Православный активист потребовал отменить концерт рэпера Элджея в Новосибирске

Прославившийся жалобой на концерт группировки «Ленинград» православный активист из Бердска Иван Квасницкий потребовал у прокурора Новосибирской области Якова Хорошева отменить концерт рэпера Элджея в столице СФО, пишет «Интерфакс».

Квасницкий в своем письме в надзорный орган сослался на то, что ранее концерты этого исполнителя были отменены в Махачкале, Нижнем Новгороде, Якутске и Калининграде. Он просит прокурора Хорошева проверить творчество рэпера Элджея и организацию его концерта в Новосибирске.

«Такое обращение поступило и находится на рассмотрении. О результатах заявитель будет уведомлен», — сообщил агентству «Интерфакс» представитель областной прокуратуры.

Концерт должен состояться 8 марта в новосибирском Экспоцентре. На официальной странице мероприятия в соцсети говорится, что концерт имеет возрастное ограничение «18+", при этом «продано уже 80% зала». Но на баннерах в метро — 12+, а на сайте по продаже билетов kassir.ru ни о каких ограничениях не сообщается, пишет «Инцидент Новосибирск».