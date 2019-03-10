Россияне требуют запретить съемки продолжения культового фильма «Брат»

В феврале музыкант и шоумен Стас Барецкий анонсировал съемки третьей части фильма «Брат». Он сказал, что намерен задействовать в съемках не только актеров, но и бывших заключенных. И заявил, что основанная на реальных событиях картина получится скандальной.
Позже он добавил, что собирается снять в роли киллера Никиту Джигурда, который будет «отстреливать Пугачеву с Галкиным». А саундтрек для фильма должна будет написать Ольга Бузова.
И вот теперь россияне восстали против намерений Барецкого. Они пишут, что это оскорбляет память Сергея Бодрова-младшего, погибшего в 2002 году во время съемок из-за схода ледника, и режиссера Алексея Балабанова, что создатели третьей части хотят «нажиться на чужой славе» и «заработать черным пиаром себе на хлеб».
Продюсер «Брата» и «Брата-2» Сергей Сельянова назвал замысел Барецкого глупостью и хамством, обвинил шоумена в неуважении к создателям оригинальной киноленты. Сергей Бодров-старший посчитал идею странной и посоветовал Барецкому отказаться от съемок продолжения.
Фильм «Брат» был снят в 1997 году, режиссер Алексей Балабанов. Фильм сразу стал культовым, а главный персонаж фильма Данила Багров, сыгранным Бодровым-младшим, героем своего времени.
Одним из популярных выражений из фильма был ответ героя на вопрос: «В чем сила?».
«Вот скажи мне, американец, в чём сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего?.. Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда — тот и сильней», — Данила Багров.