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SEMPRE tour: уникальный музыкант из Чикаго Ян Максин выступит с концертом в Барнауле

17 октября, в Барнауле, вновь выступит знаменитый американский музыкант российского происхождения — композитор, виолончелист, поющий на более чем двадцати языках, Ян Максин.

Музыкант, композитор, виолончелист Ян Максин.
Музыкант, композитор, виолончелист Ян Максин.
Фото предоставлено организатором

Ян Максин.
Ян Максин.
Фото предоставлено организатором
Концерт пройдет в рамках всероссийских гастролей, приуроченных к выходу нового сольного альбома музыканта — SEMPRE (в переводе с итальянского «всегда»). Альбом включает в себя совершенно новую авторскую инструментальную музыку, а также уже полюбившиеся слушателям композиции Respiro и Per Me, Per Te, которые были выпущены отдельно в прошедшем году.

Кроме авторской музыки, Максин исполнит композиции Иоганна Себастьяна Баха, Астора Пьяццоллы, а также споет некоторые из своих любимых народных и популярных песен на разных языках в сопровождении российских музыкантов — членов состава международного проекта ZARIA.

По словам самого Яна Максина, для создания новых композиций он черпал вдохновение из всех своих самых любимых источников — от музыки эпохи Ренессанса и Барокко до работ современных композиторов, таких как Людовико Эйнауди, Филипа Гласса, Яна Тьерсена, Леонида Десятникова.


SEMPRE — попытка настроиться на универсальную волну, открывающую доступ к бесконечному источнику любви, добра, утешения и умиротворения. Пусть виолончель, в своей чистейшей форме, проникнет в самые сокровенные уголки души и наполнит их своими живительными вибрациями. Пусть простые, ласкающие мелодии станут лекарством и утешением для тех, кто в них нуждается, и пусть они станут крыльями для исполненных радости. Я написал эту музыку и вдохнул в нее все то, чем живу сам: энергию гор, океана, леса, неба и большого города. Некоторые из композиций привязаны к земным ориентирам — Париж, Санкт-Петербург, Ванкувер, Ереван, Байкал, а другие — совершенно вне пространства. Пусть эта музыка, как вода, смоет с нас все наносное и ненужное и сделает нас чуть лучше.

О Яне Максине:

Возрастное ограничение: 6+

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