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Культура
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С Дудя и Ивлеевой требуют 100 млн рублей не понятно за что

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналисту Юрию Дудю и блогеру Анастасии Ивлеевой поступил в Мещанский районный суд Москвы, следует из картотеки дел районных судов. Истец потребовал взыскать по 50 млн рублей с каждого из ответчиков. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-секретаря суда Юлия Котомина.

Юрий Дудь и Настя Ивлеева.
Юрий Дудь и Настя Ивлеева.
Скриншот видеоблога "ВДудь".

Истец — некто Бестаев А.А. Он требует опровержения сведений, распространенных в интервью от 21 августа, которое давала Ивлеева Дудю, сообщила Котомина. Однако, какие именно сведения, распространенные в интервью, стали поводом к подаче иска, не уточняется.

Интервью «вДудь — Ивлеева. Интервью про Элджея, секс и пластику» было опубликовано 21 августа на YouTube. «Здесь ссылка идёт только, написано — ссылка — и с 58-ой минуты данного интервью», — добавила Котомина.

Мещанский районный суд зарегистрировал иск к Дудю и Ивлеевой в конце декабря. Он оставлен без движения.

Анастасия Ивлеева — видеоблогер, одна из ведущих телешоу «Орел и Решка», основательница канала на YouTube «Agent Show». В Instagram на нее подписано 10,5 млн человек.

Юрий Дудь — российский журналист, основатель проекта «ВДудь».

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