Шэрон Стоун повторила самую знаменитую сцену из «Основного инстинкта»

Сидевшие в первых рядах мужчины свернули шеи.
Не испытывая ни малейших комплексов, Шэрон Стоун на церемонии награждения в Германии прочитала мотивирующую речь самой себе и о том, как ей удалось добиться успеха в жизни.
Актриса добавила, что данная сцена из фильма «Основной инстинкт» изменила всю ее жизнь.
Триллер «Основной инстинкт» вышел в 1992 году. Режиссер стал культовый Пол Верховен, а главные роли сыграли Майкл Дуглас и Шэрон Стоун. Бюджет картины составлял 49 млн долларов, а сборы оказались в семь раз больше.