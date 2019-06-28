Путь к Гамлету. Как алтайские любительские театры творят без денег и вешалки

Коллективы в регионе сосредоточены не только в крупных городах, но и селах. Например, в Барнауле успешно существуют «Нос», «Малый Политехнический театр», «Крепостной театр», в Новоалтайске — «Солнышки», «Шоколад», в Мамонтове — «Мамонтовский народный театр». Этими труппами список не заканчивается.
Преимущества любительских театров
Большинство участников какого-либо коллектива совсем не имеют опыта — и кажется, что это самый очевидный минус. Но Анастасия Абрамова, руководитель театрального коллектива «Маскарад» из Новоалтайска, видит в этом только положительную сторону.
Анастасия Абрамова,
руководитель театрального коллектива «Маскарад»:
Нам, как педагогам, очень интересно с ребятами, которые многого не умеют. Позже ты следишь за тем, как они раскрываются, как растут на глазах, и понимаешь, что это самое большое счастье для руководителя.
Свобода творчества, демократия при выборе материала для постановки — тоже очевидные преимущества «любителей».
Александр Полетаев,
руководитель «Малого Политехнического театра»:
Выбор репертуара у нас — это решение всей труппы, как и выбор жанра, в котором будет представлен спектакль.
Некоторые руководители считают, что нельзя сравнивать любительский и профессиональный театр в принципе: они имеют совершенно разные цели и задачи.
«Любительский театр создан для того, чтобы привить коммуникативные навыки, — считает Татьяна Мошкина, руководитель коллектива „ТиМ“ из Барнаула, — важно помочь адаптироваться в коллективе, преодолеть робость, развить творческие способности. Самое главное, что здесь ребята учатся быть самостоятельными людьми».
Любительский театр, в котором основной костяк труппы — подростки, в некотором смысле выступает местом воспитания. Он находится на одном уровне со школой или семьей.
Проблемы любительских театров
Самый очевидный минус — финансирование. Деньги нужны на реквизит, декорации, костюмы, поездки на фестивали и прочее.
Но эту проблему Анастасия Абрамова считает незначительной: «С помощью фантазии и изобретательности можно обойтись и без финансов. Иногда мы делаем реквизит своими руками».
Если же без денег не обойтись, Александр Полетаев предлагает такой выход.
«Во-первых, можно заработать, продавая билеты или выигрывая гранты. Во-вторых, можно найти финансовую поддержку от города или от какого-либо учебного заведения. В конечном итоге можно выполнять черную работу: работать аниматорами или на корпоративах», — говорит Полетаев.
Про важность работы с грантами говорит и Кирилл Скобелин, руководитель театральной мастерской Homo Artisticus. Мастерская за последний месяц получила от Федерального агентства по делам молодежи почти 1 млн рублей поддержки на реализацию нескольких творческих проектов. Например, на организацию Межрегионального театрального фестиваля-конкурса «Облепиха» — 250 тыс. рублей, театрального марафона «Истории одной земли» — 500 тыс. рублей, «Золота Алтая» — 200 тыс. рублей.
Получение грантов — сложная задача. Нужно прописывать каждый этап своего проекта и все рассчитывать до копеечки.
Кирилл Скобелин,
руководитель театральной мастерской Homo Artisticus:
Я очень не люблю бумажную работу. Считать не люблю еще больше. Но в этом деле можно поступить креативно. К тому же заявки на гранты я пишу не один, а со своей командой. Мы стараемся делать наши проекты не разовыми, а регулярными, чтобы с каждым годом они становились лучше.
Второй весомой проблемой является место, где готовить и показывать спектакли.
Татьяна Мошкина,
руководитель коллектива «ТиМ»:
Наш зал не вмещает всех участников коллектива, если их собрать одновременно. Приходится для проведения спектаклей и мероприятий арендовать помещения и платить большие деньги за это.
Третья проблема (что довольно-таки странно) — зрители.
«Показы часто оборачиваются непринятием и непониманием материала, — комментирует Ульяна Князькова, участница коллектива „Солнышки“. — Недавно мы ставили спектакль „Охота на носорога“. Он имеет очень глубокий подтекст. Чтобы разобраться в нем, нужно внимательно следить за действием и долго копаться, что далеко не каждый захочет делать».
Но самой острой проблемой для руководителей является уход кого-либо из коллектива.
Анастасия Абрамова,
руководитель коллектива «Маскарад»:
Когда доращиваешь детей до определенного состояния, которого ты так долго ждал, когда понимаешь, что они сейчас могут горы свернуть, реки перепрыгнуть… они нас покидают. И ты обижаешься по-детски глупо, но понимаешь, что так и должно быть.
Подход к выбору репертуара
Татьяна Мошкина выделяет несколько критериев, с помощью которых она выбирает материал.
- Ни один из артистов труппы не должен остаться без роли.
- Никогда не подстраивать труппу под репертуар, а только репертуар под труппу.
- В основе репертуара должна быть хорошая и качественная литература, дающая возможность развития как творчества, так и нравственности артистов, возможность привития им художественного и эстетического вкуса.
Большое значение при выборе имеет и аудитория.
Антон Абрамов,
руководитель коллектива «Нос»:
Когда я составляю материал, то рассчитываю на людей неравнодушных, образованных и эрудированных. И самое главное — открытых новым формам, мыслям и надеждам.
Зрители любительского театра
По большей части, зрители — это друзья, родители, бабушки и дедушки участников коллектива или дружеские коллективы. Но есть труппы, которые смогли обрести известность и стали собирать достаточно большую аудиторию.
Татьяна Мошкина,
руководитель коллектива «ТиМ»:
Мы играем по 30−40 спектаклей в год и столько же проводим игровых театрализованных программ. Обслуживаем в среднем 7−8 тыс. зрителей в год.
Эксперимент как основа творчества
Любое выступление труппы — это своеобразный эксперимент, потому что никто не знает, как зрители оценят постановку или как будет протекать жизнь актеров на сцене.
Ульяна Князькова,
участница коллектива «Солнышки»:
Эксперименты… Без них никуда. Можем все поменять сразу же после выступления (иногда и во время). Например, взять и кардинально изменить характер персонажей, или добавить какие-то новые шуточки, или ввести «левых» персонажей, или немного изменить сценарий.
Но эксперименты ставят не только на показах, но и с актерами.
Александр Полетаев,
руководитель «Малого Политехнического театра»:
Я задаю какую-либо тему, предлагаемые обстоятельства, а актер уже разыгрывает ситуацию, ставит этюд. В этот момент осуществляется внутреннее переживание у актера, которое ведет к эмоциям. И каждый раз это что-то новое.
С этим согласны и другие руководители.
Анастасия Абрамова,
руководитель театрального коллектива «Маскарад»:
Мы осуществляем эксперименты не ради эксперимента, не ради чего-то необычного, а ради истины или радости, которая рождается от этого. Все рождается внутри тебя, и ты кричишь: «Эврика!».
Фестивали в жизни любительского театра
Театральный фестиваль — в первую очередь это возможность показать свой репертуар. Это новые поездки и знакомства, обмен опытом с коллегами по цеху.
Александр Полетаев,
руководитель «Малого Политехнического театра»:
На фестивале можно получить оценку нашего творчества от профессионального жюри, которое поможет выявить недостатки, чтобы в дальнейшем убрать их и усовершенствовать постановку.
Участие в театральных фестивалях — это развитие и творческий рост коллектива в целом, как артистов, так и педагогов.
Татьяна Мошкина,
руководитель коллектива «ТиМ»:
Мы ездим на разные всероссийские и международные фестивали, где есть хорошие мастер-классы, где идет серьезный отбор спектаклей. Ты можешь увидеть интереснейшие работы коллег, поделиться опытом и перенять его.
Развитие актерского мастерства
Обучение и развитие ремесла осуществляется с помощью тренингов: работа с воображаемыми предметами, сценическое движение, упражнения на развитие внимания и ритма, речевые разминки, изучение скороговорок и не только.
Александр Полетаев,
руководитель «Малого Политехнического театра»:
Помимо «базы», мы посещаем мастер-классы на театральных фестивалях, которые открывают нам новые техники. Мы, конечно же, сразу берем их на вооружение.
Пользу от тренингов отмечают и другие.
Анастасия Абрамова,
руководитель театрального коллектива «Маскарад»:
У нас есть очень много тренингов, которые раскрывают творческую свободу актеров. Может, она и мнимая (ведь есть некоторые рамки), но мы учимся быть даже в этих рамках самодостаточными.
Критерии приема в труппу
Как правило, жесткого отбора не существует, в отличие от профессионального театра. Основной критерий — страстное желание и трудолюбие.
Анастасия Абрамова,
руководитель коллектива «Маскарад»:
Иногда бывает так, что мы уже не хотим набирать людей, слишком их много, но приходит кто-нибудь с горящими глазами, и мы не можем ему отказать. Голос, внешность, пластика — это не важно.
Прежде чем человек вольется в коллектив, он должен побывать на репетициях, найти точки соприкосновения с ним, и самое главное — «глядеть в ту же сторону».
Александр Полетаев,
руководитель «Малого Политехнического театра»:
Для нового участника коллектива важно уметь жертвовать личными интересами для достижения общей цели. Важно иметь чувство юмора, желание, уметь выявлять проблемы в социальных событиях и, конечно же, любить театр.
Наиболее яркие любительские театры, в которых вы можете проявить свой талант
Барнаул
- «Нос» (ул. Ползунова, 37, vk.com/teatr_nos)
- «Взрослые и дети» (пр. Ленина, 66, vk.com/semteatr)
- «Другой» (пр. Комсомольский, 80, ауд. 601, vk.com/club135693928)
- «Крепостной театр» (ул. Льва Толстого, 31, vk.com/krepostnoi_teatr)
- Homo Artisticus (пр. Социалистический, 68-а, vk.com/homo_artisticus)
- «ТиМ» (ул. Антона Петрова, 233-а, dhtd.ru/kollektivy/tim)
- «Малый Политехнический театр» (пр. Ленина, 46, vk.com/ckmr_astu)
Новоалтайск
- «Шоколад» (ул. Космонавтов, 16, vk.com/public84256738)
- «Маскарад» (ул. Космонавтов, 16, vk.com/nvl_maskarad)
- «Солнышки» (ул. Космонавтов, 16, vk.com/public84256738)
- «Конфета» (8-й мкрн, 25, www. duc22.ru)
- «Озорные огоньки» (8-й мкрн, 25, www. duc22.ru)
ЗАТО Сибирский
- «Диалог» (ул. 40 лет РВСН, д. 9, dkkristall.ru/)
Бийск
- «Огонек» (ул. Горно-Алтайская, 56, vk.com/club170574510)
Славгород
- «Даланг» (ул. Карла Маркса, 167, тел.
8 (385) 685-19-50)
Мамонтово
- «Мамонтовский народный театр» (ул. Советская, 142)
Евгений Крупин