Томенко поручил создать музейную коллекцию из изделий алтайских мастеров

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил сформировать музейную коллекцию изделий народных мастеров Алтайского края. Это произошло 4 ноября на праздничных мероприятиях в честь Дня народного единства России, сообщает сайт краевого правительства.

В Алтайском крае около 30 мастеров удостоены звания народных, поэтому их работы необходимо представить отдельной экспозицией в одном из региональных музеев, сказал Томенко.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Наша задача в том, чтобы эти уникальные произведения могли видеть посетители музеев — и жители Алтайского края, и наши гости.

Министр культуры Елена Безрукова сообщила главе региона, что такую работу отчасти уже провели ранее и существует финансовая возможность для ее продолжения.

Также на празднике Томенко вручил свидетельства «Народный мастер Алтайского края» лауреатам 2018 года — мастеру лоскутного шитья Светлане Булатовой из Барнаула, мастеру-гончару из Белокурихи Евгений Покидаев, а также барнаульцу мастеру-камнерезу Александру Тетенову.