр из фильма

Что: подкаст Blitz and Chips.

Кто: Григорий Пророков.

О чем: о суперпопулярном финале супергеройской саги. Подкасты журналиста Григория Пророкова посвящены массовой культуре и всем ее проявлениям — от дискуссий по поводу нового сериала до обсуждений политической обстановки в стране. Он уже рассказывал о фильмах Шьямалана, о лучшем (по его мнению) ситкоме в мире — «Бруклин 9−9», об «Игре престолов», конечно. Не так давно появился выпуск, посвященный «Мстителям». По словам самого автора, он «про бобров, странные титры, кислотный CGI и одиннадцать лет, которые мы провели вместе».

От Фантомаса до Маккены: любимые зарубежные фильмы советских кинозрителей

Ретро Барнаул. СССР. Вера Будянская , Барнаул в фотографиях.

Что: видео и конспект на сайте «Теории и практики».

Кто: Денис Горелов, журналист и кинокритик.

О чем: о массовой культуре в СССР. В своей первой книге «Родина слоников» Денис Горелов едко описал историю самого кассового советского кино. А книгу «Игра в пустяки, или „Золото Маккены“» посвятил иностранному прокату той же эпохи. В этом видео он так же раскрывает любимую тему: рассказывает, какие зарубежные фильмы особенно любили в СССР, по какому принципу отбирали картины для советского проката и как работала цензура в стране.