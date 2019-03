Сергей Лазарев рассказал, когда представит песню для «Евровидения»

«Момент наступил: мы представим российскую песню для Евровидения в субботу, 9 марта, в 16:00. Я надеюсь, вам всем понравится эта композиция так же сильно, как и мне, когда я впервые ее услышал. Для меня это новое путешествие, и я очень взволнован», — написал Лазарев.

Напомним, В 2019 году Сергей Лазарев представит Россию на «Евровидении». Конкурс пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Ранее артист рассказал, что песню для конкурса написал Филипп Киркоров в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом.

В 2016 году на «Евровидении» Лазарев занял третье место с песней You’re the Only One.