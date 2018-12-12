Путин поручил выяснить причины отмены рэп-концертов

Она отметила, что 11 декабря этот вопрос затронули на встрече Путина с Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Оказывается, это не единичная проблема, а, видимо, достаточно повторяющаяся. И для президента это тоже был новый вопрос, он сказал, что надо выяснять причины, — сказала омбудсмен.