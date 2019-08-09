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9 августа 17°C

Комедии и концерты: какие звезды приедут в Барнаул осенью

Ольга Бузова, Максим Аверин, Сергей Безруков, Дима Билан, Григорий Лепс и другие звезды приедут с гастрольными концертами и спектаклями в Барнаул этой осенью. Рассказываем, на какие события надо покупать билеты уже сейчас.

Сергей Безруков на Алтае.
Сергей Безруков на Алтае.
Олег Богданов, altapress.ru

«Завещание целомудренного бабника»

Открывается «звездный» сезон комедией «Завещание целомудренного бабника». Это знаменитая история о Дон Жуане. В постановке сыграют народный артист России Владимир Корнев, актёры Сергей Глушко и Сергей Дорогов, актриса Марианна Романова.

Где: ДК Барнаула.
Когда: 13 сентября в 19:00.
Стоимость: 1000−2600 рублей.

Концерт Григория Лепса

Григорий Лепс
Григорий Лепс
www.grigoryleps.ru

В Барнаул известный певец приедет с новой программой «Иди и смотри». Со сцены прозвучат любимые хиты и забытые композиции Высоцкого, Талькова, Николаева.

Где: ДК Моторостроителей.
Когда: 22 сентября в 19:00.
Стоимость: 3 100 — 7 500 рублей.

Спектакль «Плацкартом до Тибета»

Еще одна комедия с составом «из телевизора». В спектакле сыграют резиденты Comedy, дуэт «Сестры Зайцевы» — Роман Юнусов и Антон Лирник, актриса из фильма «Горько» Юлия Сулес, актер из сериала «Сваты» Олег Комаров и другие.

«Плацкартом до Тибета» — это история о наивном тибетском монахе, который обнаружил нового Будду в обычной челябинской семье в теле механика Валеры.

Где: ДК Барнаула.
Когда: 24 сентября в 19:00.
Стоимость: 800−3000 рублей.

Спектакль «Там же когда же»

Максим Аверин.
Максим Аверин.
altairegion22.ru

Хит американского драматурга Бернарда Слейда, который прошел на Бродвее 1,5 тысячи раз, покажут и в Барнауле. Трогательную историю любви представят звезды сериала «Склифасовский» Максим Аверин и Анна Акунина.

Где: Алтайский государственный музыкальный театр.
Когда: 25 сентября в 19:00.
Стоимость: 1200−3500 рублей.

Спектакль «Невеста напрокат»

Ироничная комедия об актуальной теме отцов и детей. Спектакль сыграют актеры театра и кино Александр Михайлов, Елена Проклова, Ольга Хохлова, Вячеслав Гугиев, Мария Добржинская, Юлия Такшина.

Где: ДК Моторостроителей.
Когда: 27 сентября в 19:00.
Стоимость: 800−2800 рублей.

Спектакль «Вокзал для троих»

Яркая комедия характеров, где мир глянца сталкивается с суровой российской действительностью. В ролях: Олеся Железняк («Моя прекрасная няня»), Виктор Логинов («Счастливы вместе»), Сергей Серов («Физрук»).

Где: театр драмы им. Шукшина.
Когда: 1 октября в 19:00.
Стоимость: 1200−3200 рублей.

Концерт Ольги Бузовой

Ольга Бузова.
Ольга Бузова.
www.instagram.com/buzova86

Этим летом певица Ольга Бузова уже зажгла на Яровом. Теперь она выступит со своей сольной программой в Барнауле.

Где: СК «Темп».
Когда: 3 октября в 19:00.
Стоимость: 1200−3000 рублей.

Концерт Димы Билана

Дима Билан.
Дима Билан.
instagram.com/bilanofficial

Известный певец, наставник шоу «Голос» представит в Барнауле новое шоу «Планета Билан» на стыке музыки, перформанса, кино и героического комикса.

Где: ДК Моторостроителей.
Когда: 5 октября в 19:00.
Стоимость: 1800−4200 рублей.

Вадим Самойлов и группа «Агата Кристи»

На песнях «Агаты Кристи» выросло не одно поколение. В Барнауле Вадим Самойлов отыграет новую программу, посвященную 30-летию легендарной группы.

Где: ДК Моторостроителей.
Когда: 5 октября в 19:00.
Стоимость: 1500−3500 рублей.

Концерт Тамары Гвердцители

Тамара Гвердцители
Тамара Гвердцители
www.instagram.com/gverdtsiteli_official/?utm_source=ig_embed

Знаменитая грузинская певица исполнит любимые песни всех поколений в программе «Оркестр любви».

Где: театр драмы им. Шукшина.
Когда: 16 октября в 19:00.
Стоимость: 1800−4200 рублей.

Шоу «Уральские пельмени»

Андрей Рожков и Юлия Михалкова. Уральские пельмени.
Андрей Рожков и Юлия Михалкова. Уральские пельмени.
www.instagram.com/ural_pelmeny

Юмористы исполнят любимые и самые свежие номера. В шоу примут участие Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Максим Ярица, Сергей Калугин, Роман Постовалов, Ксения Корнева и Илана Юрьева.

Где: ДК Моторостроителей.
Когда: 18 октября в 19:00.
Стоимость: 1800−5000 рублей.

Концерт Юлиана

Звезда российской эстрады 1990-х годов исполнит в Барнауле свои народные хиты.

Где: ДК Барнаула.
Когда: 23 октября в 19:00.
Стоимость: 800−2600 рублей.

Концерт Владимира Кузьмина

Владимир Кузьмин.
Владимир Кузьмин.
архив ОАО «Алтай-Кокс»

Звезда рок-н-ролла Владимир Кузьмин выступит с большим юбилейным концертом.

Где: театр драмы им. Шукшина.
Когда: 28 октября в 19:00.
Стоимость: 1500−4500 рублей.

Спектакль «Палата бизнес-класса»

Комедия, поставленная звездой фильма «Особенности национальной охоты» Семеном Стругачевым.

Обстоятельства сталкивают в больничной палате прожженного коммерсанта после пикантной операции и заслуженного артиста-пенсионера. Бизнесмен не может смириться с вынужденной изоляцией накануне крупной сделки, и провернет ее, несмотря на все препятствия.

В ролях: Семен Стругачев, Татьяна Васильева, Георгий Мартиросян, Светлана Пермякова, Вера Бенескриптова, Дмитрий Аверин.

Где: Театр драмы им. Шукшина.
Когда: 6 ноября в 19:00.
Стоимость: 1000−3600 рублей.

Моноспектакль Сергея Безрукова

Сергей Безруков — «Высоцкий. Спасибо, что живой»
Сергей Безруков — «Высоцкий. Спасибо, что живой»
открытые источники

Моноспектакль Сергея Безрукова — это автопортрет актера, сложенный из разных ролей, сыгранных им в театре и кино. Сирано де Бержерак, Пушкин, Есенин, Высоцкий — все они схожи единой трагической судьбой поэта.

Где: театр драмы им. Шукшина.
Когда: 7 ноября в 19:00.
Стоимость: 1600−5500 рублей.

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