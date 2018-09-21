В Барнауле гигантскую тыкву для праздника урожая грузили подъемным краном

22 сентября на эко-ярмарке ВДНХ пройдет первый краевой праздник урожая «Щедрая осень Алтая». А накануне на конкурс «Овощ-гигант», которая пройдет на этом празднике, на грузовике привезли огромную тыкву, которую грузили подъемным краном. Тыкву вырастила на даче жительница Барнаула. Пока огромный овощ спрятали от вандалов, а в субботу на тыкве устроят фотосессию.

В фестивале примут участие предприятия пищевой перерабатывающей промышленности, специалисты алтайских сельхозпредприятий, НИИ и учебные заведения, представители торговли и общественного питания.

Здесь проведут выставку цветов и праздник алтайских напитков и конкурс «Овощ-гигант», протестируют теплицу, на которую поставят автомобиль весом больше двух тонн.

Обещают многочисленные мастер-классы, соревнования среди профессионалов и любителей по выпеканию блинов, пирогов, лепке пельменей. Всем именинникам вручат подарки.

Представители национальных диаспор угостят посетителей фирменными блюдами национальных кухонь. Для детей устроят «Город профессий», где каждый сможет стать пекарем, кондитером или пиццером, откроют живой уголок с домашними животными.

Для тех, кто любит совмещать приятное с полезным, организуют зону лектория: специалисты научат, как определять качество продуктов, употреблять их с пользой, ухаживать за посадками, заготавливать урожай впрок. Здесь также расскажут, как выбрать теплицу и плодовые культуры и даже как купить дачу в новом сезоне 2019 года.

Будут представлены современные технологии, применяемые в сельском хозяйстве: компьютерные симуляторы сельхозтехники и дроны для контроля за посевами.

Все желающие смогут принять участие в аукционе в пользу благотворительного марафона «Поддержим ребёнка».

Праздник украсят выступления государственного ансамбля «Алтай», театра песни «Каприз», ансамбль русской песни «Сударушка» и театра «Куклывеликаны». Изюминкой праздника станет тыквенный боулинг.

Основные гулянья развернутся 22 сентября с 09:00 до 21:00. Торжественно фестиваль откроется в 12:00.