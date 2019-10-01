Танцующий симфонический оркестр «CONCORD ORCHESTRA» представляет новое шоу

Почему новое шоу настолько яркое , что зрители испытывают настоящий восторг?

Музыканты не сидят на стульях — они танцуют со своими инструментами, импровизируют и создают драйв на сцене.

Симфонический оркестр исполняет все композиции на память и без пюпитров на сцене.

Новые световые эффекты и уникальные видео-инсталляции создают атмосферу и делают шоу фееричным.