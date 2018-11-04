Томенко поручил создать музейную коллекцию из изделий алтайских мастеров

В Алтайском крае около 30 мастеров удостоены звания народных, поэтому их работы необходимо представить отдельной экспозицией в одном из региональных музеев, сказал Томенко.
Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
Наша задача в том, чтобы эти уникальные произведения могли видеть посетители музеев — и жители Алтайского края, и наши гости.
Министр культуры Елена Безрукова сообщила главе региона, что такую работу отчасти уже провели ранее и существует финансовая возможность для ее продолжения.
Также на празднике Томенко вручил свидетельства «Народный мастер Алтайского края» лауреатам 2018 года — мастеру лоскутного шитья Светлане Булатовой из Барнаула, мастеру-гончару из Белокурихи Евгений Покидаев, а также барнаульцу мастеру-камнерезу Александру Тетенову.