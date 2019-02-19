Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 февраля
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Православный активист потребовал отменить концерт рэпера Элджея в Новосибирске

Прославившийся жалобой на концерт группировки «Ленинград» православный активист из Бердска Иван Квасницкий потребовал у прокурора Новосибирской области Якова Хорошева отменить концерт рэпера Элджея в столице СФО, пишет «Интерфакс».

Рэпер Элджей.
Рэпер Элджей.
www.instagram.com/sayonaraboy

Квасницкий в своем письме в надзорный орган сослался на то, что ранее концерты этого исполнителя были отменены в Махачкале, Нижнем Новгороде, Якутске и Калининграде. Он просит прокурора Хорошева проверить творчество рэпера Элджея и организацию его концерта в Новосибирске.

«Такое обращение поступило и находится на рассмотрении. О результатах заявитель будет уведомлен», — сообщил агентству «Интерфакс» представитель областной прокуратуры.

Концерт должен состояться 8 марта в новосибирском Экспоцентре. На официальной странице мероприятия в соцсети говорится, что концерт имеет возрастное ограничение «18+", при этом «продано уже 80% зала». Но на баннерах в метро — 12+, а на сайте по продаже билетов kassir.ru ни о каких ограничениях не сообщается, пишет «Инцидент Новосибирск».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость