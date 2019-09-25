Стало известно, какой фильм от России выдвинули на премию «Оскар»

Фильм «Дылда» молодого российского режиссера Кантемира Балагова представит Россию на американской премии «Оскар», сообщают РИА Новости. Такое решение принял Российский оскаровский комитет 24 сентября.

Фильм будет представлен в номинации «Лучшая картина на иностранном языке».

«Дылда» — это вторая режиссерская работа Кантемира Балагова. История разворачивается в Ленинграде в 1945 году. Две фронтовые подруги после окончания войны пытаются начать жить заново.

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Мировая премьера фильма состоялась на 72-ом Каннском кинофестивале, в программе «Особый взгляд». Картина получила две премии: приз за лучшую режиссуру и приз Международной федерации кинопрессы с формулировкой «За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме».

Балагов — ученик киномастерской известного российского режиссера Александра Сокурова. Молодой режиссер громко заявил о себе в 2017 году после выхода своего дебютного фильма «Теснота», который также получил приз на Каннском фестивале.