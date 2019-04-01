Рок-н-ролл и Шекспир. Алтайская «Шишковка» устроит «Сон в Библионочь»

19 апреля в Барнауле пройдет «Библионочь — 2019». Традиционно центром праздника станет краевая библиотека имени Шишкова, которая будет открыта для гостей до 22:00.

Каждый год у «Библионочи» — своя тема. В этот раз самую неспокойную ночь посвятили Году театра. Гости «Шишковки» окажутся в мире театра разных эпох, побывают в закулисье и смогут прикоснуться к магии этого искусства в разных форматах и активностях.

Название «Сон в Библионочь» связано с Шекспиром — автором, чьи произведения бьют все рекорды по постановкам на сценах мира уже несколько веков. В программе будет немало связей с этой личностью: здесь выставят тематическую фотозону, прочтут лекции о Шекспире на английском и русском языках, а библиотекари станут эльфами и феями.

В «Шишковке» можно будет посмотреть несколько разножанровых постановок: театр теней, музыкально-песочное шоу, видеопроект о театре Алтая. Конечно, здесь снова проведут квест в книгохранилище.

В программе этого немного сумасшедшего «сна» — костюмированный бал, увлекательный психотерапевтический тренинг, мастер-класс по изготовлению масок и кукол для настольного театра. Также желающих научат сценическому бою.

Меломанов привлекут две музыкальные площадки: на одной можно послушать редчайший винил и рассказы коллекционера Андрея Минкина, на второй вживую прозвучат легенды русского рока.

«Библионочь» начнется в 18.00 на крыльце библиотеки. Полную программу праздника смотрите в Афише.