Позимовали вместе. Как маленькая группа «Сплин» выступила в большом Барнауле

12 февраля в Барнауле выступила группа «Сплин». Музыканты представили свой последний альбом «Встречная полоса», а во второй части концерта по традиции исполнили самые известные песни прошлых лет. В ДК Моторостроителей, где проходил концерт, не было свободных мест.

Публика очень тепло встречала музыкантов, которые вышли на сцену на 15 минут позже официального начала концерта. Солист Александр Васильев поэтично анонсировал каждую песню — по его словам люди догадывались, что именно будет исполнено в следующие минуты.

«Судя по нашему настроению… никто из нас… ни разу не пожалел о том, что остался здесь… зимовать», — например, так Васильев представил хит «Остаемся зимовать». Перед тем как исполнить «Орбит без сахара», он сказал: «А вот сейчас будет жарко… готовьтесь». Зрители начали кричать — скорее всего, каждый пытался угадать, что именно сыграет «Сплин». Песню все узнали с первых аккордов.

Благодаря небольшому залу, концерт воспринимался как камерная вечеринка «для своих». Свет и видеоряд на панели за исполнителями стилистически дополняли музыку и усиливали ее эффект.

В середине альбома «Встречная полоса» на динамичных композициях «Шаман», «Испанская инквизиция» зрителей, кажется, пытались ввести в транс — чеканившие ритм ударные, глубокие басы, психоделические тексты, которые быстро пропевал Васильев сопровождались ярким мерцанием красного и белого света и калейдоскопичным видео на панели позади исполнителей.

Вторая часть концерта была спокойнее по оформлению, но эмоциональнее по содержанию — всем хотелось спеть вместе с группой самое любимое. Первой такой песней стала «Феллини» — весь ДК хором искал письмо в пустом конверте и сопереживал «герою на героине».

После двух или трех старых хитов «Сплин» внезапно покинул сцену — зрители знали, что это не всерьез и начали звать музыкантов обратно. Многие встали со своих мест и подошли к сцене. Минут через пять группа вернулась. Васильев сказал: «Ну раз уж вы встали, нужно… танцевать». Под занавес «Сплин» сыграл «самое вкусное» — «Выхода нет», «Мое сердце», «Гни свою линию».

В финале солист поблагодарил публику за настроение и теплую встречу. «Смотрите, как незаметно пролетели 4,5 часа (на самом деле 2 часа. — прим. ред.). Зато мы все теперь будем помнить, что ваш большой город называется Барнаул. А наша маленькая группа называется Сплин», — сказал Васильев.