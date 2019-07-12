Самые интересные события Шукшинского фестиваля-2019 на Алтае

День рождения Василия Шукшина в этом году будут отмечать пять дней. Праздник традиционно откроют в Барнауле на улице имени писателя и кинематографиста, а завершат в Сростках большим представлением на горе Пикет. Altapress.ru рассказывает, где и как пройдут самые интересные события всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае — 2019».

От памятника до красной дорожки

Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» торжественно откроют 23 июля в 13:00 у памятника Шукшину на одноименной улице в Барнауле.

В этот же день с 12:00 до 15:00 пройдут творческие встречи с писателями проекта «Литературный перекресток: Шукшин и вся Россия» в библиотеке Шишкова, а также муниципальных библиотеках края в Новоалтайске, Ребрихе, Павловске.

К 14:00 можно успеть на программу полнометражных игровых фильмов в кинотеатры «Галактика» и «Европа-Киномир». Показы продлятся до 21:00. В 15:00 в ГМИЛИКА откроется выставка «Произведения В.М. Шукшина на сцене театров Алтайского края».

В 18:00 на площадке у краевого театра драмы на красной дорожке будут торжественно встречать гостей фестиваля. Церемония открытия начнется в самом театре в 18:30.

Фильм-открытие

Кадр из фильма «Последнее испытание». www.kinopoisk.ru.

23 июля в 20:00 в кинотеатре «Мир» покажут фильм-открытие Шукшинского кинофестиваля — ленту Алексея Петрухина «Последнее испытание».

Она рассказывает о событиях, похожих на взятие заложников в театральном центре на Дубровке, где в 2002 году проходил мюзикл «Норд-Ост». Люди шли на праздник, а оказались лицом к лицу со смертью. Ставшие заложниками, они сумели пройти страшное испытание, сохранив человеческое достоинство и мужество.

Участие в съемках принимали сотрудники правоохранительных органов. В массовых сценах захвата зала террористами приняло участие 750 человек. Среди них были и реальные пострадавшие в театральном центре на Дубровке.

В этот день на площадке у театра драмы с 18:30 до 23:00 организуют кинотеатр и будут транслировать церемонии открытия ХХI Всероссийского Шукшинского кинофестиваля.

Уникальный фотоальбом

Лидия Федосеева-Шукшина и Василий Шукшин с дочерьми Машей и Олей. открытые источники

24 июля с 10:00 до 13:00 в концертном зале АлтГУ на ул. Димитрова, 66 молодые кинематографисты представят свои сценарные проекты — здесь пройдет алтайский этап всероссийского питчинга.

Весь день с 10:00 до 22:00 в кинотеатрах «Галактика» и «Европа» будут показывать фильмы программы полнометражного игрового кино. А с 15:00 до 17:00 можно будет встретиться с писателями в библиотеке Шишкова и муниципальных библиотеках в Новоалтайске и Павловске.

В 15:00 в ГМИЛИКА не пропустите презентацию фотоальбома Анатолия Ковтуна «Шукшин.1974» и открытие выставки фоторабот «Эпоха Шукшина».

Анатолий Ковтун — единственный профессиональный фоторепортер, которому посчастливилось снимать Шукшина для фотоочерка по заданию ТАСС в 1974 году. Однако фотоочерк не был издан, а первый фотоальбом появился только в 2004 году.

Нынешнее издание подготовлено музеем-заповедником В.М. Шукшина на основе коллекции негативов, которые Ковтун передал музею в 2018 году.

На встрече автор поделится своими воспоминаниями о работе с Василием Макаровичем, о том, как шукшинская тема сопровождает его всю жизнь. О новом издании расскажут арт-директор ИД «Алтапресс» и дизайнер альбома Алексей Шелепов, а также составители книги.

Бабкина и «Калина красная»

Девушки на Шукшинском фестивале в Сростках. Анна Зайкова.

24 июля в 18:30 в театре драмы покажут спектакль «Калина красная» Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская песня» под управлением Надежды Бабкиной.

Эта постановка — «правопреемник» кинокартины благодаря образу Любы Байкаловой: жена писателя Лидия Федосеева-Шукшина исполнила роль Любы в фильме, их дочь Мария сыграла ту же роль на сцене.

В ансамбле с Марией Шукшиной выступят звезды кино и театра. Главного героя Егора Прокудина, которого в фильме исполнил сам Шукшин, воплотит актер Андрей Мерзликин. На сцену выйдут также Сергей Никоненко, Наталья Егорова и, конечно, Надежда Бабкина.

«Это история про ту открытость, которой сейчас не хватает, про вечный поиск лучшей жизни, про человека, который хочет насытиться эмоционально, но обретает удовлетворение и настоящее счастье в покое, находит приют на родной земле», — говорит режиссер спектакля Дмитрий Петрунь.

Ночь короткого метра

Фестиваль уличного кино. vk.com/parksporta

Для тех, кто не попадет на спектакль и 24 июля отдаст предпочтение кино, в 19:00 перед театром драмы начнется «Ночь короткого метра». Здесь покажут лучшие российские короткометражки, отобранные жюри.

По словам руководителя Молодежного центра кинематографистов Алтая и программного директора Шукшинского кинофестиваля Дмитрия Шарабарина, всего отборочная комиссия отсмотрела более 130 картин. Кроме российских фильмов, в программу вошли картины совместного производства США-Россия, Эстония-Россия и фильм производства Республики Беларусь.

Также в конкурсе короткого метра присутствуют ленты, снятые в регионах. В их числе, фильм Дениса Казанцева «Андрей» (совместное производство новосибирских и кемеровских кинематографистов) и «Изгородь» режиссера Михаила Кулунакова из Республики Алтай.

Многие конкурсные картины уже отмечены призами российских и международных кинофестивалей, а фильм «Топливо» Михаила Архипова в июне этого года стал победителем конкурса короткого метра на 30-м кинофестивале «Кинотавр».

Всего покажут 16 картин. Просмотр завершится в 22:00.

В Бийске и Сростках

Торговля в Сростках. Анна Зайкова , altapress.ru

25 и 26 июля Шукшинские дни «отправляются» в районы края. Встречи с писателями пройдут в Бийске, Быстром Истоке, Белокурихе. В городском дворце Бийска 25 июля в 16:00 стартует фестиваль деревенского юмора «Провинциальные чудики».

С 18:00 до 22:00 здесь же будут показывать фильмы «Верую!» и «Последнее испытание». После просмотра можно обсудить киноленты с режиссерами и актерами.

26 июля в 12:00 в Сростках пройдет фестиваль шукшинской прозы «Характеры». Действие развернется на «зеленой сцене» Всероссийского мемориального музея-заповедника В.М. Шукшина на ул. Советской, 86. В Бийске в этот день с 18:00 до 22:00 устроят «Ночь короткого метра».

Все на Пикет

Сростки во время Шукшинского кинофестиваля. altapress.ru

27 июля основные события Шукшинского фестиваля пройдут на родине писателя в Сростках. Все начнется в 10:00 на сельском стадионе с открытия межрегионального фестиваля народного творчества «Правда Шукшина».

До 15:00 можно посетить тематические экскурсии по памятным местам Сросток. Экскурсантов ждут у Всероссийского мемориального музея-заповедника.

В селе откроется ярмарка народных мастеров и пройдут многочисленные мастер-классы по традиционной русской культуре. В 12:00 гости могут подняться на Пикет. Народные ремесленники «Города мастеров» и «Алтая мастерового» развернут здесь торговлю и интерактивные площадки.

В 11:00 на зеленой сцене главной усадьбы мемориального музея-заповедника В.М. Шукшина продолжится фестиваль сценического воплощения шукшинской прозы «Характеры».

В 12:00 в мемориальном музее-заповеднике начнет работу выставка скульптур «Шукшин и другие» томского автора Леонтия Усова. Мастер известен и признан не только в России, но и в странах дальнего зарубежья. В собрании Леонтия Андреевича более 600 работ, персональные выставки прошли в 12 столицах мира.

По словам художника, Шукшин занимает свое уникальное место, принадлежащее только ему. Цель выставки − собрать классиков в гости к Василию Макаровичу. На выставке будут представлены скульптуры Антона Чехова, Уильяма Шекспира, Николая Гоголя, Владимира Маяковского, Александра Пушкина, Бориса Пастернака, Бернарда Шоу и других, всего — 15 работ.

Главный концерт

Девушки на Шукшинском фестивале в Сростках. Анна Зайкова.

Заключительная программа Шукшинских дней начнется в 16:00 на Пикете. Здесь торжественно закроют фестиваль и наградят победителей конкурсов.

В завершении концерт на главной сцене даст известная исполнительница фольклорных песен Марина Девятова. Она приедет вместе с шоу-балетом «ЯR-dance».

Марина Девятова — выпускница Академии имени Гнесиных, кроме того она — посол русской культуры во многих странах. Певице рукоплескали залы Германии, Италии, Франции, Болгарии, Латвии, Эстонии, США, Южной Кореи, Китая, Лаоса, Вьетнама и Монголии. Она пела для королевы Великобритании Елизаветы II и всей ее королевской семьи.