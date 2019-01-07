Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 января -12°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура
49

Стали известны фильмы-победители кинопремии «Золотой глобус»

В Лос-Анджелесе завершилась церемония вручения премии «Золотой глобус». По данным издания The Hollywood Reporter, которое вело прямую трансляцию, дучшим драматическим фильмом стала лента «Богемская рапсодия». Этот художественный фильм рассказывает о творчестве музыкальной группы Queen.

Кадр из фильма "Богемская рапсодия".
Кадр из фильма "Богемская рапсодия".
kinopoisk.ru.

Награду как лучший актер получил Рами Малек, сыгравший в «Богемской рапсодии» Фредди Меркьюри. Лучшей драматической актрисой стала Гленн Клоуз за роль в фильме «Жена», пишет «Лента.ру».

Лучшим фильмом в категории «Комедия или мюзикл» получила картина «Зеленая книга». Эту ленту также отметили за лучший сценарий. Лучшим актером в этой категории стал Кристиан Бэйл, сыгравший в комедии «Власть». Лучшей актрисой в той же категории стала Оливия Колман, исполнившая одну из главных ролей в ленте «Фаворитка».

Лучшим режиссером назвали мексиканца Альфонсо Куарона за работу над картиной «Рома». Этот фильм также победил в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Премию за лучший саундтрек к фильму получила поп-исполнительница Леди Гага, написавшая песню Shallow к фильму «Звезда родилась».

Кто присуждает премию «Золотой Глобус»

Премия «Золотой глобус» — вторая по престижности американская награда после «Оскара». Ее с 1944 года присуждает Голливудская ассоциация иностранной прессы. С 1951 года номинации «Лучший фильм», «Лучший актер» и «Лучшая актриса» разделены на драматический и комедийно-музыкальный жанры.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость