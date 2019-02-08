«Синдром Стендаля никто не отменял». Как ходить в барнаульские музеи, чтобы было интересно

Музей многие не рассматривают как способ весело и с пользой провести время. Виноват давно сложившийся стереотип, что там скучно и пыльно. Между тем, там меняют выставки, закупают новые экспонаты, проводят интересные фестивали и лекции, готовят любопытные экскурсии. Барнаульские «хранители» уверены: если вам неинтересно в музее, вы просто не умеете туда ходить.

Дешево и полезно

Ходить в музей обязательно, если хотите блистать эрудицией. Углубить свои знания по любому вопросу можно именно здесь.

«Мы должны знать Алтай больше, чем томичи и москвичи, мы же здесь живем, — говорит директор музея истории литературы, искусства и культуры Игорь Коротков. — В музеях не врут. У нас только подлинные документы и предметы. На их основании вы можете сами решить, хороши или плохи какие-то события и традиции, актуальны или устарели. Это хороший способ дополнить свою картину мира».

Изрядно пополнить можно и Instagram: все любительские фото в музеях совершенно бесплатны. Кроме того, музеи часто проводят разного рода конкурсы в соцсетях.

Интересно, что все музеи в Барнауле расположены фактически на одной линии. Чтобы посетить их разом, не потребуется транспорт. Начните с краеведческого на ул. Ползунова, 46, затем «Город» на ул. Льва Толстого, 24, заверните в художественный на ул. Горького, 16 и (наверное, из последних сил) доберитесь до ГМИЛИКА на ул. Льва Толстого, 2. Можно и в обратном порядке. Так вы и все музейные богатства посмотрите, и прогуляетесь по красивейшей исторической части города.

Большой плюс музеев в том, что это самое дешевое развлечение в городе. Дешевле только сидеть дома. Цена билетов начинается от 5 рублей, большинство местных выставок можно посетить за 30−40 рублей. Вход в краеведческий музей и вовсе бесплатный. Стоимость концертов, интерактивных программ, мастер-классов, кинопоказов, экскурсий — около 100 рублей.

Музей. История. СС0

Следите за афишей

Не всякому захочется потратить целый день на музеи, так что прежде, чем отправиться туда, изучите сайты и афиши. Так вы определитесь, чего именно хочется, уточните программу, стоимость, дополнительные услуги.

Дмитрий Калашников,

старший научный сотрудник музея «Город»:

Выставки у нас меняются достаточно часто. Иногда люди приходят и говорят: «даже не знали, что такая выставка работает». Ну, как не знали? Мы же все анонсируем. Среди посетителей оказывается много коренных барнаульцев, которые удивлены нашей коллекцией.

В музеях обязательно найдется что-нибудь интересное на разный возраст и вкус. «Барнаул как раз и хорош тем, что в нем представлены разные темы, — уверена директор краеведческого музея Наталья Вакалова. — Художественный, литературный, краеведческий, городской исторический: есть что выбрать».

В музее «Город» — археологическая выставка «Древности Алтайского края». Михаил Хаустов

Оцените архитектуру

Начинать знакомство с выставками нужно уже на подходе к ним. Здания музеев в Барнауле — сами по себе произведения искусства. Например, ГМИЛИКА — это дворянская усадьба городского типа XIX века, особняк золотопромышленника Олоровского. Музей «Город» занимает эклектичное старинное здание бывшей городской думы с башней, это памятник архитектуры начала XX века.

В здании краеведческого музея изначально, почти 200 лет назад, располагалась лаборатория Колывано-Воскресенских заводов. С тех пор его интерьеры ни разу кардинально не перестраивались. Именно в этом месте начиналась музейная история Алтайского края.

Художественный музей — купеческий особняк и тоже исторический памятник. С ним связана городская легенда о двух братьях, один из которых жестоко убил другого из-за француженки-горничной. Вроде призрак убитого часто тут появлялся. Перед революцией здесь был шикарный ресторан «Золотой якорь».

ГМИЛИКА. Яндекс. Панорамы

Вообще, у всех старинных зданий музеев в Барнауле есть своя интересная история и леденящие душу легенды, о которых экскурсоводы обязательно расскажут.

Найдите компанию

Что толку в блестящих познаниях, если их не с кем обсудить? Игорь Коротков уверен, что «в музеях вообще нельзя молчать». Так что подберите в своем окружении попутчиков.

Любая выставка — возможность порассуждать на разные темы, соотнести экспозицию со своей судьбой и судьбой своей семьи, поспорить (даже ожесточенно) о каком-нибудь художественном произведении. В конце концов, в диалогах и рождается истина.

Можно тихо пошептаться в углу, но на самом деле в музеях можно разговаривать в полный голос, никто не станет вас ругать и просить «убавить громкость».

Дмитрий Калашников,

старший научный сотрудник музея «Город»:

Даже если выставка не понравится, то хоть время хорошо проведете с дорогими вам людьми.

«Музейная ночь» в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Александра Фоменко

Рассмотрите интерьер

Прежде чем пристально рассматривать предметы на выставке, стоит обратить внимание на все помещение в целом. «Музыка, свет и тень, драпировки, витрины, расположение окон и самих экспонатов по отношению друг к другу — во всем этом есть своя логика, — говорит Игорь Коротков. — Выставка — это не просто хаотично раскиданные вещи».

В музеях специально придумывают, как организовать пространство для наиболее полного и удобного контакта экспоната и посетителя. Музеи Барнаула — это сотни тысяч единиц хранения, и все их хочется показать.

Наталья Вакалова,

директор краеведческого музея:

Если мы возьмем восточные музеи — в Китае, Японии — там может быть так: зал на 500 кв. м, а в центре три небольшие вазы. И все. И белые стены. Потому что свободная площадь — это тоже «продукт экспонирования», это часть выставки. Нам такая роскошь пока недоступна, тут каждый сантиметр на счету. Но все равно мы тщательно подходим к оформлению каждой экспозиции.

Музей. Выставка. Искусство. СС0

Возьмите гида

Музейщики в Барнауле как один говорят, что не стоит пренебрегать услугами гида. Вовсе не обязательно собирать большую компанию, экскурсию проведут и для одного человека.

«Быстро пробежаться по музейным залам — это удел туристов, — говорит Игорь Коротков. — Им достаточно беглого взгляда, чтобы составить впечатление о населенном пункте, где они находятся. А вот местные жители, по моему мнению, должны поглубже изучить музейные коллекции».

Заведующая выставочным сектором художественного музея Светлана Артюхова говорит, что гид обладает не только информацией о самих экспонатах (которую вы при желании сами можете прочитать в аннотации), но еще и массой других, «контекстных», знаний. Подробности жизни художника, его манера рисования, особенности эпохи — эти факты способны расширить взгляд на экспозицию и усилить впечатление от выставки.

В музее «Город» — археологическая выставка «Древности Алтайского края». Михаил Хаустов

«Экскурсоводы специально обучены мягко и ненавязчиво поддерживать разговор и помочь вам разобраться в выставке. Так что просто слушайте и не стесняйтесь задавать вопросы», — говорит Светлана Артюхова.

Специалисты советуют обращать внимание на дополнительные материалы. Например, часто в музейных залах во время выставок работают трансляции тематических программ, на специальных панелях показывают экспонаты, которые не «поместились» в экспозицию.

Не торопитесь

Никто не станет ограничивать вас во времени. Можно провести в музее весь день. Ведь, как правило, там одновременно работают до десятка выставок на самые разные темы. Можно и бегло осмотреть коллекцию, но в этом случае будьте готовы к специфическим симптомам.

Светлана Артюхова,

заведующая выставочным сектором художественного музея:

Синдром Стендаля никто не отменял. Может участиться сердцебиение, сбиться дыхание, появиться головокружение. Даже галлюцинации. Это происходит, когда человек поражен произведением искусства (причем, не обязательно знаменитым) и испытывает восторг, с которым не может справиться. Так что не пытайтесь объять необъятное, чтобы не затошнило, чаще останавливайтесь и рассматривайте произведения. Не спешите, вас никто не выгонит.

Выставка «Живые тропические бабочки» открылась 21 октября в Государственном художественном музее Алтайского края. Анна Зайкова

Возьмите с собой детей

В музеях Барнаула полно всевозможных мастер-классов и многочисленных познавательных и игровых программ для детей. Но передвижные выставки и даже стационарные экспозиции тоже будут интересны.

«У нас даже самые буйные дети замирают», — говорит Игорь Коротков. Поражают и масштабы залов, и объем новых знаний.

Это очевидная польза для общей эрудированности и фантазии ребенка. Но детей при походе в музей можно использовать и в «корыстных» целях. Благодаря своей непосредственности, они определенно лучше разбираются в живописи и графике, замечают то, что недоступно взрослым, считает Светлана Артюхова. Возможно, именно они «откроют вам глаза» на произведения искусства.

В краеведческом музее проходит выставка картин четырехлетней Аллы Кощеевой. Анна Зайкова

Трогайте!

Многие думают, что в музеях действуют строгие правила: там нужно затаить дыхание, ходить осторожно и ни в коем случае ничего не трогать. Все давно уже не так: в городе делают интерактивные выставки, в постоянных экспозициях тоже найдутся предметы, к которым можно прикоснуться и даже взять в руки. Коллекция шкур животных в краеведческом тому пример.

Игорь Коротков,

директор музея истории литературы , искусства и культуры:

У нас есть экспонаты, которые специально огорожены. Это не из вредности. Просто эти вещи мы обязаны хранить вечно. Вечно! Если вы не буддист, такую величину времени трудно осознать.

Фотопроект «Парфюмер» в художественном музее. Анна Зайкова

Смотрите , как это сделано

Исторические экспонаты не терпят интерпретаций. Это правдивые свидетельства той или иной эпохи. А вот с художественным произведениями не все так однозначно.

В Алтайском крае сильна реалистическая школа живописи, но скопление гигантских полотен с пшеничными полями и хлеборобами, а также пейзажей из серии «елка-река-гора» может взбесить. Кому-то, напротив, не нравится современное искусство с его непонятными формами, материалами и ассоциациями.

В Художественном музее готовятся к выставке драгоценных авторских кукол. Анна Зайкова

Дмитрий Калашников,

старший научный сотрудник музея «Город»:

Считайте меня ретроградом и мракобесом, но Дали я действительно не понимаю. Хотя если кто-то из моих знакомых захочет пойти на выставку, я расскажу им о Дали все.

Многие искусствоведы сходятся во мнении: не надо ничего понимать в искусстве, надо просто смотреть. Причем, смотреть не на то, ЧТО изображал художник, а на то, КАК он это делал.

Светлана Артюхова,

заведующая выставочным сектором художественного музея: