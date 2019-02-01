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Лось и мультимедиа: как Алтайский краеведческий музей хотят сделать одним из лучших в Сибири

В этом году краеведческий музей закроется на реконструкцию, после которой его вряд ли можно будет узнать. Здесь уже готовят новые выставки, закупают экспонаты и планируют расширение площадей. О том, почему важны музейные раритеты, каким будет «новый краеведческий», о посетителях и сотрудниках, о чучелах и интерактиве рассказала директор Наталья Вакалова.

В залах на ул. Ползунова, 46.
В залах на ул. Ползунова, 46.
Алтайский краеведческий музей.

Намоленное место

— Кто ходит в краеведческий музей сегодня?

— Это, можно сказать, намоленное место: все-таки нам через четыре года 200 лет исполнится. Сюда люди идут, кто-то целенаправленно, кто-то случайно: и школьники, и студенты, и старшее поколение. Здесь есть много клубов по интересам. Но наша задача, конечно, привлечь молодежь. Мы должны и воспитывать, и просвещать, но надо искать новые пути, думать, как именно это делать.

— И каким должен быть современный музей?

— Сегодня музеи в европейской части России переходят на новый формат, все чаще используют мультимедиа и интерактивность. Много внимания уделяют оформлению экспозиции, меняют сами принципы экспонирования и организации пространства.

Мы ведь воспринимаем реальность пятью чувствами, и чем больше их задействовано, тем лучше. Сейчас много говорят о клиповом мышлении молодых людей: то есть информация лучше усваивается, если все красиво и быстро мигает.

&quot;Музейная ночь-2015&quot; в краеведческом музее.
«Музейная ночь-2015» в краеведческом музее.
Анна Казанцева

— Чувствую, вы не целиком согласны с такими идеями.

— Мы пытаемся найти компромисс. Музеи не должны превращаться, условно говоря, в дискотеки. Вместе с новыми формами нам важно сохранить и традиционность.

Возьмем выставку к 300-летию Романовых в московском «Манеже». Она вся была «электронная», там ни одного подлинного экспоната. На мой взгляд, это не совсем правильно.

— Чем важны подлинники?

— Музей как раз должен быть первоисточником, подлинником, от которого исходит иногда не заметная, но воспринимаемая информация об эпохе и человеке. Она считывается где-то даже на генетическом уровне.

Моего прадеда лишили всего во время коллективизации, семья долго жила впроголодь. Я не была свидетелем этих событий, но всегда покупаю крупы чуть больше, чем нужно. Разумеется, не потому, что голодаю. Это где-то в крови бежит, понимаете. Так вот я убеждена, что только подлинники несут людям этот «скрытый» смысл, и никакая копия их не заменит.

Наталья Вакалова.
Наталья Вакалова.
culture22.ru

Никого не обмануть

— Наверняка, вы часто слышите, что в музее неинтересно.

— Да. Нам давно говорят, что ничего не меняется, «еще моя бабушка сюда приходила, вон тот же лось стоит». Я думаю, что когда краеведческий музей построит новые экспозиции, найдутся люди, которые скажут «зачем поменяли, пусть бы лучше осталось, как было».

Поэтому сегодня мы зовем людей прийти в музей и увидеть его таким, каким он уже никогда не будет. Вот есть последняя возможность застать «все, как было» и поймать этот момент перехода к новой истории.

Хочу заверить, кстати, что лось обязательно будет! Лось и любой краеведческий музей, по крайней мере, в Сибири, — наверное, понятия неразделимые. Это наша природа.

— Не боитесь обмануть ожидания посетителей?

— Мы постараемся никого не обмануть. Просим всех жителей Алтайского края работать вместе с нами. Мы принимаем любые пожелания и предложения. И критику, конечно. Учитываем все, что пишут нам в соцсетях, хотим сделать новый музей вместе с теми, кто будет его посещать. Есть вероятность, что перед закрытием на реконструкцию у нас будет небольшая выставка, где мы покажем, каким станет музей.

В залах на ул. Ползунова, 46.
В залах на ул. Ползунова, 46.
Алтайский краеведческий музей.

Сломанные рамки

— С чего вы начали перемены?

— В конце прошлого года мы презентовали новый логотип. И это было громкое заявление о том, что изменения начались. Его сделали дизайнер Иван Варов.

Логотип музея — это чаще всего фасад или фрагмент здания. Мы отошли от этой традиции. Наверное, потому что у нас пять зданий с разными фасадами в крае.

В логотип мы заложили многое — знак бесконечности, сломанные рамки, как символ открытости, дату основания музея. Фирменный стиль очень понравился сотрудникам, он легкий и современный.

Логотип краеведческого музея Алтайского края.
Логотип краеведческого музея Алтайского края.
www. altairegion22.ru.

— Дизайнерское сообщество разделило восторги?

— Специалисты говорят, что он плохо читаем. Много критики было. Но! — ведь все начали активно обсуждать музей. Причем те люди, которые о нашем существовании вообще забыли. Вспомните, когда вообще о краеведческом музее так много говорили?

Во всяком случае, мы заявили о том, что мы живы.

Больше науки

— Коллектив готов идти за вами и кардинально меняться?

— Перед музеем стоит амбициозная задача — быть одним из лучших в Сибири. Сложная, но реальная. Новую концепцию и новую миссию не каждый может принять. Формировать коллектив я начала как только пришла сюда в сентябре прошлого года. В феврале эта работа завершится, и будет новое штатное расписание.

— Каких людей вы взяли в команду?

— Мы немного подсократили обслуживающий персонал и увеличили количество научных сотрудников. Появится, например, должность ученого секретаря. Можно сказать, что состав сотрудников поменялся на 50%, и с этой командой можно начинать двигаться вперед.

В залах на ул. Ползунова, 46.
В залах на ул. Ползунова, 46.
Алтайский краеведческий музей.

— Речь идет о «молодых и перспективных»?

— Важен тут не возраст. Можно и в 20 лет сесть и не двигаться, а можно в 40 менять себя и все вокруг. Мне хочется, чтобы мои сотрудники гордились тем, что работают именно в краеведческом. Сегодня мы делаем музей таким, каким он будет еще многие десятилетия. Для этого нужно большое чувство ответственности.

Реставрация и «Открытие»

— На каком этапе сейчас подготовка к реконструкции?

— Документы находятся на госэкспертизе. Проект делала мастерская Евгения Тоскина. В этом году нам предстоит переселиться в здание напротив — на ул. Ползунова, 39. Сейчас там отремонтировали кабинеты, поставили бронированные окна (таковы требования в отсутствие решеток). При поддержке Минкультуры отремонтируют фасад.

— Когда переезд?

— Во втором полугодии. Не знаю, какое время займет ремонт в главном здании, но очень надеюсь, что мы не повторим судьбу художественного музея.

— Что изменится в главном здании на ул. Ползунова, 46?

— Это памятник — лаборатория Колывано-Воскресенских заводов. Так что реконструкция будет бережной. Однако здесь будет достроено небольшое крыло. В общем итоге площадь музея увеличится на 600 квадратных метров. На самом деле, это немного.

Краеведческий музей, бывшая химическая лаборатория горного округа (ул.Ползунова, 46)
Краеведческий музей, бывшая химическая лаборатория горного округа (ул.Ползунова, 46)
retro. moi-barnaul.ru

Сегодня каждая деталь обсуждается с дизайнерами, архитекторами, представителями министерства культуры и правительством края.

— В каком состоянии сейчас здание сгоревшего военно-исторического отдела на Комсомольском проспекте?

— Пока законсервировано. Архитекторы обследует помещение, оценивают грунт и перекрытия, потом сделают проект реконструкции. Заключения еще нет, так что сложно говорить, что там будет. Но военно-историческая часть нашего фонда будет перенесена туда.

Сейчас мы работаем над созданием новой экспозиции об участии жителей края в военных сражениях разных периодов. У нас есть небольшая, но очень интересная коллекция по Отечественной войне 1812 года, по Русско-Японской и Гражданской войнам.

Само здание удивительным образом уцелело в пожаре. Экспонаты, конечно, пострадали. Даже не от огня и копоти, а от тушения — все было залито. Однако часть коллекции уже восстановлена и отреставрирована.

Стена Победы &quot;Бессмертного полка&quot; будет храниться в краеведческом музее.
Стена Победы «Бессмертного полка» будет храниться в краеведческом музее.
Олег Богданов

— Как идет подготовка новых экспозиций?

— В прошлом году нам выделили на это деньги. Мы отреставрировали археологические экспонаты, почистили часть чучел. Будут обновлены зоологическая и ботаническая коллекции.

Это я к тому, что, может быть, изменения не заметны широкому кругу людей, но внутри нашего музейного «организма» они явны. Реконструкция еще не началась, но наша внутренняя работа уже имеет некоторые итоги: у нас появился спонсор — банк «Открытие».

Есть договоренности об издании серии из пяти тематических каталогов из фондов музея, которые могут стать подарочными. Также идут переговоры о приобретении экспонатов. Теперь у нас есть мощная поддержка с двух сторон — банка и правительства Алтайского края.

Чем богаты

— На ул. Ползунова, 39 тоже есть выставочные залы? Что там будет?

— Сменные выставки из фондов. Мы увеличили их количество, чтобы показать все, что у нас есть. Сегодня краеведческий музей — это около 200 тыс. единиц хранения: например богатейшая археологическая коллекция, коллекция периода горно-заводского производства на Алтае, этнография, нумизматика, коллекция, посвященная Михаилу Калашникову.

То, что мы не сможем представить в стационарных экспозициях, будем выставлять в интерактивном, электронном виде.

В залах на ул. Ползунова, 46.
В залах на ул. Ползунова, 46.
Алтайский краеведческий музей.

— А что останется в главном здании?

— Природная экспозиция останется, в отдельном зале разместим коллекцию, рассказывающую об истории самого музея, все-таки он старейший в Сибири. На новых площадях разместится экспозиция, посвященная народам Алтая. Масштабно представим XX век.

Будет выделен зал археологии. Людям кажется, что археология — это только наконечники стрел, которые мало кто воспринимает как уникальный музейный экспонат. Мы постараемся создать ощущение полного погружения в археологическую атмосферу.

В залах на ул. Ползунова, 46.
В залах на ул. Ползунова, 46.
Алтайский краеведческий музей.

— Недавно вы приобрели новые экспонаты, расскажите о них.

— В прошлом году нам выделили хорошую сумму — около 800 тысяч рублей. Мы приобрели шесть икон и расписной киотный крест. Они датируются XVIII — ХIХ веками, это северно-русская и уральская школа иконописи.

В коллекцию мебели куплены три столика XIX — первой четверти ХХ веков: кофейный с мраморной столешницей, уникальный ламберный и шахматный с редким видом хохломской росписи.

Бытовую коллекцию также пополнили женская камея, карманные часы, продававшиеся в начале ХХ века в магазине «Товарищество А. Лукин и М. Елизаров в Барнауле», бронзовый карниз с креплением в виде женских фигур и шикарный кожаный чемодан для дальних путешествий.

Чемодан. Начало XX века.
Чемодан. Начало XX века.
Алтайский краеведческий музей.

— Есть в фондах музея экспонаты, которыми всем надо гордиться?

— Наверное, это макеты машин из коллекции Петра Фролова, с которых начинался музей. Макет Змеиногорского рудника, машина Ползунова, оттиски сибирской монеты — это бесценные раритеты.

Новые экспонаты произвели впечатление, потому что это первая «моя» закупка в должности директора краеведческого музея. Все эти предметы стояли тут, у меня в кабинете, и казалось, что он даже больше стал. Мечты обретают материальную форму, у меня прямо крылья выросли. Хочу, чтобы наши посетители почувствовали то же самое, когда увидят их.

Исторические гастроли

— Сейчас в музее работает выставка «Насекомые в янтаре». Есть ли в дальнейших планах коммерческие передвижные выставки?

— Мы ищем такую возможность. Есть договоренность с Музеем артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны. К 100-летию Михаила Калашникова выставка пройдет в Барнауле и Курье.

Однако мы не можем сделать план таких выставок долгосрочным. Для коммерческих экспозиций нужна камерность, изолированность. А пространство на ул. Ползунова, 39, куда мы переедем, — это анфилада из трех залов, они проходные.

Выставка &quot;Чудеса под микроскопом&quot; в Алтайском государственном краеведческом музее.
Выставка «Чудеса под микроскопом» в Алтайском государственном краеведческом музее.
Юлия Новская

— Статус краеведческого музея как-то повлияет на тематику «гастрольных» выставок?

— У нас скоро откроется художественный музей на пл. Октября. Он займется организацией передвижных художественных выставок из европейской части России. Мы же должны организовывать научные и исторические выставки. Но это сложнее.

Давайте возьмем 50 квадратных метров. Чтобы такой зал наполнить художественными полотнами, нужно 20−30 экспонатов в зависимости от размера и количества окон. Краеведческий музей — это витрины и небольшие предметы внутри, совсем другая организация пространства. И экспонаты могут исчисляться сотнями.

В краеведческом музее проходит выставка картин четырехлетней Аллы Кощеевой.
В краеведческом музее проходит выставка картин четырехлетней Аллы Кощеевой.
Анна Зайкова

Специальный вопрос

— Что лично вы хотите показать посетителям краеведческого музея после реконструкции?

— Другой Алтайский край и Барнаул. Говорят, что мы бедный, дотационный, сельскохозяйственный край. Люди уезжают в столицы, это их право, и есть в этом резон, наверное. Но многие даже не представляют, какая интересная у нас история.

Я хочу показать ее таким образом, чтобы мы могли гордиться тем, где живем, чтобы были настоящими патриотами. Это слово в последнее время сделали ругательным, но для меня оно имеет другое значение: я хочу, чтобы люди почувствовали семейность и сопричастность к нашим общим традициям. Краеведческий музей сделает все, чтобы создать этот удивительный образ Алтайского края для своих посетителей.

Что известно о Наталье Вакаловой

С 1994 по 2001 год Наталья Вакалова работала экскурсоводом и научным сотрудником в краеведческом музее. В 2006 году защитила кандидатскую диссертацию по теме «Становление и развитие музейного дела в Томской губернии конца XIX- начала ХХ веков».

В 2007 возглавила музей «Город». Под ее руководством здесь сформировали тематические коллекции и отремонтировали историческое здание на ул. Толстого, 24, а в выставочный зал на пр. Ленина, 111 принял крупные региональные и международные художественные проекты.

В сентябре 2018 года Наталья Вакалова возглавила Алтайский государственный краеведческий музей.

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