Темнокожий гей сыграет фею-крестную в новом фильме «Золушка»

В настоящий момент он ведет переговоры об участии в съемках с компанией Sony. Главную роль в картине исполнит кубино-американская певица Карла Камилла Кабельо.
«Золушку» снимут в жанре мюзикла, режиссером станет Кэй Кэннон, а продюсерами — Джеймс Корден и Лео Перлман.
Чем известен Билли Портер
Американского актера знают поклонники сериалов «Американская история ужасов» и «Поза». Портер — первый в истории темнокожий гей, получившим премию «Эмми» за лучшую мужскую роль, пишет Еsquire.
У Билли Портера уже есть опыт участия в мюзиклах. Он также постоянно выступает на Бродвее.
Ранее также стало известно, что агентом 007 в новой «бондиане» станет темнокожая актриса Лашана Линч.