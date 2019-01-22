Стало известно, какие фильмы претендуют на «Оскар» в 2019 году

На «Оскар» в 2019 году претендуют:
- «Богемская рапсодия»;
- «Звезда родилась»;
- «Рома»;
- «Зеленая книга»;
- «Черный клановец»,
- «Власть»;
- «Черная пантера»;
- «Фаворитка».
91-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 24 февраля в театре Dolby в Голливуде.
В Лос-Анджелесе назвали номинантов на премию Американской академии киноискусств в категории «Лучший фильм». В список попали восемь фильмов, сообщает ТАСС.
На «Оскар» в 2019 году претендуют:
91-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 24 февраля в театре Dolby в Голливуде.
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