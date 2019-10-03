SEMPRE tour: уникальный музыкант из Чикаго Ян Максин выступит с концертом в Барнауле

Кроме авторской музыки, Максин исполнит композиции Иоганна Себастьяна Баха, Астора Пьяццоллы, а также споет некоторые из своих любимых народных и популярных песен на разных языках в сопровождении российских музыкантов — членов состава международного проекта ZARIA.
По словам самого Яна Максина, для создания новых композиций он черпал вдохновение из всех своих самых любимых источников — от музыки эпохи Ренессанса и Барокко до работ современных композиторов, таких как Людовико Эйнауди, Филипа Гласса, Яна Тьерсена, Леонида Десятникова.
SEMPRE — попытка настроиться на универсальную волну, открывающую доступ к бесконечному источнику любви, добра, утешения и умиротворения. Пусть виолончель, в своей чистейшей форме, проникнет в самые сокровенные уголки души и наполнит их своими живительными вибрациями. Пусть простые, ласкающие мелодии станут лекарством и утешением для тех, кто в них нуждается, и пусть они станут крыльями для исполненных радости. Я написал эту музыку и вдохнул в нее все то, чем живу сам: энергию гор, океана, леса, неба и большого города. Некоторые из композиций привязаны к земным ориентирам — Париж, Санкт-Петербург, Ванкувер, Ереван, Байкал, а другие — совершенно вне пространства. Пусть эта музыка, как вода, смоет с нас все наносное и ненужное и сделает нас чуть лучше.
О Яне Максине:
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