Комедии и концерты: какие звезды приедут в Барнаул осенью

Ольга Бузова, Максим Аверин, Сергей Безруков, Дима Билан, Григорий Лепс и другие звезды приедут с гастрольными концертами и спектаклями в Барнаул этой осенью. Рассказываем, на какие события надо покупать билеты уже сейчас.

«Завещание целомудренного бабника»

Открывается «звездный» сезон комедией «Завещание целомудренного бабника». Это знаменитая история о Дон Жуане. В постановке сыграют народный артист России Владимир Корнев, актёры Сергей Глушко и Сергей Дорогов, актриса Марианна Романова.

Где: ДК Барнаула.

Когда: 13 сентября в 19:00.

Стоимость: 1000−2600 рублей.

Концерт Григория Лепса

Григорий Лепс www.grigoryleps.ru

В Барнаул известный певец приедет с новой программой «Иди и смотри». Со сцены прозвучат любимые хиты и забытые композиции Высоцкого, Талькова, Николаева.

Где: ДК Моторостроителей.

Когда: 22 сентября в 19:00.

Стоимость: 3 100 — 7 500 рублей.

Спектакль «Плацкартом до Тибета»

Еще одна комедия с составом «из телевизора». В спектакле сыграют резиденты Comedy, дуэт «Сестры Зайцевы» — Роман Юнусов и Антон Лирник, актриса из фильма «Горько» Юлия Сулес, актер из сериала «Сваты» Олег Комаров и другие.

«Плацкартом до Тибета» — это история о наивном тибетском монахе, который обнаружил нового Будду в обычной челябинской семье в теле механика Валеры.

Где: ДК Барнаула.

Когда: 24 сентября в 19:00.

Стоимость: 800−3000 рублей.

Спектакль «Там же когда же»

Максим Аверин. altairegion22.ru

Хит американского драматурга Бернарда Слейда, который прошел на Бродвее 1,5 тысячи раз, покажут и в Барнауле. Трогательную историю любви представят звезды сериала «Склифасовский» Максим Аверин и Анна Акунина.

Где: Алтайский государственный музыкальный театр.

Когда: 25 сентября в 19:00.

Стоимость: 1200−3500 рублей.

Спектакль «Невеста напрокат»

Ироничная комедия об актуальной теме отцов и детей. Спектакль сыграют актеры театра и кино Александр Михайлов, Елена Проклова, Ольга Хохлова, Вячеслав Гугиев, Мария Добржинская, Юлия Такшина.

Где: ДК Моторостроителей.

Когда: 27 сентября в 19:00.

Стоимость: 800−2800 рублей.

Спектакль «Вокзал для троих»

Яркая комедия характеров, где мир глянца сталкивается с суровой российской действительностью. В ролях: Олеся Железняк («Моя прекрасная няня»), Виктор Логинов («Счастливы вместе»), Сергей Серов («Физрук»).

Где: театр драмы им. Шукшина.

Когда: 1 октября в 19:00.

Стоимость: 1200−3200 рублей.

Концерт Ольги Бузовой

Ольга Бузова. www.instagram.com/buzova86

Этим летом певица Ольга Бузова уже зажгла на Яровом. Теперь она выступит со своей сольной программой в Барнауле.

Где: СК «Темп».

Когда: 3 октября в 19:00.

Стоимость: 1200−3000 рублей.

Концерт Димы Билана

Дима Билан. instagram.com/bilanofficial

Известный певец, наставник шоу «Голос» представит в Барнауле новое шоу «Планета Билан» на стыке музыки, перформанса, кино и героического комикса.

Где: ДК Моторостроителей.

Когда: 5 октября в 19:00.

Стоимость: 1800−4200 рублей.

Вадим Самойлов и группа «Агата Кристи»

На песнях «Агаты Кристи» выросло не одно поколение. В Барнауле Вадим Самойлов отыграет новую программу, посвященную 30-летию легендарной группы.

Где: ДК Моторостроителей.

Когда: 5 октября в 19:00.

Стоимость: 1500−3500 рублей.

Концерт Тамары Гвердцители

Тамара Гвердцители www.instagram.com/gverdtsiteli_official/?utm_source=ig_embed

Знаменитая грузинская певица исполнит любимые песни всех поколений в программе «Оркестр любви».

Где: театр драмы им. Шукшина.

Когда: 16 октября в 19:00.

Стоимость: 1800−4200 рублей.

Шоу «Уральские пельмени»

Андрей Рожков и Юлия Михалкова. Уральские пельмени. www.instagram.com/ural_pelmeny

Юмористы исполнят любимые и самые свежие номера. В шоу примут участие Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Максим Ярица, Сергей Калугин, Роман Постовалов, Ксения Корнева и Илана Юрьева.

Где: ДК Моторостроителей.

Когда: 18 октября в 19:00.

Стоимость: 1800−5000 рублей.

Концерт Юлиана

Звезда российской эстрады 1990-х годов исполнит в Барнауле свои народные хиты.

Где: ДК Барнаула.

Когда: 23 октября в 19:00.

Стоимость: 800−2600 рублей.

Концерт Владимира Кузьмина

Владимир Кузьмин. архив ОАО «Алтай-Кокс»

Звезда рок-н-ролла Владимир Кузьмин выступит с большим юбилейным концертом.

Где: театр драмы им. Шукшина.

Когда: 28 октября в 19:00.

Стоимость: 1500−4500 рублей.

Спектакль «Палата бизнес-класса»

Комедия, поставленная звездой фильма «Особенности национальной охоты» Семеном Стругачевым.

Обстоятельства сталкивают в больничной палате прожженного коммерсанта после пикантной операции и заслуженного артиста-пенсионера. Бизнесмен не может смириться с вынужденной изоляцией накануне крупной сделки, и провернет ее, несмотря на все препятствия.

В ролях: Семен Стругачев, Татьяна Васильева, Георгий Мартиросян, Светлана Пермякова, Вера Бенескриптова, Дмитрий Аверин.

Где: Театр драмы им. Шукшина.

Когда: 6 ноября в 19:00.

Стоимость: 1000−3600 рублей.

Моноспектакль Сергея Безрукова

Сергей Безруков — «Высоцкий. Спасибо , что живой» открытые источники

Моноспектакль Сергея Безрукова — это автопортрет актера, сложенный из разных ролей, сыгранных им в театре и кино. Сирано де Бержерак, Пушкин, Есенин, Высоцкий — все они схожи единой трагической судьбой поэта.