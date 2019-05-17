Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения»

Певец Сергей Лазарев, который представляет Россию на «Евровидении», прошел по итогам голосования в финал конкурса, который состоится в 18 февраля, сообщает РИА Новости. Об этом стало известно после второго полуфинала конкурса, который состоялся 16 мая.

Представитель России вышел на сцену по 13-м номеров и уверенно исполнил свою музыкальную композицию. Как отмечает агентство, номер российского исполнителя завершился продолжительными овациями фанатов.

После выступления Сергей Лазарев поблагодарил поклонников, которые отдали свой голос за его номер во втором полуфинале и подарили возможность выступить в финале.

«Спасибо всем, кто голосовал за меня! Признаться, я нервничал сегодня во время выступления. Это было волнительно», — цитирует РИА Новости слова Лазарева во время пресс-конференции.

Кто еще вышел в финал «Евровидения-2019»

В финал вышли представители Греции, Белоруссии, Сербии, Кипра, Эстонии, Чехии, Австралии, Исландии, Сан-Марино и Словении. Автоматически в этот состав попали Израиль, Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания, потому что эти страны — основательницы конкурса и государство, принимающее «Евровидение».

Во второй полуфинале на сцену вышли представители 18 стран. Из них в финал также прошли представители Северной Македонии, Албании, Швеции, Нидерландов, Норвегии, Швейцарии, Азербайджана, Дании, и Мальты.

Когда выступает Лазарев

Согласно результатам жеребьевки, Сергей Лазарев выступит в субботу, 18 мая, в первой части финала.

С какой песней выступает Лазарев

Представитель России выступает на «Евровидении» с песней Scream (в переводе с английского «Крик»). Для Лазарева ее написали Филипп Киркоров и греческий композитор Димитрис Контопулос.

Во время выступления в полуфинале российский певец исполнил песню в окружении восьми цифровых экранов с его изображением — это создало эффект двойников артиста, отмечает РБК. В номере Лазарева использовали имитацию дождя.

Что известно о «Евровидении-2019»

Конкурс начался 12 мая в центре Тель-Авива. «Евровидение» в третий раз проходящий в Израиле. Девиз этого года — Dare To Dream, призывающий мечтать смело.