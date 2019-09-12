Стало известно, какой фильм стал самым провальным в истории Голливуда

Самым провальным фильмом в истории Голливуда признали приключенческий боевик Disney «Джон Картер». Об этом сообщает regnum.ru со ссылкой на издание THR.

Эксперты посчитали соотношение затрат на производство фильма и прибыли от проката. Полная стоимость затрат на производство фильма Эндрю Стэнтона, включая маркетинг, составила 363,7 миллионов долларов. Однако в мировом прокате фильм собрал всего лишь 284 миллиона долларов.

Таким образом, «Джона Картера» можно назвать самым провальным фильмом в истории современного кинематографа. Ранее таким фильмом считался «Остров головорезов» 1995 года. Он обошелся создателям в 100 миллионов долларов, а в прокате собрал всего 10 миллионов.

«Джон Картер» режиссера Эндрю Стэнтона рассказывает историю человека, попавшего в плен на Марсе. Герой пытается спастись и противостоять жестоким законам местного общества.