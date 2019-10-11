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11 октября
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Культура

Темнокожий гей сыграет фею-крестную в новом фильме «Золушка»

Американский актер и открытый гей Билли Портер сыграет фею-крестную в новой экранизации сказки «Золушка», сообщают РИА Новости со ссылкой на британское издание Variety.

Золушка
Золушка
СС0

В настоящий момент он ведет переговоры об участии в съемках с компанией Sony. Главную роль в картине исполнит кубино-американская певица Карла Камилла Кабельо.

«Золушку» снимут в жанре мюзикла, режиссером станет Кэй Кэннон, а продюсерами — Джеймс Корден и Лео Перлман.

Чем известен Билли Портер

Американского актера знают поклонники сериалов «Американская история ужасов» и «Поза». Портер — первый в истории темнокожий гей, получившим премию «Эмми» за лучшую мужскую роль, пишет Еsquire.

У Билли Портера уже есть опыт участия в мюзиклах. Он также постоянно выступает на Бродвее.

Ранее также стало известно, что агентом 007 в новой «бондиане» станет темнокожая актриса Лашана Линч.

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