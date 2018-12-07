Российские рэперы «рискнули репутацией» и пришли поговорить с депутатами Госдумы

6 декабря в Государственной думе прошел круглый стол на тему «Свобода слова в рэпе». На нем выступили представители этого жанра Жиган и Птаха. Главное темой разговора стали отмены концертов по всей стране из-за запретов местных властей. После встречи каждая из сторон получила большую порцию критики.

Рэпер Птаха (Давид Нуриев) заявил, что «приход в здание Думы — это большой риск» для его репутации. Он опасается, что его будут считать проправительственным. Птаха сказал, что если исполнители начнут задумываться, могут ли их тексты кого-то задеть, их творчество «станет безвкусной музыкой, как София Ротару», передает «Коммерсантъ».

Рома Жиган напомнил, что «никто и никогда не отменял концерты Григория Лепса, хотя песня „Рюмка водки на столе“ пропагандирует алкоголизм».

Представитель полиции полковник Виталий Хмельницкий сказал, что установленная законом ответственность не мешает рэперам петь о «низменных поступках человека», в том числе об употреблении наркотиков. «Творчество должно культивировать ценности достойной жизни, служение стране и обществу», — считает высокопоставленный правоохранитель.

Запретами власти лишь увеличивают популярность артистов, заявил Жиган. В качестве примера он привёл известного исполнителя Элджея. «Мне не нравится, что делает Элджей… Но, запрещая концерты, вы делаете его культовым», — передает его слова RT.

Председатель комитета по спорту Госдумы РФ Михаил Дегтярёв отметил, что решения о запрете тех или иных концертов принимают на местном уровне, а парламент выступает за сохранение свободы слова, не нарушающей права других людей.

Депутат Василий Власова предложил музыкантам обращаться к законодателям, когда концерты необоснованно отменяют. Но рэперская субкультура не позволяет обращаться за помощью к властям, ответил Птаха.

Жиган покинул круглый стол не дожидаясь его окончания. «Разговор ни о чём», сказал он.

В ответ на приглашение депутатов принять участие в Новогодних огоньках, рэперы заявили: «Мы не придем!».

Пользователи соцсетей раскритиковали рэперов, участвовавших в мероприятии. Многие задаются вопросом, почему в Госдуму пришли исполнителя, которых никто не запрещал? Досталось и депутатам. Многие осудили власть за заигрывания с неформалами, «опасными распространителями нарко-культуры и матерного лексикона», пишет 360tv.ru.