Суд отправил в колонию вандала, который порезал знаменитую картину про Ивана Грозного

Воронежского вандала, который порезал знаменитую картину Ильи Репина в Третьяковской галерее, приговорили к 2,5 годам колонии общего режима. Представители галереи также собираются взыскать с него полную стоимость реставрации полотна.

На суде мужчина заявил, что решил повредить полотно, так как был уверен, что оно оскорбляет чувства верующих. При этом психиатрическая экспертиза признала злоумышленника вменяемым, пишет «Газета.ру».

Время, проведенное осужденным в СИЗО, зачтется ему из расчета «день за полтора». Поскольку под стражей он пробыл 11 месяцев, при пересчете срока после вступления приговора в силу он сможет подать на УДО, пишет ТАСС.

По данным следствия, 25 мая 2018 года житель Воронежа прорвался в уже пустой зал экспозиции картин Репина и нанес несколько ударов по картине «Иван Грозный и сын его Иван» металлической стойкой ограждения. В результате холст работы порвался в нескольких местах, сильно повредилась авторская художественная рама. К счастью, самая ценная часть полотна — изображения лиц и рук царя и царевича — осталась цела.