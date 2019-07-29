«Со скоростью лифта»: как молодые режиссеры России защищали на Шукшинском питчинге свои киноидеи

На Шукшинском фестивале в Барнауле в третий раз проводился питчинг кинопроектов — молодые режиссеры и сценаристы со всей России представили будущие фильмы экспертам. Обычно результатом питчинга становится существенная финансовая поддержка лучших идей. Рассказываем, как проходил питчинг в Барнауле, на что просят деньги молодые режиссеры и почему у них кризис.

Мало достойных проектов

«Питчинги можно назвать настоящими двигателями развития кинематографа. Раньше у новичков почти не было способа получить финансирование своего проекта», — уверены эксперты. Этот формат привлекает не только местных творцов: из 12 участников в Барнауле сразу 8 приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга и так далее.

Несмотря на широкую географию, нельзя сказать, что питчинг прошел удачно. Дмитрий Якунин, директор Молодежного центра Союза кинематографистов России и член экспертного жюри, высказал сомнения касательно перспектив питчинга в Барнауле — мало достойных проектов, которые стоит хотя бы рассмотреть. Номинация «документальное кино» и вовсе осталась без победителя.

Документалка: все банально

Участники представили три фильма. Москвич Эдуард Махамадиев путешествует по России и снимает малые народы. Идея «сделать» кино пришла, когда ему удалось пожить с народом шипибо в перуанским джунглях. Для работы он выбрал такой концепт: «Многие документальные проекты строятся на том, чтобы сказать — посмотрите, как эти люди непохожи на нас. Это в корне неверно. Я хочу показать, как у нас много общего».

В планах режиссера снять фильм про кумандинцев, а на питчинге Эдуард показывал отрывки из уже готового фильма про хантов. Его герой — старик, вернувшийся из цивилизации в тундру, чтобы защищать свою землю от нефтяников. Вместе с сыном ему удалось переманить в родные угодья многих хантов.

Питчинг кинопроектов на Шукшинском фестивале-2019. Елена Зубарева.

«Пятеро на каникулах» — семейный ответ «Орлу и решке» от барнаульских режиссеров Анатолия и Елены Гейко. Только здесь семья не разделяется на шикующих и пытающихся выжить, а проводит совместный досуг. В семейные перепитии строгих родителей и непослушных детей вплетены документальные элементы. Места путешествий — Крым, Краснодарский край, Камчатка, Горный Алтай.

Михаил Кулунаков из Горно-Алтайска снимает фильм про своего друга, поборовшего ДЦП при помощи самбо. Пройдя путь от неслушающихся рук до крупных турниров, он стал первым в Республике Алтай чемпионом мира по спортивному самбо.

«У него есть два мира, — говорит Михаил. — Внешний, где борьба и конфликты. А его переживания я хочу снять в виде анимации, чтобы добавить немного сюрреализма».

Ни один из этихт проектов не был признан лучшим в своей секции. Жюри отмечало их недоработанность: фильмы ничем не отличаются от подобных им. Обычные герои из малых народов, обычные рассказы в камеру. Семейное шоу вместо испытаний и конфликтов показывает идеальную семью в комфортных апартаментах. Смотреть про чемпиона неинтересно, потому что заранее знаешь концовку.

«Идеальным был бы вариант с открытой концовкой, когда герой только находится в процессе становления. Судьба его неизвестна, и накал драмы увеличивается в разы», — рецензирует Юрий Храпов, продюсер компании «2D Целлулоид». Он приложил руку к созданию таких фильмов как «Хороший мальчик», «Репетиции», «Незначительные подробности случайного эпизода».

Питчинг кинопроектов на Шукшинском фестивале-2019. Елена Зубарева.

Короткометражки: фантастика и синдром Шукшина

«В короткометражном кино свои законы, — говорит Юрий Храпов. — Тут или галопом по Европам рассказываешь много, или акцентируешься только на двух деталях». Чтобы удивить в таком формате, режиссёры иногда реализуют очень необычные или фантастичные идеи.

Пациент больницы за издевательства над персоналом попадает в компьютерную игру. Девушка в баре встречает свою постаревшую версию, а пока поет в нем — стареет сама. Дети в постапокалиптическом мире собирают кирпичи и строят стену вокруг двери, которая ведет в новый, более совершенный мир.

«Мистика в коротком метре — это всегда опасная ситуация, — комментирует Владимир Котт, режиссер фильмов „Громозека“, „Муха“, сериала „Петр Лещенко. Все, что было…“. На его полке — золотой кубок Шанхайского кинофестиваля, призы фестивалей в Германии и Италии. — Нужно приложить столько усилий, чтобы в это поверили. Полный метр снять проще, потому что в короткометражке нет времени рассказывать фантастические детали».

Некоторые режиссеры на Шукшинском питчинге все-таки решили обратиться к творчеству Василия Макаровича. Короткометражка Леонида Максимова «Гость» создана по мотивам рассказа «Охота жить». Первая часть, как у Шукшина — охотник в тайге спасает беглого зэка, который в итоге его убивает. Но авторы добавили продолжение: в будущем этот зэк становится крупным авторитетом, на руках которого немало крови, но ему везде видится тот самый старик. Боясь сойти с ума, он идет исповедоваться в церковь, где видит этого охотника.

«Актерский типаж охотника и зэка совпадает, они как будто отец и сын, — говорит Владимир Котт. — Если это сознательный ход, как будто один — альтер-эго другого, то очень интересно». Но наибольшую похвалу вызвал фильм «Одни» Олеси Андриевской. По словам жюри, ей удалось победить «синдром Шукшина»: Олеся уехала из Барнаула в Санкт-Петербург, но вернулась, чтобы снимать кино на родине. Это сельская история — мужчина потерял жену и, отправляясь на вахту, вынужден оставить дочь одну. Она пытается задержать отца, но в итоге приходит к пониманию его мотивов. «Здесь не только синдром, но и дух Шукшина, — говорит Дмитрий Якунин. — Есть и рассказ у Василия Макаровича с таким названием — старики остались одни, у них не было детей. И в этом фильме тоже показано, как важно быть не одним, как тяжело терять близких».

Полный метр: молодежь и село

Москвичка Анастасия Трефилова в фильме «Бесстыжая» перенесла действие «Отцов и детей» в современную Россию. Автор поменяла пол главных героев. Женя Базарова вдохновляет обычную офисную работницу Арину Кирсанову не нигилистическими идеями, а свободным внешним видом — татуировками, цветными волосами — и путешествиями. Она подрывает мировоззрение Арины, которая в итоге становится хореографом, но сама Женя оказывается обманщицей, выдумавшей свою «красивую» жизнь.

«Последние русские кинофестивали показали очень много фильмов об этой проблеме, — говорит автор в ответ на вопрос жюри об актуальности. — Моя оригинальность в том, что человек, который спасает героиню от „болота“, сам оказывается опасным человеческим хищником».

Номинацию выиграл Владимир Дегтярев с фильмом «Метель августа», который пытался ответить на вопрос — как собрать кассу, сняв социальное кино.

«На такие глубокие фильмы с позитивным концом можно пригласить родителей», — говорит автор. Тут тоже сельская тематика: молодой учитель возвращается в деревню, чтобы спасти отца от алкоголизм. Но Юрий Храпов рекомендовал поменять профессию героя — в работе учителя нет драмы.

Питчинг кинопроектов на Шукшинском фестивале-2019. Елена Зубарева.

«Даже в „Географ глобус пропил“ действие вращается вокруг похода. Учитель ведет уроки, и что дальше? В работе врача, например, постоянное напряжение. Герой пытается спасать от смерти не только на работе, но и дома».

Сельскую тематику развил и фильм «Соседи» Ирины Болговой — история деда, который варит самогон, чтобы на заработанные деньги отстроить детдом. Местные бизнесмены, которым он перешел дорогу, поджигают его избу, в которой погибает и ребенок. Здесь также режиссер привел к положительной концовке — местные жители решают вместе помогать детскому дому.

Ошибки новичков

В программу питчинга входили и мастер-классы членов жюри, но самые ценные комментарии они получили во время выступлений.

«Представьте, что вы заходите в лифт в Останкино и видите Эрнста, — моделирует Юрий Храпов идеальную презентацию. — Есть время рассказать, о чем кино, пока вы едете с седьмого этажа на первый. Не сюжет, а самое интересное, сделать так, чтобы он загорелся».

Но молодые режиссеры собрали полный набор вещей, которые делать не нужно. Жюри разобрало самые популярные ошибки, которые допускают новички в процессе создания и представления фильма.

Грамматические ошибки — практически у всех. «Мы в первую очередь работаем со словом, — говорят в жюри. — И наш инструмент всегда должен быть заточен. А из-за ошибок невозможно сосредоточиться на содержании фильма». Неумение оформлять. Режиссеры и сценаристы в год читают 200 сценариев. Для удобства существует американская система их записи — краткая, точная, по системе «1 страница — 1 минута». Новички пишут все вольным стилем, не нумеруют страницы, поэтому невозможно оценить их сценарии в короткий срок. Бессодержательные трейлеры. Просто нарезка кадров, не раскрывающая суть проекта. Когда жюри начинает задавать вопросы, выясняется, что в фильме есть много всего, и это в центре повествования, а в трейлере по сути ничего не сказано. «Я хочу». Повторяющаяся из выступления в выступления фраза, которой режиссеры оправдывали свои идеи. Хотя, как подчеркивают в жюри, свое «Я» нужно в первую очередь направить так, чтобы это было интересно зрителям. Слишком много. Особенно это коснулось короткометражек. На всех кинофестивалях их хронометраж составляет 10−15 минут, Здесь же почти все были от 20 и больше. «Зрительское мышление сейчас очень клиповое, — говорит Юрий Храпов. — Нужно не только сразу завлечь чем-то интересным, но и держать в напряжении все время. Полчаса смотреть короткометражку просто никто не будет, если это не что-то гениальное».

Кто стал победителем

Гран-при, 500 тысяч рублей и поддержку от компании Canon увезет с собой в Петербург Олеся Андриевская за короткометражку «Одни». В номинации «Полнометражное кино» лучшим был признан фильм «Метели августа» Владимира Дегтярева.

Федор Журавлев.