Филипп круче Стаса. Сколько стоят билеты на самые дорогие гастрольные концерты в Барнауле

Концертный сезон в Барнауле после Нового года разворачивается в полную силу. К нам приедет немало знаменитостей с новыми программами и старыми хитами. Билеты на представления стоят недешево. Altapress.ru составил рейтинг самых дорогих гастролеров.

Филипп Киркоров

Верхнюю строчку «турнира» занимает Филипп Киркоров. Последний раз артист выступал в Барнауле в 2017 году. Тогда самая высокая цена билета составляла 10 тыс. рублей, сейчас Киркоров подешевел на целую тысячу.

В прошлый раз барнаульцы увидели юбилейное шоу «Я», поставленное режиссером «Цирка дю Солей» Франко Драгоне. Новая программа называется «Я+Я второе Я». Это продолжение предыдущей работы.

В программе «Я» были задействованы сцена-трансформер, лифты, сотни костюмов, 96 человек за сценой и 75 на ней, светодиодные экраны с 3D-графикой. В этом году очевидно, Киркоров приготовил еще более грандиозные сюрпризы.

ДК Моторостроителей, 18 февраля, 19:00

Билеты: 3 500 — 9 000.

Стас Михайлов

Стас Михайлов. stas-mihaylov.ru

Стас Михайлов, напротив, существенно «подорожал». В 2017 году его программу «Если завтра будет солнце» можно было посмотреть максимум за 4 500 рублей. В новой программе гости концерта услышат как новые песни — «Метель», «От сердца к сердцу», «Ты моя половина» — так и те, которым всегда подпевают всем залом.

ДК Моторостроителей, 22 февраля 19:00

Билеты: 3 000 — 6 500.

ДДТ

Юрий Шевчук дал пресс-конференцию перед концертом. 25 апреля 2012 г. Олег Богданов

Долгожданный концерт. Последний раз ДДТ приезжали в Барнаул больше пяти лет назад. Шевчук привезет уникальную программу «История звука» —избранные песни из разных альбомов группы с момента основания до наших дней.

Это будет редкая возможность услышать песни, которые очень давно не исполнялись, но, на взгляд музыкантов, актуальны и сегодня. «Мы рады, что программа случилась — у нас появилась возможность расширить границы смыслов и сделать наши музыкальные поля экспериментальными», — говорит по этому поводу сам Юрий Шевчук.

ДК Моторостроителей, 25 февраля, 19:00

Билеты: 3 800 — 5 500.

Леонтьев и Успенская

На ступеньке «меньше 5 000» расположились самые разные звезды.

Валерий Леонтьев , 12 декабря 1993 года открытые источники

«Любэ» отметит в Барнауле 30-летний юбилей группы. Зрители услышат все лучшие песни в исполнении любимого коллектива.

ДК Моторостроителей, 7 апреля, 19:00

Билеты: 1 700 — 5 000.

Emin приедет в Барнаул с новой музыкальной программой, оригинальным шоу и подарками. Зрителям представят песни из нового русскоязычного альбома «Неба не боялись» и популярные англоязычные хиты. Благотворительная акция «Бумеранг Добра», запущенная в предыдущем туре, продолжится и в новом.

В каждом городе Emin не только дает концерт, но и встречается с детьми из специализированных учреждений, а средства с продажи сувенирки удваивает и направляет в учреждение, подопечные которого были на встрече.

ДК Моторостроителей, 24 марта, 18:00

Билеты: 1 500 — 4 800.

Валерий Леонтьев представит шоу «Я вернусь», премьера которого прошла в Кремлевском концертном зале в марте. Программа отразит всю сценическую жизнь артиста. Валерий Леонтьев первым принес на российскую сцену искусство эстрадно-театральных шоу, и единственный поднял его на недосягаемую высоту. Зрелище обещает быть сногсшибательным

ДК Моторостроителей, 21 февраля, 19:00

Билеты: 1 200 — 4 500.

Наргиз даст большой сольный концерт, в котором будут и старые, и новые песни. Эта исполнительница впечатляет не только сильным голосом. Отсутствие частой смены костюмов и балета, только живой звук и минимализм декораций на сцене придают шоу Наргиз особую искренность.

ДК Моторостроителей, 13 февраля, 19:00

Билеты: 1 400 — 4 200.

Любовь Успенская — ярчайшая звезда шансона, как всегда, устроит концерт-исповедь. Ее песни знает и поет вся страна: «Пропадаю я», «К единственному», «Карусель», «Горький шоколад», «Таблетка», «Лети, моя девочка», «Белым-бела», «Гитара» и другие. На ее концертах, проходят ли они в клубах или на стадионах, всегда аншлаг.

Театр драмы, 22 апреля, 19:00

Билеты: 1 500 — 4 200.

«Сплин» и «Руки вверх!»

За самые дорогие билеты в этой строчке рейтинга можно заплатить меньше 4 000 тыс. рублей.

Группа «Руки вверх!» архив ОАО «Алтай-Кокс»

Вера Брежнева — кумир миллионов, ослепительная красавица, Посол доброй воли ООН, приедет в Барнаул с теплым концертом, в котором будут и старые хиты — «Любовь спасёт мир», «Реальная жизнь», «Доброе утро» — и новые композиции.

Театр драмы, 4 марта, 19:00

Билеты: 1 200 — 4 000.

Александр Малинин отмечает свое 60-летие и 30-летие творческой деятельности. Малинин — это высочайшее исполнительское мастерство и следование традициям русской вокальной школы. Его романсы с каждым разом звучат все более проникновенно и глубоко.

Музыкальный театр, 27 февраля, 19:00

Билеты: 2 000 — 3 700.

Группа «Руки вверх» в апреле 2018 года собрала в Барнауле Дворец спорта. Меньшие площадки не смогли бы вместить всех поклонников. В этом году группу примет ледовый дворец «Карандин-Арена». «Руки Вверх!» прошла путь от провинциальных дискотек до ревущих стадионов. Это будет большой ностальгический концерт.

Ледовый дворец «Карандин-Арена», 10 апреля, 19:00

Билеты в наличии: 1 600 — 3 500.

Владимир Пресняков — первый российский певец, который получил приз «Золотой ключ» как артист, чьи аудиозаписи разошлись в России наибольшим тиражом. Сегодня он один из тех, кого любят представители всех поколений. Певец исполнит всеми любимые хиты и новые песни.

Театр драмы, 9 февраля, 19:00

Билеты: 1 800 — 3 500.

«Сплин» приедет с новым альбомом «Встречная полоса» и лучшими песнями за два десятка лет своего существования. Легендарная команда, как обычно, будет лиричной и задумчивой.

ДК Моторостроителей, 12 февраля, 19:00

Билеты: 1 600 — 3 500.

Особый случай. Впервые в Барнауле

Отдельно стоит отметить три представления, которые пройдут в Барнауле впервые и которые в своих жанрах станут одними их самых дорогих.

Скрипка. CC0.

Оркестр Венской Императорской филармонии — 30 высокопрофессиональных музыкантов — представит целое музыкальное путешествие по трем столетиям.

Начнут с мелодий великих венцев — Штрауса, Моцарта и Гайдна, а затем перенесут зрителя к узнаваемым саундтрекам к «Звездным войнам», «Властелину колец», «Списку Шиндлера», «Титанику», «Завтраку у Тиффани». Прозвучат и легендарные темы из мюзиклов «Призрак оперы» и «Волшебник страны Оз».

Театр драмы, 14 марта, 19:00

Билеты: 2 000 — 3 500.

Ансамбль «Березка» имени Н.С. Надеждиной — легендарный и уникальный танцевальный коллектив с 70-летней историей и мировой славой, эталонное олицетворение классической славянской культуры танца. Барнаульцы увидят грандиозные, потрясающе отточенные номера с движениями, занесенными в книгу рекордов Гиннесса, которые не может повторить никто.

Театр драмы, 10 апреля, 19:00

Билеты: 1 200 — 3 500.

Александр Цыпкин и Евгений Стычкин представят в Барнауле проект «БеспринцЫпные чтения».

Стычкин прочтет со сцены как прозу автора проекта Цыпкина, так и рассказы популярного писателя Саши Филипенко, автора нашумевших романов «Красный крест» и «Травля».

Цыпкин — один из самых необычных литературных и театральных дебютов за последнее время в России. Славу ему принесли сборники лирическо-хулиганских рассказов «Женщины непреклонного возраста» и «Дом до свиданий».

Музыкальный театр, 21 апреля 19:00

Билеты: 1 200 — 3 400.