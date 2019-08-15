Приглашаем на концерт Джаро & Ханза 16 августа в 19.00 в клуб «Планета Q»

Приходите!!! Всем королевам танцпола! Девушки, приходите завтра на концерт Джаро & Ханза в клуб «Планета Q» и получите на входе welcome drink — ваш бесплатный коктейль! Кстати, мы повторяем суперакцию «Два билета по цене одного»: только сегодня, 15 августа, до 20:00 можно приобрести два билета на вечеринку с авторами главного хита этого лета всего за 600 рублей! Увидимся на «Планете Q»!