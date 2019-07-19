Топ-10 барнаульских групп, которые могли бы выступить на Дне города

Ежегодно на День города приглашают известных артистов и тратят на это десятки и сотни тысяч рублей. Однако в Барнауле есть несколько талантливых музыкантов, которые выступают по всей стране и даже за рубежом, а их суммарная аудитория доходит до сотни тысяч человек. Altapress.ru отобрал десятку бюджетных групп, которые могли бы выступить на Дне города.

«Шары»

В июне группа отметила пятилетие. И хотя они по-прежнему называют себя «барнаульскими ноунеймами», за годы многое изменилось. Сейчас их клипы набирают сотни тысяч просмотров, залы никогда не пустуют, а фанаты прибавляются с каждым днем. В этом году в планах выпуск нового альбома и третий масштабный тур, в рамках которого «Шары» выступят не только в России, но и выберутся за границу: в Украину, Беларусь и Казахстан.

Примерная аудитория: 37 500 человек

Год основания: 2014

Читать далее Состав: Вася Звездкин — вокал/гитара, Онтоне Увин — бас-гитара, Александр Беличенко — гитара/вокал, Максим Никонов — ударные. Стиль: поп-панк Дискография: альбомы: «Недосказанное» (2015), «Привет из прошлой жизни» (2016), «Обычный» (2017), «Маленькая часть чужих проблем» (2018), «Необычный» (2018). Синглы: «Всего лишь жалкий танец», «Колыбельные Брайана Молко», «Завтра понедельник»

«#ДИСКОПРОВОКАЦИЯ»

«#ДИСКОПРОВОКАЦИЯ» vk.com/discoprovocation

О трио «#ДИСКОПРОВОКАЦИЯ» стало известно всей стране после их участия в шоу «Comedy Баттл». Последний сезон" на канале ТНТ. Их музыка уникальна: мелодии напоминают синтез песен из 90-х и старого доброго диско, а тексты всегда ироничны и позитивны. Осенью группа едет в большой тур по стране, приуроченный к их пятилетию.

Примерная аудитория: 10 000 человек

Год основания: 2014

Читать далее Состав: Dima Discoboy (Дима Сидоров), Danila Indastrel (Данила Стрельников), Masha Chi (Маша Чиркова). Стиль: ироничные и смешные песни в стиле диско. Дискография: альбомы: «ОМ» (2016), «DISCOBOY» (2018)

U-571

U-571 vk.com/u571music

Группа создавалась как музыкальный эксперимент. И по сей день «U-571» не ставит границ стиля или формата. Коллектив всегда существовал в формате двух человек, но в конце 2017-го года собрался полный живой состав музыкантов. Сейчас группа ведет активную концертную деятельность и работу над новым материалом. Послушать их вживую можно будет уже в начале августа на музыкальном фестивале «Сибиризация».

Примерная аудитория: 10 000 человек

Год основания: 2013

Читать далее Состав: Сергей Абышев — вокал/гитара, Вячеслав Климашин — гитара/бас-гитара/банжо/бэк-вокал, Валерия Шмидт — виолончель, Светлана Шарапова — вокал/фортепьяно, Тимофей Гураль — бас-гитара, Владимир Чиж — ударные, Сергей Кротов — флейта, Денис Арзамасцев — бэк-вокал Стиль: экспериментальный рок или трип — хоп, дрим-поп, пост-рок, пост-панк, психоделический рок, арт-рок, фолк-рок, поп-рок. Дискография: мини-альбомы: «Деревья» (2015), «Звезда» (2017), «Ветер» (2016), «Погружение» (2017), «Из Рая в Ад» (2018), «Гром» (2018), альбомы: «Жизнь коротка» (2015), «Киты» (2015), «Ничего не меняется» (2016), «Сирены» (2019). «Рэтор» «Рэтор». vk.com/rethor «Рэтор» — один из самых громких представителей сибирского хэви-металла. Группа всегда играла только авторский материал, который отличался традициями старой школы тяжелой рок-музыки. Однако современное звучание, яркие мелодии и философские темы не дают их песням устаревать. К тому же в конце 2017 года «Рэтор» обрел новые голос и ритм-секцию. Ближайшее выступление группы пройдет 10 августа на фестивале «Барнаул за рок». Примерная аудитория: 4 000 человек Год основания: 2011 Состав: Роман Лапшов — вокал, Сергей Бенюков — гитара, Егор Пермяков — гитара, Никита Челпанов — бас-гитара, бэк-вокал, Сергей Волвенко — ударные. Стиль: хэви-метал Дискография: альбомы: «Стальное братство» (2017), «Дух борьбы» (2019). Демо-сингл «Летучий голландец» (2012), сингл «Упасть с обрыва» (2018).

«Волны»

«Волны». m.vk.com/waverock

Коллектив играет поп-рок с внушительным влиянием групп британского мейнстрима. За годы существования группа приняла участие в огромном количестве концертов и фестивалей, в числе которых «Старый новый рок» (Екатеринбург). Сейчас клипы «Волн» крутят на телеканале НАШЕ ТВ, а песни на НАШЕ Радио.

Примерная аудитория: 3 000 человек

Год основания: 2011.

Читать далее Состав: Сабельников Артём — вокал/гитара, Горских Даниил — бас-гитара, Эбель Сергей — синтезатор, Подоленко Сергей — гитара, Жарский Тимофей — барабаны. Стиль: поп-рок. Дискография: мини-альбомы: «Одержимость» (2016), «#НикомуНеНужный» (2017), альбомы: «Тиферет» (2018), «Арифметика» (2019).

«Горизонталь»

«Горизонталь». vk.com/musicofhorizontal

Вот уже пять лет группа пишет авторские песни и устраивает творческие вечера. «Горизонталь» позиционирует себя как нравственный ориентир для молодежи. Поэтому их лирика отличается художественным литературным языком и образностью.

Примерная аудитория: 2 000 человек

Год основания: 2014

Читать далее Состав: Павел Ладыгин — гитара, вокал, Анастасия Райш — клавиши, бэк-вокал, Сергей Абакумов — бас-гитара, Антон Кельник — ударные, Артём Бережной — вторая гитара. Стиль: софт-рок. Дискография: мини-альбом «Мы», альбом «Прививка от хандры». Синглы: «Топчиха», «Враг», «Баллада о снах», «Чудеса», «Неповторимое», «Топчиха-2».

«Реактивный психоз»

«Реактивный психоз». vk.com/reactivepsychosis

Дерзкие, шумные, энергичные — настоящие панки. Без «Реактивного психоза» невозможно представить ни один крупный сибирский байк-фестиваль. Который год они катаются по России, погружая людей в свою уникальную атмосферу и доказывая — рок-н-рол жив.

Примерная аудитория: 2 500 человек

Год основания: 2012

Читать далее Состав: Игорь Сафронов — вокал, гитара, бубен, Алексей Борисов — гитара, Денис Чертовских — контрабас, Александр Горецкий — ритм-секция, Дарья Тимонина — бэк-вокал. Стиль: панк-рок. Дискография: Синглы: «Кеды», «Гаражный рок», «Ты и я», «Муха», «Малышка», «Осень», «Реактивный психоз» и др.

«TORPЭ'DO»

TORPЭ’DO vk.com/torpedafunky

Отличительные черты группы — постоянная импровизация, задорные фанковые ритмы и безбашенное поведение на сцене. Уже в год своего создания музыканты смогли попасть на два крупных сибирских фестиваля: «Восхождение» и «Обская волна». За следующие

два года они успели выпустить альбом, поучаствовать и выиграть народное голосование в проекте «Рок из подворотен», а также собрать значительную аудиторию. Не смотря на это, в мае 2018 года «TORPЭ'DO» объявила о прекращении своей деятельности. А уже в августе собрала новый состав. Сейчас в планах участие в фестивале «Сибиризация» и выпуск нового альбома.

Примерная аудитория: 1 500 человек

Год основания: 2015

Читать далее Состав: Александр Пушкин — гитара, Василий Кирнос — бас-гитара, Кирилл Скобелин — вокал, Иван Халев — барабаны. Стиль: фанк-рок. Дискография: альбом «Ты и я» (2017) Сингл «Бери»

EQ

EQ. vk.com/eqband

Трио пишет электронную музыку с текстами на английском языке. За год, они успели выпустить несколько ярких песен, дать немало концертов, снять клип и даже запустить свой мерч. В ближайшую неделю музыканты обещают презентовать первый полноценный альбом.

Примерная аудитория: 1 000 человек

Год основания: 2018

Читать далее Состав: Светлана Молоканова — вокал, Дарья Скорых — бас-гитара, Даниил Чусовитин — ударные. Стиль: электронная музыка Дискография: Синглы: «Bottom», «Dragons», «Not nice»

«Builday»

Builday. vk.com/builday_brn

«BUILDAY» часто выступают на крупных сибирских фестивалях. Их песни заставляют танцевать, а лирика в очередной раз задуматься о важном и насущном. О своих поездках музыканты снимают влоги, в которых показывают закулисную жизнь. Сейчас готовится к выпуску первый мини-альбом.

Примерная аудитория: 1 000 человек

Год основания: 2015

Читать далее Состав: Дарья Сумелева — вокал, Лолита Белкина — гитара, Алена Филатова — гитара, Дарья Скорых — бас-гитара, Ксения Герингер — ударные. Стиль: поп-рок Дискография: Синглы: «Новый смысл», «Небо», «Вызов», «Танцуй»

Юлия Суханова.