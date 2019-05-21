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Культура

Панк-объединение «Дубовая роща» даст в Барнауле «очередной идиотский концерт»

25 мая в Harat`s Pub «Дубовики» представят новую программу «Черепашки-ниндзя против трансформеров».

"Дубовая роща" провела юбилейный сплав по Барнаулке.
"Дубовая роща" провела юбилейный сплав по Барнаулке.
Ирина Пергаева.

Советская и российская рок-группа (полное название: арт-группа Творческое объединение «Дубовая роща № 6/17 ХО») из Барнаула. Основана 4 декабря 1989 года.

Кроме музыки участники коллектива (совместно и индивидуально) занимаются различными видами творческой деятельности в области литературы, журналистики, живописи, театра, современных синкретических форм.

«Дубовая роща № 6/17X0″ — уникальное явление на алтайской (и, пожалуй, сибирской) рок-сцене, — говорят музыкальные критики. — Так прикалываться, как „дубовики“, у нас не умеет никто. „Дубовая роща“ поет со сцены всякую чепуху, но такими высокопарными выражениями, а их музыка настолько великолепно сыграна и преисполнена такого драматизма, что удержаться от смеха просто невозможно».

Программа концерта будет обширной. Помимо новых песен «Дубовая роща» исполнит все старое и любимое. В концертную программу, как всегда, включат песни по заявкам зрителей.

По традиции группа будет встречать гостей «хлебом-солью».

Сбор гостей в 21:33. Вход свободный.

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