Скончался знаменитый певец Сергей Захаров

Певец умер в одной из больниц столицы. Ему было 68 лет.
Чем известен Сергей Захаров
Захаров был одним из самых популярных эстрадных исполнителей в СССР. Он не только выступал как исполнитель песен (баритон), но и снимался в кино.
Петь он начал ещё в 5 лет, а в возрасте 21 года поступил на отделение музыкальной комедии музыкального училища имени Гнесиных и во время учёбы стал солистом Государственного эстрадного оркестра под управлением Леонида Утёсова.
Позже перешел на работу в Ленинградский мюзик-холл и перевелся в Ленинградское музыкальное училище имени Римского-Корсакова. Побывал с гастролями в 43 странах мира. Патрон Международного фестиваля русской песни Великобритании с 2011 года.
В 1977 году был осужден за драку на один год, отбывал заключение в городе Сланцы. В 1996 году пережил клиническую смерть.