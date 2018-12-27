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Культура
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Россияне назвали самого любимого артиста в 2018 году

Опрос ВЦИОМ показал, что самым популярным российским музыкантом за прошедший год стал Филипп Киркоров, актером — Сергей Безруков, а лучшим писателем признали Дарью Донцову, пишет «Газета».

Сергей Безруков на Алтае.
Сергей Безруков на Алтае.
Олег Богданов, altapress.ru

На втором и третьем местах в музыкальном рейтинге разместились соответственно Николай Басков и Денис Мацуев. Лидер вреди актеров Сергей Безруков всего на 5% обошел Константина Хабенского и Владимира Машкова.

Самыми любимыми фильмами были названы «Движение вверх», «Гоголь» и «Мстители: Война бесконечности».

В сфере литературы лидерами опроса после Донцовой числятся Александр Пушкин и Захар Прилепин. Лидерами в телевидении стали ток-шоу «60 минут» телеканала «Россия 1» и детективные сериалы «Полицейский с Рублевки» и «Мажор».

ВЦИОМ опросил 1600 совершеннолетних россиян.

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