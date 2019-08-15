Приглашаем на концерт Джаро & Ханза 16 августа в 19.00 в клуб «Планета Q»

Развлекательный комплекс «Планета Q».
Ул. Байкальская, 47
Предложение действительно на момент размещения.
Приходите!!! Всем королевам танцпола! Девушки, приходите завтра на концерт Джаро & Ханза в клуб «Планета Q» и получите на входе welcome drink — ваш бесплатный коктейль! Кстати, мы повторяем суперакцию «Два билета по цене одного»: только сегодня, 15 августа, до 20:00 можно приобрести два билета на вечеринку с авторами главного хита этого лета всего за 600 рублей! Увидимся на «Планете Q»!
Развлекательный комплекс «Планета Q».
Ул. Байкальская, 47
Предложение действительно на момент размещения.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter