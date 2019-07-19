Победитель питчинга в Барнауле получит полмиллиона рублей и сможет снять кино

24 июля 2019 года в Барнауле на Шукшинском фестивале пройдет III питчинг кинопроектов. Молодые кинематографисты будут защищать свои проекты в трех категориях: «Документальное кино», «Игровое короткометражное кино» и «Игровое полнометражное кино». В этом году благодаря поддержке фонда президентских грантов победитель получит внушительный приз.

Питчинг — это устная или визуальная презентация кинопроекта с целью нахождения инвесторов. Фильмы обычно защищают режиссер, сценарист, продюсер или представитель киностудии. Всероссийский питчинг проводит Союз кинематографистов России для поддержки молодых специалистов Москвы и регионов. В проекте участвуют 18 городов.

С 2013 года провели 12 столичных и 40 региональных питчингов, рассмотрели более 6000 проектов. По итогам питчингов сняты или находятся в стадии производства более 100 проектов, в том числе полнометражные фильмы «Битва» Анара Аббасова, «Рок» Ивана Шахназарова, «Я тебя вижу» Дениса Кудрявцева.

В предстоящем питчинге представят 12 проектов, защищать которые будут режиссеры и сценаристы из Барнаула, Горно-Алтайска, Кемерово, Москвы, Оренбурга и Санкт-Петербурга.

В состав Экспертного совета III Шукшинского питчинга войдут: режиссер Владимир Котт, исполнительный директор Молодежного центра Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин, продюсер компании «2D Целлулоид» Юрий Храпов, министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Экспертный совет III Шукшинского питчинга выберет победителя, который получит денежный приз Фонда президентских грантов в размере 500 тыс. рублей. Призовой фонд питчинга включает также техническую поддержку в съемках от компании Canon и другие призы от партнеров и экспертов.

Федор Журавлев.