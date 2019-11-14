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Культура

Шесть российских картин отобрали на номинацию американской премии «Золотой глобус»

Шесть российских фильмов будут бороться за попадание в номинацию «Лучший фильм на иностранном языке» американской премии «Золотой Глобус», сообщают РИА Новости.

Фильм "Дылда"
Фильм "Дылда"
СС0

За участие в номинации претендуют картины «Дылда» Кантемира Балагова, «Кадиш» Константина Фама, «Бык» Бориса Акопова, «Спасти Ленинград» Алексея Козлова, «Странники терпенья» Владимира Аленикова, «Дикая лига» Андрея Богатырева и Арта Камачо.

По словам режиссера Константина Фама, такое большое число картин, которые будут бороться за попадание в номинацию, говорят об успехе российского кино. Например, его фильм «Кадиш» — первый российский проект на тему холокоста, который выдвигается на «Золотой глобус».

Номинантов премии объявят 9 декабря. Сама церемония награждения пройдет 5 января 2020 года в Лос-Анджелесе.

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