«Синдром Стендаля никто не отменял». Как ходить в барнаульские музеи, чтобы было интересно

Дешево и полезно
Ходить в музей обязательно, если хотите блистать эрудицией. Углубить свои знания по любому вопросу можно именно здесь.
«Мы должны знать Алтай больше, чем томичи и москвичи, мы же здесь живем, — говорит директор музея истории литературы, искусства и культуры Игорь Коротков. — В музеях не врут. У нас только подлинные документы и предметы. На их основании вы можете сами решить, хороши или плохи какие-то события и традиции, актуальны или устарели. Это хороший способ дополнить свою картину мира».
Изрядно пополнить можно и Instagram: все любительские фото в музеях совершенно бесплатны. Кроме того, музеи часто проводят разного рода конкурсы в соцсетях.
Интересно, что все музеи в Барнауле расположены фактически на одной линии. Чтобы посетить их разом, не потребуется транспорт. Начните с краеведческого на ул. Ползунова, 46, затем «Город» на ул. Льва Толстого, 24, заверните в художественный на ул. Горького, 16 и (наверное, из последних сил) доберитесь до ГМИЛИКА на ул. Льва Толстого, 2. Можно и в обратном порядке. Так вы и все музейные богатства посмотрите, и прогуляетесь по красивейшей исторической части города.
Большой плюс музеев в том, что это самое дешевое развлечение в городе. Дешевле только сидеть дома. Цена билетов начинается от 5 рублей, большинство местных выставок можно посетить за 30−40 рублей. Вход в краеведческий музей и вовсе бесплатный. Стоимость концертов, интерактивных программ, мастер-классов, кинопоказов, экскурсий — около 100 рублей.
Следите за афишей
Не всякому захочется потратить целый день на музеи, так что прежде, чем отправиться туда, изучите сайты и афиши. Так вы определитесь, чего именно хочется, уточните программу, стоимость, дополнительные услуги.
Дмитрий Калашников,
старший научный сотрудник музея «Город»:
Выставки у нас меняются достаточно часто. Иногда люди приходят и говорят: «даже не знали, что такая выставка работает». Ну, как не знали? Мы же все анонсируем. Среди посетителей оказывается много коренных барнаульцев, которые удивлены нашей коллекцией.
В музеях обязательно найдется что-нибудь интересное на разный возраст и вкус. «Барнаул как раз и хорош тем, что в нем представлены разные темы, — уверена директор краеведческого музея Наталья Вакалова. — Художественный, литературный, краеведческий, городской исторический: есть что выбрать».
Оцените архитектуру
Начинать знакомство с выставками нужно уже на подходе к ним. Здания музеев в Барнауле — сами по себе произведения искусства. Например, ГМИЛИКА — это дворянская усадьба городского типа XIX века, особняк золотопромышленника Олоровского. Музей «Город» занимает эклектичное старинное здание бывшей городской думы с башней, это памятник архитектуры начала XX века.
В здании краеведческого музея изначально, почти 200 лет назад, располагалась лаборатория Колывано-Воскресенских заводов. С тех пор его интерьеры ни разу кардинально не перестраивались. Именно в этом месте начиналась музейная история Алтайского края.
Художественный музей — купеческий особняк и тоже исторический памятник. С ним связана городская легенда о двух братьях, один из которых жестоко убил другого из-за француженки-горничной. Вроде призрак убитого часто тут появлялся. Перед революцией здесь был шикарный ресторан «Золотой якорь».
Вообще, у всех старинных зданий музеев в Барнауле есть своя интересная история и леденящие душу легенды, о которых экскурсоводы обязательно расскажут.
Найдите компанию
Что толку в блестящих познаниях, если их не с кем обсудить? Игорь Коротков уверен, что «в музеях вообще нельзя молчать». Так что подберите в своем окружении попутчиков.
Любая выставка — возможность порассуждать на разные темы, соотнести экспозицию со своей судьбой и судьбой своей семьи, поспорить (даже ожесточенно) о каком-нибудь художественном произведении. В конце концов, в диалогах и рождается истина.
Можно тихо пошептаться в углу, но на самом деле в музеях можно разговаривать в полный голос, никто не станет вас ругать и просить «убавить громкость».
Дмитрий Калашников,
старший научный сотрудник музея «Город»:
Даже если выставка не понравится, то хоть время хорошо проведете с дорогими вам людьми.
Рассмотрите интерьер
Прежде чем пристально рассматривать предметы на выставке, стоит обратить внимание на все помещение в целом. «Музыка, свет и тень, драпировки, витрины, расположение окон и самих экспонатов по отношению друг к другу — во всем этом есть своя логика, — говорит Игорь Коротков. — Выставка — это не просто хаотично раскиданные вещи».
В музеях специально придумывают, как организовать пространство для наиболее полного и удобного контакта экспоната и посетителя. Музеи Барнаула — это сотни тысяч единиц хранения, и все их хочется показать.
Наталья Вакалова,
директор краеведческого музея:
Если мы возьмем восточные музеи — в Китае, Японии — там может быть так: зал на 500 кв. м, а в центре три небольшие вазы. И все. И белые стены. Потому что свободная площадь — это тоже «продукт экспонирования», это часть выставки. Нам такая роскошь пока недоступна, тут каждый сантиметр на счету. Но все равно мы тщательно подходим к оформлению каждой экспозиции.
Возьмите гида
Музейщики в Барнауле как один говорят, что не стоит пренебрегать услугами гида. Вовсе не обязательно собирать большую компанию, экскурсию проведут и для одного человека.
«Быстро пробежаться по музейным залам — это удел туристов, — говорит Игорь Коротков. — Им достаточно беглого взгляда, чтобы составить впечатление о населенном пункте, где они находятся. А вот местные жители, по моему мнению, должны поглубже изучить музейные коллекции».
Заведующая выставочным сектором художественного музея Светлана Артюхова говорит, что гид обладает не только информацией о самих экспонатах (которую вы при желании сами можете прочитать в аннотации), но еще и массой других, «контекстных», знаний. Подробности жизни художника, его манера рисования, особенности эпохи — эти факты способны расширить взгляд на экспозицию и усилить впечатление от выставки.
«Экскурсоводы специально обучены мягко и ненавязчиво поддерживать разговор и помочь вам разобраться в выставке. Так что просто слушайте и не стесняйтесь задавать вопросы», — говорит Светлана Артюхова.
Специалисты советуют обращать внимание на дополнительные материалы. Например, часто в музейных залах во время выставок работают трансляции тематических программ, на специальных панелях показывают экспонаты, которые не «поместились» в экспозицию.
Не торопитесь
Никто не станет ограничивать вас во времени. Можно провести в музее весь день. Ведь, как правило, там одновременно работают до десятка выставок на самые разные темы. Можно и бегло осмотреть коллекцию, но в этом случае будьте готовы к специфическим симптомам.
Светлана Артюхова,
заведующая выставочным сектором художественного музея:
Синдром Стендаля никто не отменял. Может участиться сердцебиение, сбиться дыхание, появиться головокружение. Даже галлюцинации. Это происходит, когда человек поражен произведением искусства (причем, не обязательно знаменитым) и испытывает восторг, с которым не может справиться. Так что не пытайтесь объять необъятное, чтобы не затошнило, чаще останавливайтесь и рассматривайте произведения. Не спешите, вас никто не выгонит.
Возьмите с собой детей
В музеях Барнаула полно всевозможных мастер-классов и многочисленных познавательных и игровых программ для детей. Но передвижные выставки и даже стационарные экспозиции тоже будут интересны.
«У нас даже самые буйные дети замирают», — говорит Игорь Коротков. Поражают и масштабы залов, и объем новых знаний.
Это очевидная польза для общей эрудированности и фантазии ребенка. Но детей при походе в музей можно использовать и в «корыстных» целях. Благодаря своей непосредственности, они определенно лучше разбираются в живописи и графике, замечают то, что недоступно взрослым, считает Светлана Артюхова. Возможно, именно они «откроют вам глаза» на произведения искусства.
Трогайте!
Многие думают, что в музеях действуют строгие правила: там нужно затаить дыхание, ходить осторожно и ни в коем случае ничего не трогать. Все давно уже не так: в городе делают интерактивные выставки, в постоянных экспозициях тоже найдутся предметы, к которым можно прикоснуться и даже взять в руки. Коллекция шкур животных в краеведческом тому пример.
Игорь Коротков,
директор музея истории литературы, искусства и культуры:
У нас есть экспонаты, которые специально огорожены. Это не из вредности. Просто эти вещи мы обязаны хранить вечно. Вечно! Если вы не буддист, такую величину времени трудно осознать.
Смотрите, как это сделано
Исторические экспонаты не терпят интерпретаций. Это правдивые свидетельства той или иной эпохи. А вот с художественным произведениями не все так однозначно.
В Алтайском крае сильна реалистическая школа живописи, но скопление гигантских полотен с пшеничными полями и хлеборобами, а также пейзажей из серии «елка-река-гора» может взбесить. Кому-то, напротив, не нравится современное искусство с его непонятными формами, материалами и ассоциациями.
Дмитрий Калашников,
старший научный сотрудник музея «Город»:
Считайте меня ретроградом и мракобесом, но Дали я действительно не понимаю. Хотя если кто-то из моих знакомых захочет пойти на выставку, я расскажу им о Дали все.
Многие искусствоведы сходятся во мнении: не надо ничего понимать в искусстве, надо просто смотреть. Причем, смотреть не на то, ЧТО изображал художник, а на то, КАК он это делал.
Светлана Артюхова,
заведующая выставочным сектором художественного музея:
Поразмыслите, почему мастер нарисовал тут красные линии, а там желтые, почему он выбрал именно такую манеру письма, как и для чего именно так смешал краски, какие эмоции испытывал.
Художественные произведения — это форма и цвет. Для того чтобы оценить это, не нужно специального искусствоведческого образования. Что значит «я не понимаю»? Вы же как-то подбираете юбку к кофте каждый день.