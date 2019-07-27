Стихи, балет и платья. О чем рассказала Алиса Гребенщикова на встрече с поклонниками в Барнауле

Алиса Гребенщикова приехала в Барнаул на презентацию фильма «Последнее испытание», где она играет корреспондента Асю. Творческая встреча с ней прошла в ДК Барнаула. Актриса прочитала свои любимые стихи и поговорила со слушателями о поцелуе Шукшина, современной поэзии и детях.

О профессии мечты

— Артисткой я стала почти случайно. Профессия, о которой я втайне мечтала, но никогда бы не решилась пойти учиться — учитель русского языка и литературы. Русская литература всегда была самым интересным занятием для меня.

Я долго снималась в кинофильмах, играла в спектаклях, работала на телевидении, но все-таки слово всегда было на первом месте. В свободное время я читала книги.

Я принимала участие в поэтических спектаклях, но там режиссеры сами придумывали, как артисты должны читать. Мой внутренний «учитель литературы» говорил: «Нет, не так. Стихи надо дарить людям».

Я пишу стихи, но я никогда их не читаю, потому что столько хорошего уже написано, и мои стихи не представляют ни малейшей художественной ценности.

Алиса Гребенщикова на Шукшинском фестивале-2019. Анна Зайкова , altapress.ru.

О потребности делиться

— У меня всегда была потребность делиться тем, что мне понравилось — это черта моего характера. Все время рассказываю друзьям и знакомым о том, что со мной происходит. Однажды я прочитала стихотворение Беллы Ахмадулиной «Декабрь», и мне оно так понравилось.

Меня так задело, когда мужчина говорит: «Смотри, как я леплю», рассказывает о своем деле, девушка им восхищается, но она ему говорит: «Смотри, как я люблю». И я, пораженная этой поэтической строчкой, всем ее рассказывала, пока моя подружка не сказала мне: «Алиса, давай ты просто сделаешь спектакль».

Алиса Гребенщикова прошла по красной дорожке Шукшинского фестиваля-2019. Анна Зайкова , altapress.ru.

О спектакле «Капель»

— Я сделала свой первый музыкально поэтический спектакль «Капель». Мы называем его «нежным спектаклем». В основу легли стихи Беллы Ахмадулиной, Риммы Казаковой, Вероники Тушновой, Юлии Друниной и вашего земляка Роберта Рождественнского. Слава Богу, я не пою в тех спектаклях, потому что в моей семье уже есть человек, который очень хорошо поет. Я к этому стараюсь не иметь отношения.

Спектакль рассказывает о весне, которая может наступить с нами в любое время года, и о девушках, вне зависимости от их возраста. «Капель» о состоянии души, когда ты влюбляешься, очаровываешься, разочаровываешься.

О современности в поэзии

— Меня всегда очень обижает, когда говорят, что русская поэзия закончилась на Бродском. Поэтому я с Сергеем Геокчаевым создала проект «Сбудется». Идея родилась из истории, которую я услышала.

Однажды на уроке литературы учительница задала ученикам выучить стихотворение Мандельштама, а один из ее учеников прочитал текст рэперa Oxxxymiron, и учительница поставила ему пятерку.

Алиса Гребенщикова на открытии Шукшинского фестиваля-2019 в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru.

Был страшный скандал, как учительница литературы не смогла определить, что это не стихотворение Мандельштама, а современное? Но я сейчас на стороне учительницы, потому что думаю, она поставила пятерку за то, как мальчик выкрутился из положения.

Мы сделали программу, в которой звучат стихи, написанные с разницей в 100 лет. Во время выступления мы спрашиваем у зрителей, когда было написано тот или иное стихотворение. Очень часто люди не угадывают и им кажется, что современные стихи были написаны сто лет назад, а не самые известные стихотворения Марины Цветаевой и Владимира Маяковского звучат современно.

О роли бомжихи

— На платформе «ТНТ-PREMIER» вышел сериал «БИХЭППИ», я там сыграла самую смелую свою роль, она в титрах обозначена как бомжиха-алкоголичка.

Марина-Стакан — так меня там зовут. Я выгляжу отвратительно, но я знала, на что иду. Я знаю, что зрители переносят отношение к персонажу на исполнителя роли, так что наверняка все будут думать, что я спилась.

О сыне , смехе и балете

— Мне 41 год. Замужем не разу не была: с юмором я. Сыну Алеше 11 лет, он занимается плаванием, играет на виолончели и хочет танцевать балете в последнее время.

Я несколько лет провела в Большом театре, работала с балеринами как педагог по драме. Естественно, и сын у меня рос в Большом. Балет для меня самое… Я люблю на свете несколько вещей: стихи, балет, смеяться и платья.

О поцелуе Шукшина

Алиса Гребенщикова на открытии Шукшинского фестиваля-2019 в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru.

— Для тех, кто не знает, историю расскажу: была встреча около памятника Василию Макаровичу Шукшину, а я же очень эмоциональная девушка и мало думающая иногда о своих поступках.

Я так прониклась атмосферой Алтайского края, и мне очень нравится творчество Василия Макаровича!

Я когда увидела этот памятник, был какой-то эмоциональный порыв, думаю: не его, хоть памятник поцелую, но росточка мне не хватило немного.

И это я еще в Сростках не была, я не знаю, что там со мной случится.

О «Последнем испытании»

— Основная моя задача здесь — это представление фильма Алексея Петрухина «Последнее испытание». Фильм очень непростой, важный, сложный и спорный, совершенно не масскультура, не массмаркет. Он сделан не по тем кеанонам, которые сейчас в кино приняты, и не все готовы смотреть такие фильмы, особенно российские. Я горжусь тем, что я — часть этой работы.

Сыну нравятся фильмы вселенной Marvel, мне очень интересны «Мстители», с упоением смотрю эти фильмы-аттракционы. Но если я и мой сын будем смотреть только Marvel, то мышление сузится.

«Последнее испытание» как раз важно тем, что напоминает нам о вехах в истории нашей страны, молчать об этом, забыть это, как будто этого не было, нельзя. И наши дети должны знать, что была такая история.

О фестивалях и сложностях проката

— Прокат «Последнего испытания» должен был начаться давно уже. Я не могу сказать, что это авторский фильм, нет, но он некоммерческий, а таким лентам очень сложно прийти к зрителю кинотеатров.

Программы кинотеатров расписаны задолго вперед, и это общая проблема не только, например, у фильма «Училка» (предыдущая работа Алексея Петрухина, — прим. ред.), но и у огромного количества российских картин.

Кинотеатры готовы дать сеансы на 10:00 или 23:40, остальное время забито иностранными картинами или коммерческими российскими фильмами.

Хорошее коммерческое кино я сама с большим интересом смотрю, но хотелось бы, чтобы… Фестивали вот как раз важны тем, что у зрителя есть возможность посмотреть не только то, что показывают в кинотеатрах, а некий другой срез.

О детях

— Про телевизионные программы для детей ничего не могу сказать, потому что у нас нет дома телевизора. Я не представляю контент каналов, которые выходят на канале «Карусель». Я активный пользователь интернета, а не телезритель.

Насколько не хватает детских фильмов? Я не могу сказать, что их нет. Выходит иностранное кино коммерческое и российское, и много мультфильмов выходит.

Мне кажется, нет людей, которые ходят каждую неделю в кино с детьми, есть другие занятия. Но раз в месяц всегда есть на что сходить с ребенком в кинотеатр.

Хорошо было бы, если бы выходило больше российских сказок. Нам очень понравился фильм «Последний богатырь». И Алеша хохотал, и я хохотала, и мы очень обрадовались, узнав, что у фильма будет вторая часть.

Данил Филипчук