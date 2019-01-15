С Дудя и Ивлеевой требуют 100 млн рублей не понятно за что

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналисту Юрию Дудю и блогеру Анастасии Ивлеевой поступил в Мещанский районный суд Москвы, следует из картотеки дел районных судов. Истец потребовал взыскать по 50 млн рублей с каждого из ответчиков. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-секретаря суда Юлия Котомина.