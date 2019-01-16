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Призы каждой Татьяне: в Vienne Lion пройдет полуфинал конкурса «Мисс Granmulino»

26 января (суббота) 2019 года в 19.00 в РК Granmulino & Vienne Lion состоится полуфинал конкурса красоты «Мисс Granmulino» Январь — 2019! А также пройдет большая развлекательная шоу- программа «Татьянин День» — конкурсы, призы и подарки приготовлены каждой Татьяны.

Ресторан "Гранмулино", г.Барнаул.
Ресторан "Гранмулино", г.Барнаул.
Дмитрий Лямзин

В программе вечера:

  • Живой звук — саксофон, гитара;
  • Известные вокалисты Алтайского края;
  • Розыгрыши призов;
  • Шоу «Вечер Татьян»;
  • Фото отчёт Nightout.ru;
  • Видео отчёт.

Уже сейчас вы можете проголосовать за участницу конкурса «Мисс Granmulino». Голосование проходит здесь:
1. vk.com/wall-80911376_1856
2. vk.com/wall-80911376_1855

Гостей ресторанного комплекса будет встречать основатель торговой марки Granmulino — Валерий Покорняк (владелец холдинга «Алтан») — в лучших традициях гостеприимства и искреннего общения!

Приходите большой компанией на большое и радостное событие нашего города!

Информационный партнёры:

Сбор гостей в 19.00. Не забывайте бронировать столики заранее! Вход свободный!

РК Granmulino & Ресторан «Vienne Lion»

Адрес: пр-т Социалистический, 71

Телефон: 36−36−00

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