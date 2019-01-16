Призы каждой Татьяне: в Vienne Lion пройдет полуфинал конкурса «Мисс Granmulino»

В программе вечера:
- Живой звук — саксофон, гитара;
- Известные вокалисты Алтайского края;
- Розыгрыши призов;
- Шоу «Вечер Татьян»;
- Фото отчёт Nightout.ru;
- Видео отчёт.
Уже сейчас вы можете проголосовать за участницу конкурса «Мисс Granmulino». Голосование проходит здесь:
1. vk.com/wall-80911376_1856
2. vk.com/wall-80911376_1855
Гостей ресторанного комплекса будет встречать основатель торговой марки Granmulino — Валерий Покорняк (владелец холдинга «Алтан») — в лучших традициях гостеприимства и искреннего общения!
Приходите большой компанией на большое и радостное событие нашего города!
Информационный партнёры:
- Радиостанция «Новое радио Барнаул«
- Интернет сообщество Barnaul 22
- ИД «Алтапресс»
- Амик
Сбор гостей в 19.00. Не забывайте бронировать столики заранее! Вход свободный!
РК Granmulino & Ресторан «Vienne Lion»
Адрес: пр-т Социалистический, 71
Телефон: 36−36−00