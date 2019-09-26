Похож на Чехова: московские артисты рассказали, каким видят Шукшина и за что его любят

С 18 по 26 сентября в театре драмы проходит фестиваль, посвященный 90-летию Василия Шукшина. Свои спектакли по произведениям известного писателя привезли театры со всей России. Altapress.ru побывал на столичных постановках и узнал, каким видят шукшинских героев за три тысячи километров.

Цирк , да и только!

Первыми на фестивале представил свой спектакль театр «У Никитских ворот», которым руководит известный драматург и режиссер Марк Розовский. В отличие от всех участников фестиваля, здесь актеры играли всего один рассказ Шукшина «Чередниченко и цирк». На его основе Марк Розовский написал свою пьесу.

К двум центральным персонажам — циркачке Еве (актриса Яна Прыжанкова) и влюбленному в нее курортнику Чередниченко (актер Владимир Давиденко) — драматург добавил еще один персонаж. Это Рассказчик, чью роль сыграл артист Юрий Голубцов.

Еще одним главным героем в спектакле можно назвать сам цирк. В постановке он был представлен во всем многообразии: под песни Пугачевой показывали фокусы, акробатические номера, танцевали чечетку, жонглировали и всячески развлекали публику.

Больше всего веселья досталось первому ряду — им пришлись и держать реквизит артистов, и танцевать, и даже ассистировать на сцене фокуснику.

Театр «У Никитских ворот»

Поскольку само произведение Шукшина от силы занимает две страницы, в спектакле из не самых, казалось, значимых деталей рождались целые события.

Чередниченко не просто выпивает два стакана вина, а тщательно смакует их, долго упрашивая выпить с ним Рассказчика. Он не просто ищет адрес Евы, а ходит по всему залу, отыскивая верное направление к возлюбленной; и готовится показать кувырок через голову так долго, что даже сам Рассказчик восклицает «Ну давай быстрее, а то спектакль скоро кончится!».

За чередой этих событий робко проглядывает история любви, которая в финале и вовсе превращается в анекдот. Артисты уверены, что именно этим и отличается проза Шукшина.

Театр «У Никитских ворот»

Юрий Голубцов,

заслуженный артист России , актер театра «У Никитских ворот»:

Шукшин — уникальный человек. В мировой истории я не знаю просто, чтобы в одном лице умещался блистательный актер, выдающийся режиссер и гениальный писатель. Спектакль по его произведениям мы поставили впервые. Самый первый спектакль нашего театра назывался «Доктор Чехов», по рассказам Чехова. И я считаю, что Шукшин и Чехов довольно близки. Шукшин писал свои рассказы в стилистике Чехова — короткие рассказы-анекдоты. Поэтому странно, что мы Шукшина раньше не ставили.

Профессиональная самодеятельность

Сходство Шукшина с Чеховым отмечает и художественный руководитель театра «Сфера», актер Александр Коршунов. Из Москвы они привезли постановку «Раскас», куда вошли несколько произведений писателя: тоже «Чередниченко и цирк», «Как жена мужа в Париж провожала», «Светлые души», «Степкина любовь» и другие.

Театр «Сфера». Александр Коршунов театр драмы

Александр Коршунов,

актер , художественный руководитель театра «Сфера»:

Шукшин — наш абсолютный классик, великий писатель в традициях Чехова. В чем-то, возможно, до конца недооцененный по масштабу своего дарования. Шукшин сам просится на сцену, поэтому его рассказы так часто инсценируют. Он очень глубокий писатель, там много в его произведениях планов, человеческой правды. Но сделать его непросто, здесь исключен поверхностный или однобокий подход.

Избегая этого «однобокого подхода», режиссер Юлия Беляева сделала не просто постановку, а «выездной спектакль-концерт сельской самодеятельности в 7 частях без антракта». Из декораций на сцене — только один грузовик-сцена. Легко представить, как его вывозили куда-нибудь в поле или отдаленные села и прямо на нем устраивали выездные концерты.

Театр «Сфера» театр драмы Театр «Сфера» театр драмы Театр «Сфера» театр драмы Театр «Сфера» театр драмы Театр «Сфера» театр драмы

Концертов, в прямом и переносном смысле, в спектакле хватает: вот жена (актриса Людмила Корюшкина) пилит мужа (актер Вячеслав Кузнецов), что он надоел со своей балалайкой. То обманутый муж (Александр Коршунов) в микрофон на все село готов прочитать свой «раскас» о том, как его жена сбежала с офицером.

А то и вовсе разворачивается семейная трагедия со смертельным исходом (Никита Спиридонов, Валерия Гладилина). Но, несмотря на противоречия, тема любви проходит сквозь весь спектакль и побеждает, заставляя что-то внутри зрителя петь и радоваться.

Что еще покажут на фестивале Шукшина

26 сентября фестиваль закроют еще одним столичным спектаклем — «Рассказы Шукшина» Театра Наций. В постановке заняты «звездные» актеры — Евгений Миронов и Чулпан Хаматова. Начало в 18:30.