С Дудя и Ивлеевой требуют 100 млн рублей не понятно за что

Истец — некто Бестаев А.А. Он требует опровержения сведений, распространенных в интервью от 21 августа, которое давала Ивлеева Дудю, сообщила Котомина. Однако, какие именно сведения, распространенные в интервью, стали поводом к подаче иска, не уточняется.
Интервью «вДудь — Ивлеева. Интервью про Элджея, секс и пластику» было опубликовано 21 августа на YouTube. «Здесь ссылка идёт только, написано — ссылка — и с 58-ой минуты данного интервью», — добавила Котомина.
Мещанский районный суд зарегистрировал иск к Дудю и Ивлеевой в конце декабря. Он оставлен без движения.
Анастасия Ивлеева — видеоблогер, одна из ведущих телешоу «Орел и Решка», основательница канала на YouTube «Agent Show». В Instagram на нее подписано 10,5 млн человек.
Юрий Дудь — российский журналист, основатель проекта «ВДудь».