Путь к Гамлету. Как алтайские любительские театры творят без денег и вешалки

В Алтайском крае работает несколько десятков любительских театров. Это не МХАТ и не театр драмы, но там бьет ключом творчество, а люди, не имеющие актерского образования, блистают на сцене. О том, является ли участие в любительском объединении трамплином перед профессиональным театром — в материале altapress.ru.

Коллективы в регионе сосредоточены не только в крупных городах, но и селах. Например, в Барнауле успешно существуют «Нос», «Малый Политехнический театр», «Крепостной театр», в Новоалтайске — «Солнышки», «Шоколад», в Мамонтове — «Мамонтовский народный театр». Этими труппами список не заканчивается.

Преимущества любительских театров

Большинство участников какого-либо коллектива совсем не имеют опыта — и кажется, что это самый очевидный минус. Но Анастасия Абрамова, руководитель театрального коллектива «Маскарад» из Новоалтайска, видит в этом только положительную сторону.

Анастасия Абрамова,

руководитель театрального коллектива «Маскарад»:

Нам, как педагогам, очень интересно с ребятами, которые многого не умеют. Позже ты следишь за тем, как они раскрываются, как растут на глазах, и понимаешь, что это самое большое счастье для руководителя.

Свобода творчества, демократия при выборе материала для постановки — тоже очевидные преимущества «любителей».

Александр Полетаев,

руководитель «Малого Политехнического театра»:

Выбор репертуара у нас — это решение всей труппы, как и выбор жанра, в котором будет представлен спектакль.

Некоторые руководители считают, что нельзя сравнивать любительский и профессиональный театр в принципе: они имеют совершенно разные цели и задачи.

Театр. Открытые источники.

«Любительский театр создан для того, чтобы привить коммуникативные навыки, — считает Татьяна Мошкина, руководитель коллектива „ТиМ“ из Барнаула, — важно помочь адаптироваться в коллективе, преодолеть робость, развить творческие способности. Самое главное, что здесь ребята учатся быть самостоятельными людьми».

Любительский театр, в котором основной костяк труппы — подростки, в некотором смысле выступает местом воспитания. Он находится на одном уровне со школой или семьей.

Проблемы любительских театров

Самый очевидный минус — финансирование. Деньги нужны на реквизит, декорации, костюмы, поездки на фестивали и прочее.

Но эту проблему Анастасия Абрамова считает незначительной: «С помощью фантазии и изобретательности можно обойтись и без финансов. Иногда мы делаем реквизит своими руками».

Если же без денег не обойтись, Александр Полетаев предлагает такой выход.

«Во-первых, можно заработать, продавая билеты или выигрывая гранты. Во-вторых, можно найти финансовую поддержку от города или от какого-либо учебного заведения. В конечном итоге можно выполнять черную работу: работать аниматорами или на корпоративах», — говорит Полетаев.

Про важность работы с грантами говорит и Кирилл Скобелин, руководитель театральной мастерской Homo Artisticus. Мастерская за последний месяц получила от Федерального агентства по делам молодежи почти 1 млн рублей поддержки на реализацию нескольких творческих проектов. Например, на организацию Межрегионального театрального фестиваля-конкурса «Облепиха» — 250 тыс. рублей, театрального марафона «Истории одной земли» — 500 тыс. рублей, «Золота Алтая» — 200 тыс. рублей.

Получение грантов — сложная задача. Нужно прописывать каждый этап своего проекта и все рассчитывать до копеечки.

Кирилл Скобелин,

руководитель театральной мастерской Homo Artisticus:

Я очень не люблю бумажную работу. Считать не люблю еще больше. Но в этом деле можно поступить креативно. К тому же заявки на гранты я пишу не один, а со своей командой. Мы стараемся делать наши проекты не разовыми, а регулярными, чтобы с каждым годом они становились лучше.

Второй весомой проблемой является место, где готовить и показывать спектакли.

Татьяна Мошкина,

руководитель коллектива «ТиМ»:

Наш зал не вмещает всех участников коллектива, если их собрать одновременно. Приходится для проведения спектаклей и мероприятий арендовать помещения и платить большие деньги за это.

Театр «ТиМ». dhtd.ru/kollektivy/tim

Третья проблема (что довольно-таки странно) — зрители.

«Показы часто оборачиваются непринятием и непониманием материала, — комментирует Ульяна Князькова, участница коллектива „Солнышки“. — Недавно мы ставили спектакль „Охота на носорога“. Он имеет очень глубокий подтекст. Чтобы разобраться в нем, нужно внимательно следить за действием и долго копаться, что далеко не каждый захочет делать».

Но самой острой проблемой для руководителей является уход кого-либо из коллектива.

Анастасия Абрамова,

руководитель коллектива «Маскарад»:

Когда доращиваешь детей до определенного состояния, которого ты так долго ждал, когда понимаешь, что они сейчас могут горы свернуть, реки перепрыгнуть… они нас покидают. И ты обижаешься по-детски глупо, но понимаешь, что так и должно быть.

Подход к выбору репертуара

Татьяна Мошкина выделяет несколько критериев, с помощью которых она выбирает материал.

Ни один из артистов труппы не должен остаться без роли.

Никогда не подстраивать труппу под репертуар , а только репертуар под труппу.

а только репертуар под труппу. В основе репертуара должна быть хорошая и качественная литература , дающая возможность развития как творчества , так и нравственности артистов , возможность привития им художественного и эстетического вкуса.

Большое значение при выборе имеет и аудитория.

Театр «Нос». vk.com/teatr_nos

Антон Абрамов,

руководитель коллектива «Нос»:

Когда я составляю материал, то рассчитываю на людей неравнодушных, образованных и эрудированных. И самое главное — открытых новым формам, мыслям и надеждам.

Зрители любительского театра

По большей части, зрители — это друзья, родители, бабушки и дедушки участников коллектива или дружеские коллективы. Но есть труппы, которые смогли обрести известность и стали собирать достаточно большую аудиторию.

Татьяна Мошкина,

руководитель коллектива «ТиМ»:

Мы играем по 30−40 спектаклей в год и столько же проводим игровых театрализованных программ. Обслуживаем в среднем 7−8 тыс. зрителей в год.

Зрители. СС0

Эксперимент как основа творчества

Любое выступление труппы — это своеобразный эксперимент, потому что никто не знает, как зрители оценят постановку или как будет протекать жизнь актеров на сцене.

Ульяна Князькова,

участница коллектива «Солнышки»:

Эксперименты… Без них никуда. Можем все поменять сразу же после выступления (иногда и во время). Например, взять и кардинально изменить характер персонажей, или добавить какие-то новые шуточки, или ввести «левых» персонажей, или немного изменить сценарий.

Но эксперименты ставят не только на показах, но и с актерами.

Александр Полетаев,

руководитель «Малого Политехнического театра»:

Я задаю какую-либо тему, предлагаемые обстоятельства, а актер уже разыгрывает ситуацию, ставит этюд. В этот момент осуществляется внутреннее переживание у актера, которое ведет к эмоциям. И каждый раз это что-то новое.

С этим согласны и другие руководители.

Анастасия Абрамова,

руководитель театрального коллектива «Маскарад»:

Мы осуществляем эксперименты не ради эксперимента, не ради чего-то необычного, а ради истины или радости, которая рождается от этого. Все рождается внутри тебя, и ты кричишь: «Эврика!».

Театр. СС0

Фестивали в жизни любительского театра

Театральный фестиваль — в первую очередь это возможность показать свой репертуар. Это новые поездки и знакомства, обмен опытом с коллегами по цеху.

Александр Полетаев,

руководитель «Малого Политехнического театра»:

На фестивале можно получить оценку нашего творчества от профессионального жюри, которое поможет выявить недостатки, чтобы в дальнейшем убрать их и усовершенствовать постановку.

Участие в театральных фестивалях — это развитие и творческий рост коллектива в целом, как артистов, так и педагогов.

Татьяна Мошкина,

руководитель коллектива «ТиМ»:

Мы ездим на разные всероссийские и международные фестивали, где есть хорошие мастер-классы, где идет серьезный отбор спектаклей. Ты можешь увидеть интереснейшие работы коллег, поделиться опытом и перенять его.

Развитие актерского мастерства

Обучение и развитие ремесла осуществляется с помощью тренингов: работа с воображаемыми предметами, сценическое движение, упражнения на развитие внимания и ритма, речевые разминки, изучение скороговорок и не только.

Театр. СС0

Александр Полетаев,

руководитель «Малого Политехнического театра»:

Помимо «базы», мы посещаем мастер-классы на театральных фестивалях, которые открывают нам новые техники. Мы, конечно же, сразу берем их на вооружение.

Пользу от тренингов отмечают и другие.

Анастасия Абрамова,

руководитель театрального коллектива «Маскарад»:

У нас есть очень много тренингов, которые раскрывают творческую свободу актеров. Может, она и мнимая (ведь есть некоторые рамки), но мы учимся быть даже в этих рамках самодостаточными.

Критерии приема в труппу

Как правило, жесткого отбора не существует, в отличие от профессионального театра. Основной критерий — страстное желание и трудолюбие.

Анастасия Абрамова,

руководитель коллектива «Маскарад»:

Иногда бывает так, что мы уже не хотим набирать людей, слишком их много, но приходит кто-нибудь с горящими глазами, и мы не можем ему отказать. Голос, внешность, пластика — это не важно.

Прежде чем человек вольется в коллектив, он должен побывать на репетициях, найти точки соприкосновения с ним, и самое главное — «глядеть в ту же сторону».

Мим. Актер. Игра. СС0

Александр Полетаев,

руководитель «Малого Политехнического театра»:

Для нового участника коллектива важно уметь жертвовать личными интересами для достижения общей цели. Важно иметь чувство юмора, желание, уметь выявлять проблемы в социальных событиях и, конечно же, любить театр.

Наиболее яркие любительские театры, в которых вы можете проявить свой талант

Барнаул

«Нос» ( ул. Ползунова , 37 , vk.com/teatr_nos)

ул. Ползунова 37 vk.com/teatr_nos) «Взрослые и дети» ( пр. Ленина , 66 , vk.com/semteatr)

пр. Ленина 66 vk.com/semteatr) «Другой» ( пр. Комсомольский , 80 , ауд. 601 , vk.com/club135693928)

пр. Комсомольский 80 ауд. 601 vk.com/club135693928) «Крепостной театр» ( ул. Льва Толстого , 31 , vk.com/krepostnoi_teatr)

ул. Льва Толстого 31 vk.com/krepostnoi_teatr) Homo Artisticus ( пр. Социалистический , 68-а , vk.com/homo_artisticus)

пр. Социалистический 68-а vk.com/homo_artisticus) «ТиМ» ( ул. Антона Петрова , 233-а , dhtd.ru/kollektivy/tim)

ул. Антона Петрова 233-а dhtd.ru/kollektivy/tim) «Малый Политехнический театр» ( пр. Ленина , 46 , vk.com/ckmr_astu)

Новоалтайск

«Шоколад» ( ул. Космонавтов , 16 , vk.com/public84256738)

ул. Космонавтов 16 vk.com/public84256738) «Маскарад» ( ул. Космонавтов , 16 , vk.com/nvl_maskarad)

ул. Космонавтов 16 vk.com/nvl_maskarad) «Солнышки» ( ул. Космонавтов , 16 , vk.com/public84256738)

ул. Космонавтов 16 vk.com/public84256738) «Конфета» ( 8-й мкрн , 25 , www. duc22.ru)

8-й мкрн 25 www. duc22.ru) «Озорные огоньки» ( 8-й мкрн , 25 , www. duc22.ru)

ЗАТО Сибирский

«Диалог» ( ул. 40 лет РВСН , д. 9 , dkkristall.ru/)

Бийск

«Огонек» ( ул. Горно-Алтайская , 56 , vk.com/club170574510)

Славгород

«Даланг» ( ул. Карла Маркса , 167 , тел. 8 ( 385) 685-19-50 )

Мамонтово

«Мамонтовский народный театр» ( ул. Советская , 142)

Евгений Крупин