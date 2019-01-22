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Культура
19

Стало известно, какие фильмы претендуют на «Оскар» в 2019 году

В Лос-Анджелесе назвали номинантов на премию Американской академии киноискусств в категории «Лучший фильм». В список попали восемь фильмов, сообщает ТАСС.

Статуэтка "Оскар".
Статуэтка "Оскар".
СС0

На «Оскар» в 2019 году претендуют:

  • «Богемская рапсодия»;
  • «Звезда родилась»;
  • «Рома»;
  • «Зеленая книга»;
  • «Черный клановец»,
  • «Власть»;
  • «Черная пантера»;
  • «Фаворитка».

91-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 24 февраля в театре Dolby в Голливуде.

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