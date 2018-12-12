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13 декабря
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Культура
16

Путин поручил выяснить причины отмены рэп-концертов

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо выяснить причины отмены концертов нескольких рэперов. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, пишет ТАСС.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Она отметила, что 11 декабря этот вопрос затронули на встрече Путина с Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Оказывается, это не единичная проблема, а, видимо, достаточно повторяющаяся. И для президента это тоже был новый вопрос, он сказал, что надо выяснять причины, — сказала омбудсмен.

За последнее время в регионах России отменили несколько выступлений музыкантов, в том числе рэперов Хаски и Элджея, групп IC3PEAK и «Френдзона».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «следят очень внимательно» за ситуацией с отменой концертов

Напомним, ранее в эфире программы «Вести недели» телеведущий Дмитрий Киселев рассказал о задержаниях музыкантов и отмене из концертов в России. Он упомянул о рэперах Хаски, Элджее, Басте и Face и зачитал под бит фрагмент из поэмы Маяковского «Хорошо».

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