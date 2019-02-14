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Культура

Скончался знаменитый певец Сергей Захаров

14 февраля в Москве скончался народный артист России, певец Сергей Захаров, пишет Life.ru со ссылкой на концертного директора исполнителя.

Сергей Захаров в фильме "Небесные ласточки".
Сергей Захаров в фильме "Небесные ласточки".
кадр из фильма

Певец умер в одной из больниц столицы. Ему было 68 лет.

Чем известен Сергей Захаров

Захаров был одним из самых популярных эстрадных исполнителей в СССР. Он не только выступал как исполнитель песен (баритон), но и снимался в кино.

Петь он начал ещё в 5 лет, а в возрасте 21 года поступил на отделение музыкальной комедии музыкального училища имени Гнесиных и во время учёбы стал солистом Государственного эстрадного оркестра под управлением Леонида Утёсова.

Позже перешел на работу в Ленинградский мюзик-холл и перевелся в Ленинградское музыкальное училище имени Римского-Корсакова. Побывал с гастролями в 43 странах мира. Патрон Международного фестиваля русской песни Великобритании с 2011 года.

В 1977 году был осужден за драку на один год, отбывал заключение в городе Сланцы. В 1996 году пережил клиническую смерть.

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