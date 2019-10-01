Первый в мире танцующий Симфонический оркестр «CONCORD ORCHESTRA» представляет новое Шоу «Симфонические РОК-ХИТЫ», программа «Властелин тьмы».
30 октября 2019 года, в 19:00 в Барнауле на сцене ДК Моторостроителей вы сможете почувствовать яркие эмоции на шоу «Симфонические РОК-ХИТЫ» Властелин тьмы в исполнении Симфонического оркестра «CONCORD ORCHESTRA». Художественный руководитель и главный дирижер Fabio PIROLA (Италия).
Вы услышите самые лучшие композиции Nirvana, Kiss, Deep Purple, Pink Floyd, Roxette, Metallica, AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Queen, Muse, Evanescence, System of a down, Rammstein. Музыканты Симфонического оркестра «CONCORD ORCHESTRA» исполнят аранжировки произведений известных рок-групп так, чтобы поражать вас снова и снова безумным звучанием рок-хитов!
В новом шоу дирижер оркестра Fabio PIROLA выступит в роли Властелина тьмы, а музыканты оркестра станут его верными рыцарями. Обладая силой и величием, они перемещаются по сцене. Вы увидите эпичную схватку сил Добра и Зла. Властелин тьмы должен предотвратить рождение зла на планете и вернуть музыку своим зрителям.
Музыканты не сидят на стульях — они танцуют со своими инструментами, импровизируют и создают драйв на сцене.
Симфонический оркестр исполняет все композиции на память и без пюпитров на сцене.
Новые световые эффекты и уникальные видео-инсталляции создают атмосферу и делают шоу фееричным.
Более четырехсот тысяч зрителей уже посетили программу предыдущего гастрольного тура. Сотни тысяч восторженных отзывов и комментариев в социальных сетях:
Потрясающе, столько эмоций давно не испытывал!
Отличная программа! Обязательно приду на следующее выступление…
Уникальный оркестр. Это нужно услышать и увидеть!
Уже скоро магия тьмы поглотит твой город. Спасение только одно — будь вместе с нами и приходи на Шоу «Симфонические РОК-ХИТЫ» Властелин тьмы «CONCORD ORCHESTRA».
Купить билеты можно прямо сейчас в кассе ДК Моторостроителей, Барнаул, ул. Германа Титова, 50 а Электронные билеты можно приобрести на официальном сайте www.concordorchestra.ru