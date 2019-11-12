Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 ноября -11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Шэрон Стоун повторила самую знаменитую сцену из «Основного инстинкта»

61-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун невольно повторила знаменитую сцену из фильма «Основной инстинкт» во время получения награды «Женщина года» от журнала GQ Men of the Year Award. Она вновь закинула ногу на ногу.

Шэрон Стоун в украшениях.
Шэрон Стоун в украшениях.
Марк Абрахамс, harpersbazaar.com

Сидевшие в первых рядах мужчины свернули шеи.

Не испытывая ни малейших комплексов, Шэрон Стоун на церемонии награждения в Германии прочитала мотивирующую речь самой себе и о том, как ей удалось добиться успеха в жизни.

Актриса добавила, что данная сцена из фильма «Основной инстинкт» изменила всю ее жизнь.

Триллер «Основной инстинкт» вышел в 1992 году. Режиссер стал культовый Пол Верховен, а главные роли сыграли Майкл Дуглас и Шэрон Стоун. Бюджет картины составлял 49 млн долларов, а сборы оказались в семь раз больше.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость