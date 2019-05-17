Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения»

Представитель России вышел на сцену по 13-м номеров и уверенно исполнил свою музыкальную композицию. Как отмечает агентство, номер российского исполнителя завершился продолжительными овациями фанатов.
???????? Not so silent and innocent! @SergeyLazarev returns to the Eurovision stage with an emotional performance of Scream.#DareToDream #Eurovision #RUS pic.twitter.com/gaIiZSpN0f— Eurovision (@Eurovision) 16 мая 2019 г.
После выступления Сергей Лазарев поблагодарил поклонников, которые отдали свой голос за его номер во втором полуфинале и подарили возможность выступить в финале.
«Спасибо всем, кто голосовал за меня! Признаться, я нервничал сегодня во время выступления. Это было волнительно», — цитирует РИА Новости слова Лазарева во время пресс-конференции.
Кто еще вышел в финал «Евровидения-2019»
В финал вышли представители Греции, Белоруссии, Сербии, Кипра, Эстонии, Чехии, Австралии, Исландии, Сан-Марино и Словении. Автоматически в этот состав попали Израиль, Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания, потому что эти страны — основательницы конкурса и государство, принимающее «Евровидение».
Во второй полуфинале на сцену вышли представители 18 стран. Из них в финал также прошли представители Северной Македонии, Албании, Швеции, Нидерландов, Норвегии, Швейцарии, Азербайджана, Дании, и Мальты.
Когда выступает Лазарев
Согласно результатам жеребьевки, Сергей Лазарев выступит в субботу, 18 мая, в первой части финала.
С какой песней выступает Лазарев
Представитель России выступает на «Евровидении» с песней Scream (в переводе с английского «Крик»). Для Лазарева ее написали Филипп Киркоров и греческий композитор Димитрис Контопулос.
Во время выступления в полуфинале российский певец исполнил песню в окружении восьми цифровых экранов с его изображением — это создало эффект двойников артиста, отмечает РБК. В номере Лазарева использовали имитацию дождя.
Что известно о «Евровидении-2019»
Конкурс начался 12 мая в центре Тель-Авива. «Евровидение» в третий раз проходящий в Израиле. Девиз этого года — Dare To Dream, призывающий мечтать смело.