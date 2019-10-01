Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 октября 6°C
105

Танцующий симфонический оркестр «CONCORD ORCHESTRA» представляет новое шоу

  • Дата выступления: 30 октября 2019 г.
  • Начало: 19:00
  • Окончание: 21:00
  • Антракт: есть
  • Место проведения: Дворец культуры Моторостроителей, Барнаул, ул. Германа Титова, 50-а
  • Возрастная категория: 6+
Танцующий симфонический оркестр «CONCORD ORCHESTRA».
Танцующий симфонический оркестр «CONCORD ORCHESTRA».
Фото предоставлено рекламодателем

Первый в мире танцующий Симфонический оркестр «CONCORD ORCHESTRA» представляет новое Шоу «Симфонические РОК-ХИТЫ», программа «Властелин тьмы».

Вы хотите испытать драйв и услышать рок-хиты в исполнении симфонического оркестра «CONCORD ORCHESTRA»? Это великолепно!

30 октября 2019 года, в 19:00 в Барнауле на сцене ДК Моторостроителей вы сможете почувствовать яркие эмоции на шоу «Симфонические РОК-ХИТЫ» Властелин тьмы в исполнении Симфонического оркестра «CONCORD ORCHESTRA». Художественный руководитель и главный дирижер Fabio PIROLA (Италия).

Танцующий симфонический оркестр «CONCORD ORCHESTRA».
Танцующий симфонический оркестр «CONCORD ORCHESTRA».
Фото предоставлено рекламодателем
Какие рок-хиты прозвучат в новом шоу?

Вы услышите самые лучшие композиции Nirvana, Kiss, Deep Purple, Pink Floyd, Roxette, Metallica, AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Queen, Muse, Evanescence, System of a down, Rammstein. Музыканты Симфонического оркестра «CONCORD ORCHESTRA» исполнят аранжировки произведений известных рок-групп так, чтобы поражать вас снова и снова безумным звучанием рок-хитов!

Танцующий симфонический оркестр «CONCORD ORCHESTRA».
Танцующий симфонический оркестр «CONCORD ORCHESTRA».
Фото предоставлено рекламодателем
Что же делает новое Шоу «Симфонические РОК-ХИТЫ» Властелин тьмы магическим и завораживающим?

В новом шоу дирижер оркестра Fabio PIROLA выступит в роли Властелина тьмы, а музыканты оркестра станут его верными рыцарями. Обладая силой и величием, они перемещаются по сцене. Вы увидите эпичную схватку сил Добра и Зла. Властелин тьмы должен предотвратить рождение зла на планете и вернуть музыку своим зрителям.

Танцующий симфонический оркестр «CONCORD ORCHESTRA».
Танцующий симфонический оркестр «CONCORD ORCHESTRA».
Фото предоставлено рекламодателем
Почему новое шоу настолько яркое, что зрители испытывают настоящий восторг?

Музыканты не сидят на стульях — они танцуют со своими инструментами, импровизируют и создают драйв на сцене.

Симфонический оркестр исполняет все композиции на память и без пюпитров на сцене.

Новые световые эффекты и уникальные видео-инсталляции создают атмосферу и делают шоу фееричным.

Танцующий симфонический оркестр «CONCORD ORCHESTRA».
Танцующий симфонический оркестр «CONCORD ORCHESTRA».
Фото предоставлено рекламодателем
Танцующий симфонический оркестр «CONCORD ORCHESTRA».
Танцующий симфонический оркестр «CONCORD ORCHESTRA».
Фото предоставлено рекламодателем
Танцующий симфонический оркестр «CONCORD ORCHESTRA».
Танцующий симфонический оркестр «CONCORD ORCHESTRA».
Фото предоставлено рекламодателем
Танцующий симфонический оркестр «CONCORD ORCHESTRA».
Танцующий симфонический оркестр «CONCORD ORCHESTRA».
Фото предоставлено рекламодателем
Танцующий симфонический оркестр «CONCORD ORCHESTRA».
Танцующий симфонический оркестр «CONCORD ORCHESTRA».
Фото предоставлено рекламодателем
Как зрители воспринимают выступления «CONCORD ORCHESTRA»?

Более четырехсот тысяч зрителей уже посетили программу предыдущего гастрольного тура. Сотни тысяч восторженных отзывов и комментариев в социальных сетях:

Потрясающе, столько эмоций давно не испытывал!

Отличная программа! Обязательно приду на следующее выступление…

Уникальный оркестр. Это нужно услышать и увидеть!

Танцующий симфонический оркестр «CONCORD ORCHESTRA».
Танцующий симфонический оркестр «CONCORD ORCHESTRA».
Фото предоставлено рекламодателем

Уже скоро магия тьмы поглотит твой город. Спасение только одно — будь вместе с нами и приходи на Шоу «Симфонические РОК-ХИТЫ» Властелин тьмы «CONCORD ORCHESTRA».

Купить билеты можно прямо сейчас в кассе ДК Моторостроителей, Барнаул, ул. Германа Титова, 50 а Электронные билеты можно приобрести на официальном сайте www.concordorchestra.ru

  • Реклама

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость