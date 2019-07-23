Поцелуй в бронзовую щеку. Как на Алтае открыли Шукшинский фестиваль

23 июля в Барнауле официально открыли Шукшинские дни на Алтае. Церемония по традиции состоялась у памятника Василию Шукшину на одноименной улице. Как это было — в фоторепортаже altapress.ru.

«Это вам не Киркоров с Басковым!»

Почетными гостями на открытии стали президент Всероссийского Шукшинского кинофестиваля, народный артист России Виктор Мережко, актеры Андрей Мерзликин, Игорь Жижикин и Алиса Гребенщикова. Звездных гостей встречали хлебом-солью.

Перед публикой выступили творческие коллективы. К памятнику знаменитого земляка возложили цветы. В этом году мы отмечаем 90-летие со дня рождения Василия Шукшина.

На импровизированной сцене с очень эмоциональной речью выступил президент Шукшинского кинофестиваля Виктор Мережко. Сначала он спросил у толпы: «Скажите, вы сами сюда пришли?». Ему дружно ответили «Да!». Кто-то добавил к этому: «На вас посмотреть!».

Виктор Мережко,

президент Шукшинского кинофестиваля:

Алтайская земля — великая земля, жемчужина России. Тут был и Лёша Булдаков, и Роберт Рождественский, и великий кинорежиссёр Пырьев, Миша Евдокимов, Валерий Золотухин… Сколько настоящих звёзд! А не Киркоров, блин! И не Басков противный.

Виктор Мережко на открытии Шукшинского фестиваля-2019 в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru.

Алиса прикоснулась к мастеру

Актеры Игорь Жижикин и Алиса Гребенщикова пригласили на премьерный показ фильма «Последнее испытание», в которой вместе снялись.

«Так хочется поцеловать Василия Макаровича!» — поделилась актриса, чем очень повеселила публику. После нескольких попыток ей удалось добраться до бронзовой щеки знаменитого писателя.

Алиса Гребенщикова на открытии Шукшинского фестиваля-2019 в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru.

Актер Андрей Мерзликин посетовал, что не спал еще с Москвы — из-за смога самолет приземлился в Новосибирске, откуда сразу пришлось ехать на открытие.

Андрей Мерзликин,

актер:

Глядя на любовь Василия Макаровича к Сросткам, понимаешь, почему он, работая как режиссер, актер, литератор, бросал все и возвращался сюда.

После торжественного открытия публика окружила актера и долго не отпускала без автографа.