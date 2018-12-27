Россияне назвали самого любимого артиста в 2018 году

На втором и третьем местах в музыкальном рейтинге разместились соответственно Николай Басков и Денис Мацуев. Лидер вреди актеров Сергей Безруков всего на 5% обошел Константина Хабенского и Владимира Машкова.
Самыми любимыми фильмами были названы «Движение вверх», «Гоголь» и «Мстители: Война бесконечности».
В сфере литературы лидерами опроса после Донцовой числятся Александр Пушкин и Захар Прилепин. Лидерами в телевидении стали ток-шоу «60 минут» телеканала «Россия 1» и детективные сериалы «Полицейский с Рублевки» и «Мажор».
ВЦИОМ опросил 1600 совершеннолетних россиян.