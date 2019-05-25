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Культура

Российский режиссер получил приз Каннского кинофестиваля

Приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля получил режиссер Кантемир Балагов за фильм «Дылда», об этом сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

Съемочная группа фильма "Дылда".
Съемочная группа фильма "Дылда".
Instagram kantemir_balagov.

Секция «Особый взгляд» — вторая по значимости на Каннском кинофестивале. В нее попадают необычные фильмы, и зачастую их режиссеры — дебютанты. Но для Кантемира Балагова это не первый фильм — как рассказывает Афиша.Daily, он также был режиссером талантливой картины «Теснота».

О чем рассказывает фильм «Дылда»?

О жизни двух девушек, которые пошли воевать после выпускного бала, а теперь возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград; Они пытаются вернуться к мирной жизни. Одна из героинь — белобрысая девица баскетбольного роста по имени Ия (ее играет Виктория Мирошниченко) во время войны служила зенитчицей.

Ия демобилизовалась после контузии и работает санитаркой в больнице. А кроме этого — воспитывает маленького мальчика. Никто не знает, что это не ее сын, а подруги Маши (Василиса Перелыгина), ушедшей на фронт. В дальнейшем происходит трагедия.

Автор «Афиши» Станислав Зельвенский считает, что это «незаурядное, но выморочное, натужное кино, малоубедительное в литературном смысле». Фильм он называет анемичным и одновременно живописным.

Так или иначе, в Каннах фильм оценили. Сам Балагов не был на церемонии награждения, приз за него получил продюсер Александр Роднянский.

Кто такой Кантемир Балагов

По данным сайта фестиваля, Кантемир Балагов родился в 1991 году в Нальчике. И сначала пытался изучать экономику, а затем и право. Он пытался снимать веб-мини-сериалы на свой фотоаппарат. А потом узнал, что знаменитый режиссер Александр Сокуров открыл киношколу.

Балагов поехал туда, прошел интервью, по его итогам Сокуров определил его в группу третьего курса. Сначала Кантемир снял несколько короткометражных фильмов, а затем, вооружившись своим первым художественным сценарием, смог собрать деньги с помощью Сокурова, и снял фильм «Теснота».

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