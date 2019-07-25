«Толстой был против феминизма»: в Барнауле прошла встреча с известным московским писателем

23 июля в Барнауле в библиотеке Шишкова прошла творческая встреча с известным писателем в жанре нон-фикшн Павлом Басинским. В основном его спрашивали о Льве Толстом, чью биографию он описал не один раз. Басинский рассказал, как один из главных романистов России относился к феминизму, почему нельзя верить дневникам и кого будут читать через 100 лет.

О чем рассказал Павел Басинский

О грани между нон-фикшн и документальным романом

— Когда вышла моя книга «Лев Толстой: Бегство из рая», мне писали, что это роман. Я долго против этого протестовал. У нон-фикшена есть один закон — ничего нельзя придумывать. Классический провал: «Толстой подошел к окну и подумал…». Мы не знаем, что подумал Толстой. Придумывать нельзя, потому что пропадает доверие читателя к автору.

Работать с архивами — очень сложная работа: многие документы не отобраны, надо уметь разбирать почерк. Если берут дневники и мемуары, нужно учитывать, что не все написанное там — правда. Психологи доказали, что когда люди ведут дневник, они подсознательно видят перед собой своего читателя. И неизбежно приукрашивают себя.

Многое детали своей жизни люди забывают. Например, Людмила Сараскина, которая писала биографию Солженицына при его жизни, рассказывала, что когда он говорил о себе, она постоянно поправляла его: «Нет, Александр Исаевич, это было не так! Я вам расскажу, как это у вас было».

Писатель Павел Басинский провел творческую встречу в Барнауле Екатерина Пушкарская

О причина ухода Толстого

Причина ухода Толстова (бегство из Ясной поляны, которое стоило ему жизни — прим. altapress.ru) — конфликт с женой Софьей Андреевной. Он написал завещание, в котором ее не было, она об этом догадалась, и в семье начался кошмар.

Такая была особенность Толстого — он старался делать жизнь свою интересной, придавал ей «романность», так как кроме Кавказа и Севастополя никаких потрясений в его жизни не было. Поэтому он вводит своих родственников в «Войну и мир»: князь Болконский — это его дед, княжна Марья — его мать, Наташа Ростова — Кузьминская, младшая сестра Софьи Андреевны. Жизнь перетекла в роман и стала бесконечно интересной.

На мой взгляд, к концу жизни Толстой был больше философом, чем писателем. Он, как Диоген, искал свою бочку. Толстой ушел из Ясной Поляны не умирать, а найти место, где бы его не окружало много людей, чтобы общаться не с миром, а с богом.

Писатель Павел Басинский провел творческую встречу в Барнауле Екатерина Пушкарская

О Толстом и феминизме

Если бы Толстой вдруг сейчас ожил, то у него было бы полностью патриархальное мышление. Женское движение он не принимал. Считал, что женщина должна быть женой, матерью. А когда пришел к совсем радикальным идеям, вообще думал, что нужно не жениться и сохранять целомудрие. Когда ему говорили: «Лев Николаевич, так ведь род человеческий тогда не будет продолжаться», он отвечал: «Ну, во-первых, будет, потому что найдется кому его продолжать; а, во-вторых, а зачем?».

Софья Андреевна еще поэтому обижалась на него. Не сказать, что она была феминистка. Ее скорее раздражало, что она не может реализовать себя в творческом плане. Хотя она хорошо рисовала, музицировала, занималась фотографией, скульптурой.

Писатель Павел Басинский провел творческую встречу в Барнауле Екатерина Пушкарская

О писательстве

По молодости любым писателем движет тщеславие, и это нормально. Толстой был таким же и не скрывал этого. Потом это становится ремеслом. Я когда пишу большую книгу, жизнь становится осмысленной, структурируется. А когда заканчиваю — возникает пустота, начинаешь нервничать. Поэтому я одну заканчиваю — сразу принимаюсь за вторую.

Кого будут читать через 100 лет

Есть такая иллюзия у писателей, что вот сейчас я никому не нужен, а через сто лет меня будут читать. Как правило, этого не происходит. Толстого, Пушкина, Достоевского читали при жизни и они были вполне себе известны. А «Преступление и наказание» было хитом среди молодежи, все студенчество его читало.

Писатель Павел Басинский провел творческую встречу в Барнауле Екатерина Пушкарская

За полуторачасовую встречу писатель ответил на десятки вопросов. Авторам трех самых интересных он подарил свои книги с автографами.

На встрече присутствовал гость Шукшинского фестиваля, актер Андрей Мерзликин. Он пошутил, что «оказывается, на такие встречи надо ездить в Барнаул», потому что увидеться с занятым писателем в Санкт-Петербурге или Москве невозможно. Также он рассказал, что книги Павла Басинского оказали на него большое мировоззренческое влияние. Актер Андрей Мерзликин на творческой встрече с писателем Павлом Басинским Екатерина Пушкарская

Какие книги нужно прочесть у Павла Басинского

«Горький» Одна из полноценных биографий Максима Горького (1868−1936). Автор попытался раскрыть тайны знаменитого писателя. Как Алексей Пешков стал Максимом Горьким? Почему он стрелялся? В чем секрет его шумной прижизненной славы? При каких обстоятельствах погиб сын писателя и он сам? Все это Басинский воссоздает на основе ранее неизвестных материалов и документов. «Русский роман , или Жизнь и приключения Джона Половинкина» Вся книга — это опыт по созданию «универсального русского романа». Книга объединяет сразу несколько жанров: детектив, «love story», мистику, политический роман, приключения и другие. Параллельно в произведении раскрывается тема судьбы России на переломе XX и XXI веков. «Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: История одной вражды» В конце XIX века паломники Российской империи разделились на две половины: одни шли к философу и писателю Льву Толстому, другие — к известному священнику Иоанну Кронштадскому. Между этими двумя личностями разгорелась настоящая вражда, суть которой разобрал Басинский. «Посмотрите на меня. Тайная история Лизы Дьяконовой» Довольно неожиданное документальное исследование Басинского. Книга посвящена девушке Елизавете Дьяконовой, которая жила в начале XX века. Студентка Сорбонны, активистка зарождающегося в России женского движения однажды уходит в горы и не возвращается. Через месяц ее голое тело находят на краю водопада. В дорожном сундучке Дьяконовой обнаружат рукопись «Дневник русской женщины». Дневник будет опубликован и вызовет шквал откликов. На основе подлинных документов Басинский пишет «невымышленный роман» об одной из первых русских феминисток.

Что известно о Павле Басинском

Павел Басинский — писатель, литературовед и критик. Лауреат Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области литературы, лауреат премии «Большая книга», автор текстов «Тотального диктанта-2019». Самые известные его книги написаны в жанре нон-фикшн — это биографии Льва Толстого и Максима Горького.